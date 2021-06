Les mensonges de Trump sur les élections mettent en danger la vie des travailleurs électoraux

Dans un discours sur les droits de vote prononcé vendredi, le procureur général Merrick Garland a averti que « l’augmentation spectaculaire des menaces menaçantes et violentes contre toutes sortes de travailleurs électoraux locaux et nationaux » est une menace pour la démocratie du pays.

Garland a raison de s’inquiéter. Une nouvelle enquête publiée par le Brennan Center for Justice a révélé que 17% des responsables électoraux locaux aux États-Unis ont été menacés en raison de leur travail. La même enquête, qui a été publiée avec un rapport plus large de Brennan et du Bipartisan Policy Center sur les menaces aux élections américaines, ont constaté que près d’un tiers de ces fonctionnaires – 32 % – se sont « sentis en danger à cause de [their] poste de fonctionnaire électoral local.

Le sondage a été mené par Benenson Strategy Group et comprenait des entretiens avec 233 fonctionnaires électoraux « de tout le pays ».

L’enquête du Brennan Center quantifie un phénomène qui semble avoir émergé de la conduite de l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2020 et de sa défaite ultérieure lors de ces élections. Quelques heures seulement avant que Garland ne s’engage à poursuivre les personnes qui ciblent les fonctionnaires électoraux dans ce même discours, Reuters a publié un long article répertoriant certaines des menaces auxquelles sont confrontés les administrateurs électoraux et leurs familles.

L’une des principales cibles de ces menaces est la famille Raffensperger, dont le patriarche, Brad, est le secrétaire d’État républicain de Géorgie. Après que Trump a perdu l’État de Géorgie en novembre dernier, le président sortant a tenté en vain de faire pression sur M. Raffensperger pour qu’il annule ce résultat – Trump a même dit à Raffensperger qu’il souhaitait que le responsable géorgien « trouve 11 780 voix » pour Trump dans une conversation téléphonique qui a été enregistrée. et rendu public par le Washington Post.

Le président Joe Biden a battu Trump par 11 779 voix en Géorgie.

Comme l’a rapporté Reuters, même avant cet appel téléphonique, la famille Raffensperger a commencé à recevoir des menaces de mort dans le but apparent d’intimider M. Raffensperger pour qu’il démissionne ou tente de retourner les élections à Trump. Tricia, la femme de Brad, a été bombardée de textes abusifs – un de quelqu’un se faisant passer pour son mari, qui disait « J’ai épousé une pute écoeurante. J’aimerais que tu sois mort. D’autres ont explicitement menacé de tuer toute la famille.

Ce genre d’attaques ne se limite pas non plus aux hauts fonctionnaires tels que le plus haut responsable des élections de Géorgie. Vanessa Montgomery, une vétéran de l’armée noire qui était membre du bureau de vote de la petite ville de Taylorsville, en Géorgie, aurait été poursuivie par un SUV qui tentait de la faire sortir, elle et sa fille, de la route alors qu’elles remettaient des bulletins de vote à un bureau électoral.

Ils se sont échappés après avoir appelé le 911 et ont finalement rencontré des policiers qui les ont escortés jusqu’au bureau.

De même, le rapport Brennan/Bipartisan Policy Center présente également plusieurs exemples de menaces terroristes contre les travailleurs électoraux, et propose des solutions politiques.

L’épouse d’Al Schmidt, un commissaire républicain à Philadelphie, a reçu des menaces de mort disant des choses comme « ALBERT RINO SCHMIDT SERAIT MORTELLEMENT TIRÉ » et « TÊTES SUR DES POINTES. TREASONOUS SCHMIDTS », et Schmidt et sa famille ont finalement reçu un détail de sécurité 24 heures sur 24. La secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, une démocrate, a reçu une protection similaire après qu’un homme a appelé son bureau pour lui demander « ce qu’elle porte pour qu’elle soit facile à obtenir ».

Ces menaces, et d’autres attaques contre les administrateurs électoraux, semblent faire des ravages. Alors que certains départs à la retraite sont normaux après une élection présidentielle, environ un tiers des responsables électoraux au niveau des comtés de Pennsylvanie ont démissionné au cours des 18 derniers mois. Selon l’Associated Press, environ deux douzaines de greffiers de comté et municipaux du Wisconsin, qui supervisent les élections dans leurs communautés, ont pris leur retraite depuis les élections de novembre dernier.

