Les menstruations, pas seulement pour les femmes – le quatrième plus grand parti du Royaume-Uni

Les libéraux démocrates discuteront des «personnes trans et non binaires» avec des périodes à la conférence du parti

Un important parti d’opposition au Royaume-Uni a présenté une proposition politique qui blâmerait les conservateurs au pouvoir pour « période de pauvreté » vécues par les personnes trans et non binaires, ainsi que les femmes biologiques. La proposition a été inscrite à l’ordre du jour de la conférence du parti des libéraux démocrates du mois prochain.

« La conférence note que… la menstruation n’est pas seulement un problème de femmes, et affecte également certaines personnes trans et non binaires », selon le document, cité par le Daily Telegraph lundi.

« La conférence croit que les produits d’époque sont un droit humain, pas un luxe ; personne ne devrait vivre une période de pauvreté; La fourniture actuelle de produits de période gratuite en Angleterre n’est pas adaptée à son objectif ; [and] il est dans l’intérêt de tous de s’attaquer à la stigmatisation liée aux règles », ajoute la proposition, qui est à l’ordre du jour de la conférence annuelle du 23 septembre à Bournemouth.

La pauvreté menstruelle a été définie comme le manque d’accès aux produits menstruels et aux installations d’hygiène. Le coût de la vie en Angleterre a tellement augmenté, en raison de la « chaotique » gouvernement conservateur, que cela est devenu « un problème qui doit être résolu de toute urgence » a déclaré un porte-parole du parti au Telegraph.

En savoir plus Un tiers des Britanniques ne savent pas que les femmes trans sont biologiquement des hommes – enquête

Londres devrait donner aux gens le droit d’accéder à un choix de produits d’époque gratuits, obliger les conseils et les écoles à les rendre également disponibles gratuitement et introduire « une éducation complète sur la période … pour assurer une appréciation de l’expérience vécue de la menstruation, » selon la proposition.

Le parti de Sir Ed Davey semble refléter l’approche écossaise. La loi sur les produits d’époque adoptée par le Holyrood en 2020, qui est entrée en vigueur en août 2022, a imposé aux autorités locales l’obligation légale de fournir des tampons et des serviettes hygiéniques aux « quiconque en a besoin. »

Selon les Lib Dems, cela s’applique absolument aux personnes qui s’identifient comme femmes trans, et « ne sont pas tenus d’avoir subi une transition médicale ou sociale pour être considérés comme trans », selon le site officiel du parti.

L’ancien partenaire de coalition des conservateurs détient actuellement 15 des 650 sièges à la Chambre des communes et est le quatrième en importance au Royaume-Uni, après le Parti national écossais (SNP).