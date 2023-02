Les menus secrets des travailleurs migrants au Canada révèlent l’exploitation

Des centaines de clients qui scannent les codes QR pour les menus de restaurants à travers le Canada sont plutôt surpris par des menus secrets, révélant les coûts cachés derrière la nourriture qu’ils mangent.

Ces menus secrets ont été conçus et distribués par Migrant Workers Alliance for Change, une organisation nationale dont le siège est à Toronto, qui vise à dénoncer les conditions de travail abusives : bas salaires, travail dangereux, logement insalubre, séparation familiale et longues journées de travail éreintant.

L’organisation a collé ses codes QR au-dessus des codes QR de menu existants dans des centaines de restaurants inconnus à travers le pays pour communiquer un seul plaidoyer – les travailleurs migrants ont besoin du statut de résident permanent.

“Parce que les lois actuelles ne protègent pas notre santé, notre sécurité et notre statut de travail, ceux d’entre nous qui parlent sont ignorés et beaucoup d’autres décident de garder le silence par peur d’être expulsés et de perdre leur gagne-pain”, Robert, un ouvrier migrant jamaïcain dans une serre. , m’a dit.

Chaque élément du menu révèle une histoire d’exploitation. Le film “To-Die-For Sweet Potato Fries” raconte l’histoire d’un cueilleur de pommes de terre jamaïcain nommé Garvin Yapp qui a été tué dans un accident agricole dans le comté de Norfolk, en Ontario. l’été dernier. Une autre, la «Bitter Strawberry Tart», vise à mettre en lumière les journées de 18 heures que certains travailleurs migrants passent à quatre pattes à récolter des fraises.

Chaque année, plus de 60 000 travailleurs agricoles saisonniers viennent au Canada de pays comme le Mexique, la Jamaïque et d’autres pays des Caraïbes. Entre janvier 2020 et 2021, neuf travailleurs agricoles migrants sont décédés en Ontario.

« Nous invitons [the public] faire partie de la lutte », a déclaré Syed Hussan, directeur exécutif de Migrant Workers Alliance for Change, à CTV News Toronto.

Les travailleurs migrants présentent délibérément leurs histoires alors que les prix des aliments augmentent à travers le pays parallèlement aux bénéfices des propriétaires d’épiceries à grande surface. Hussan affirme que ces profits sont réalisés sur le dos des travailleurs migrants.

« Il est important de savoir que les travailleurs agricoles migrants sont littéralement liés à leurs employeurs », a-t-il ajouté, notant que les migrants ne peuvent pas se protéger parce qu’ils n’ont pas le statut de résident permanent. “Ce que cela signifie, c’est que si un travailleur parle d’abus, il devient sans abri.”

Les histoires des travailleurs migrants sont présentées sur des menus secrets (Migrant Workers Alliance for Change).Lorsque le premier ministre Justin Trudeau a présenté les priorités de la politique d’immigration du Canada en décembre 2021, il a déclaré que son gouvernement élargirait les voies d’accès au statut de résident permanent pour les travailleurs étrangers temporaires.

« Treize mois plus tard, aucune action n’a eu lieu. Avec le retour du Parlement, le moment est venu », a déclaré Hussan.

Au bas du menu secret, les travailleurs migrants demandent aux clients des restaurants de signer une pétition, plaidant : « Dites au Premier ministre Trudeau que votre nourriture doit être accompagnée de conditions de travail équitables.

“Il est crucial de comprendre que si vous mangez dans ce pays … vous êtes impliqué dans cette chaîne alimentaire”, a déclaré Hussan. “Chacun d’entre nous est impliqué.”