À tout le moins, cela signifie que ces emplois seront pourvus par des personnes moins expérimentées et donc moins susceptibles de mener des élections sans heurts. Les menaces contre les responsables électoraux sont susceptibles de décourager les meilleurs candidats de postuler à ces emplois nouvellement vacants. Et, dans le pire des cas, ces emplois peuvent être occupés par des théoriciens du complot qui partagent la même idéologie que les personnes menaçant les fonctionnaires en place.

La démocratie dépend d’administrateurs électoraux qui organiseront des élections justes et impartiales. Et au moins certains des partisans les plus enragés de Trump semblent désireux de faire souffrir les responsables qui croient en une telle impartialité.

Quatre menaces imbriquées contre la démocratie

Le rapport Brennan/Bipartisan Policy Center expose quatre dangers auxquels est confrontée l’administration électorale aux États-Unis. C’est une longue liste, qui capture de larges pans des problèmes auxquels est confrontée la démocratie américaine en général. Néanmoins, ces quatre catégories sont utiles car elles mettent en évidence comment chacun des problèmes identifiés par le rapport a tendance à aggraver les autres.

La première catégorie est le « niveau alarmant » de menaces violentes contre les fonctionnaires électoraux à partir de 2020.

Le deuxième danger est la propagation de la désinformation autour de l’élection, un problème qui a été exacerbé par la montée des médias sociaux. 2020 n’était pas la première année électorale où des politiciens, des personnalités des médias ou des partisans de la base ont répandu des mensonges, mais les médias sociaux permettent à la désinformation de se répandre plus largement parmi les partisans avides d’entendre de telles fausses informations – y compris « des mensonges sur les processus électoraux à essayer d’influencer les résultats des élections. Selon l’enquête du Brennan Center, 78 % des responsables électoraux « ont déclaré que les médias sociaux, où la mésentente et la désinformation sur les élections ont à la fois pris racine et se sont propagées, ont rendu leur travail plus difficile ». Et « 54 % ont déclaré qu’ils pensaient que cela avait rendu leur travail plus dangereux. »

Le troisième concerne les tentatives des élus eux-mêmes d’influencer l’administration électorale à des fins partisanes. Cette catégorie comprend des tactiques telles que l’appel de Trump à « trouver 11 780 votes » au secrétaire Raffensperger ou l’« audit » dirigé par le GOP de l’Arizona des élections de 2020, où les républicains recherchent apparemment des preuves de fibres de bambou dans les bulletins de vote pour affirmer que la Chine a falsifié cette élection.

Cette troisième catégorie comprend également les attaques juridiques contre des élections libres et équitables, comme une loi géorgienne qui permettrait aux responsables républicains de prendre en charge les commissions électorales locales qui ont le pouvoir de fermer les bureaux de vote et de disqualifier les électeurs.

Enfin, les élections américaines sont vulnérables car les conditions de travail des fonctionnaires électoraux locaux étaient souvent terribles avant même que ces fonctionnaires ne commencent à recevoir des menaces de mort. Selon le rapport Brennan/Bipartisan Policy Center, « les responsables électoraux doivent être des experts en logistique, cybersécurité, communications, technologies de l’information, service client et droit électoral ». Mais ils reçoivent souvent des salaires lamentables pour un travail aussi exigeant.

Le salaire moyen d’un fonctionnaire électoral local est de 50 000 $, selon le rapport. Et ce salaire peut être beaucoup plus bas dans les petites juridictions. Près de la moitié des fonctionnaires des régions comptant 5 000 électeurs inscrits ou moins sont payés moins de 35 000 $ par an – et un quart gagnent moins de 20 000 $.

Ces quatre problèmes ont tendance à s’exacerber les uns les autres. À mesure que la désinformation se répand sur les réseaux sociaux, les personnes sujettes à des pensées complotistes et à des comportements violents sont plus susceptibles de la voir et de menacer les responsables électoraux. Les menaces émanant de particuliers et d’élus découragent les administrateurs électoraux sortants de conserver leur poste. Et, à mesure que les emplois deviennent vacants, il est peu probable que les bons candidats postulent pour un emploi très exigeant et mal payé.

Il existe des solutions à ces problèmes, mais il n’est pas clair que les responsables veuillent les résoudre

Le rapport Brennan/Bipartisan Policy Center comprend également un large éventail de solutions proposées à ces quatre problèmes. Les États, par exemple, pourraient fournir une protection de sécurité directement aux fonctionnaires qui sont menacés. Ils pourraient aider les fonctionnaires électoraux à payer les systèmes de sécurité dans leurs maisons. Et ils pourraient travailler avec les travailleurs électoraux pour supprimer leurs informations personnelles des bases de données qui peuvent être utilisées pour les doxer.

Au-delà de payer des salaires plus élevés aux fonctionnaires électoraux locaux, les États pourraient également embaucher des employés au niveau de l’État ayant une expertise dans des domaines tels que « communications, cybersécurité, logistique, technologies de l’information et droit », qui peuvent guider les fonctionnaires locaux sur la façon d’organiser des élections sûres et efficaces, et comment se conformer à leurs obligations légales.

Les entreprises de médias sociaux, quant à elles, peuvent prendre des mesures telles que l’identification des utilisateurs qui diffusent de manière chronique de fausses informations en ligne et le report de la publication du contenu de ces utilisateurs jusqu’à ce que l’entreprise ait la possibilité de l’examiner pour des violations de ses conditions d’utilisation.

Mais pour vraiment résoudre des problèmes comme l’intimidation des responsables électoraux ou la désinformation, nous avons besoin de la coopération d’entreprises qui ne sont pas directement responsables devant le public – ou d’élus qui sont heureux de démolir la démocratie tant que leur parti en profite.

Si le PDG de Facebook Mark Zuckerberg ou le PDG de Twitter Jack Dorsey ne font pas assez pour empêcher la désinformation de se répandre en ligne, ce n’est pas comme s’ils pouvaient être démis de leurs fonctions et remplacés par un autre PDG.

Au niveau de l’État, il existe quelques exemples de républicains prenant au sérieux leur obligation de protéger les élections et les responsables électoraux. Après que le secrétaire d’Arizona Hobbs a reçu des menaces de mort, par exemple, le bureau du gouverneur républicain Doug Ducey a ordonné aux soldats de l’État de lui fournir un détail de sécurité.

Mais le genre de législateurs de l’État qui promulgueraient la loi de suppression des électeurs de Géorgie ou qui mèneraient une chasse aux oies pendant des mois à la recherche de fibres de bambou dans les bulletins de vote en Arizona ne prendront probablement pas des mesures qui garantiront des élections justes et impartiales. Lorsque vous êtes le problème, vous ne pouvez pas être la solution.

Le Congrès, quant à lui, pourrait entrer dans la brèche – la Constitution donne au Congrès un large pouvoir pour déterminer les « heures, lieux et modalités de la tenue des élections des sénateurs et des représentants ». Mais cela exigerait que les États-Unis aient un pouvoir législatif fonctionnel.

Pour l’instant du moins, les lois sur le droit de vote de toutes sortes sont bloquées au Sénat. C’est en partie parce qu’une poignée de sénateurs démocrates insistent pour préserver une règle d’obstruction systématique qui permet aux républicains d’opposer leur veto à la législation. Et avec les démocrates détenant la majorité la plus étroite possible au Sénat, chacun d’entre eux devrait accepter un projet de loi sur le droit de vote même si l’obstruction systématique était abolie.

Cela ne veut pas dire que rien ne sera fait. Garland a promis des poursuites contre les personnes qui menacent les fonctionnaires électoraux. Facebook et Twitter ont bel et bien interdit Donald Trump de leurs plateformes, du moins pour le moment. De nombreux États ont des gouverneurs et des assemblées législatives qui croient en la démocratie et veulent la préserver.

Mais, finalement, il est très difficile de préserver la démocratie lorsque l’un des deux principaux partis politiques d’un pays se retourne contre elle.