Les mensonges de Trump sur les élections de 2020 ne cessent de s’intensifier. Voici les faits

WASHINGTON (AP) – Alors que Donald Trump fait face à des accusations criminelles pour ses tentatives d’annulation des élections de 2020, l’ancien président inonde les ondes et sa plateforme de médias sociaux de distorsions, de désinformation et de théories du complot infondées sur sa défaite.

Cela fait partie d’un effort pluriannuel visant à saper la confiance du public dans le processus électoral américain alors qu’il cherche à planifier un retour à la Maison Blanche en 2024. Il existe des preuves que ses mensonges trouvent un écho : nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Les recherches montrent que 57 % des républicains pensent que le démocrate Joe Biden n’a pas été légitimement élu président.

Voici les faits concernant la défaite de Trump lors de la dernière élection présidentielle :

LES AVIS ET LES RECOMPENSES CONFIRMENT LA VICTOIRE DE BIDEN

La victoire de Biden sur Trump en 2020 n’a pas été particulièrement serrée. Il a remporté le Collège électoral avec 306 voix contre 232 pour Trump, et le vote populaire avec plus de 7 millions de voix.

Étant donné que le collège électoral détermine en fin de compte la présidence, la course a été décidée par quelques États du champ de bataille. Beaucoup de ces États ont procédé à des recomptages ou à des examens approfondis des résultats, qui ont tous confirmé la victoire de Biden.

En Arizona, un examen semestriel des bulletins de vote dans le plus grand comté de l’État, Maricopa, commandé par les législateurs républicains de l’État, a non seulement confirmé la victoire de Biden, mais a déterminé qu’il aurait dû gagner par 306 voix de plus que la marge officiellement certifiée de 10 457 à l’échelle de l’État.

En Géorgie, où Trump a récemment été inculpé pour ses efforts visant à renverser les résultats de 2020, des responsables de l’État, dirigés à la fois par un gouverneur républicain et un secrétaire d’État, ont recertifié la victoire de Biden après avoir procédé à trois décomptes à l’échelle de l’État. Le recomptage officiel final a réduit la victoire de Biden dans l’État d’un peu moins de 13 000 voix à un peu moins de 12 000 voix.

Dans le Michigan, un comité dirigé par des sénateurs républicains de l’État a conclu qu’il n’y avait pas eu de fraude généralisée ou systématique dans l’État en 2020 après avoir mené une enquête de plusieurs mois. Le Michigan, où Biden a battu Trump par près de 155 000 voix, soit 2,8 points de pourcentage, était moins compétitif que les autres États du champ de bataille, même si le résultat dans le comté de Wayne, siège de Detroit, a été ciblé par Trump et ses partisans avec des allégations de fraude électorale sans fondement, comme étaient des juridictions urbaines clés à travers le pays.

Au Nevada, la secrétaire d’État républicaine de l’époque, Barbara Cegavske, et son bureau ont examiné des dizaines de milliers d’allégations de possible fraude électorale identifiées par le Parti républicain du Nevada, mais ont constaté que presque toutes étaient fondées sur des informations incomplètes et sur un manque de compréhension du système. les procédures de vote et d’enregistrement de l’État. Par exemple, l’enquête de Cegavske a révélé que sur 1 506 cas présumés de bulletins de vote déposés au nom de personnes décédées, seuls 10 justifiaient une enquête plus approfondie de la part des forces de l’ordre. De même, 10 des 1 778 allégations de vote double ont nécessité une enquête plus approfondie. Biden a remporté le Nevada par 33 596 voix, soit 2,4 points de pourcentage.

En Pennsylvanie, les résultats finaux certifiés donnaient à Biden une marge de 80 555 voix sur Trump, soit 1,2 point de pourcentage. Les efforts visant à annuler les élections en Pennsylvanie ont échoué devant les tribunaux d’État et fédéraux, tandis qu’aucun procureur, juge ou responsable électoral en Pennsylvanie n’a fait part de ses inquiétudes concernant une fraude généralisée. Les républicains de l’État continuent de tenter leur propre révision des résultats de 2020, mais cet effort a été bloqué devant les tribunaux et les démocrates l’ont qualifié de « pêche partisane ».

Dans le Wisconsin, un recomptage a légèrement amélioré la victoire de Biden sur Trump de 87 voix, augmentant l’avance de Biden à l’échelle de l’État à 20 682, soit 0,6 point de pourcentage. Un audit non partisan conclu un an après les élections a formulé des recommandations sur la manière d’améliorer les futures élections dans le Wisconsin, mais n’a pas révélé de preuves d’une fraude électorale généralisée dans l’État, ce qui a conduit le coprésident républicain du comité d’audit à déclarer que « l’élection a été en grande partie sûr et sécurisé. Le président de l’Assemblée de l’État, un républicain, a ordonné un examen séparé, qui, selon un juge de l’État, n’a trouvé « absolument aucune preuve de fraude électorale ».

UNE ENQUÊTE DE L’AP RÉVÈLE UNE FRAUDE ÉLECTORALE MINIMALE DANS LES SWING STATES

Une enquête exhaustive de l’AP menée en 2021 a révélé moins de 475 cas confirmés de fraude électorale dans six États du champ de bataille – soit loin de l’ampleur requise pour influencer le résultat de l’élection présidentielle.

L’examen des bulletins de vote et des registres de plus de 300 bureaux électoraux locaux a révélé que presque tous les cas de fraude électorale étaient commis par des individus agissant seuls et ne résultaient pas d’un complot massif et coordonné visant à truquer les élections. Les cas impliquaient à la fois des démocrates et des républicains inscrits, et les coupables étaient presque toujours arrêtés avant que le scrutin frauduleux ne soit compté.

Certains cas semblaient être des tentatives intentionnelles de fraude, tandis que d’autres semblaient impliquer soit une erreur administrative, soit une confusion des électeurs, notamment le cas d’un homme du Wisconsin qui a voté pour Trump mais a déclaré qu’il ignorait qu’il n’était pas éligible pour voter parce que il était en liberté conditionnelle pour une condamnation pour crime.

L’analyse de l’AP n’a également produit aucune preuve pour étayer les affirmations de Trump selon lesquelles les États ont totalisé plus de votes qu’il n’y a d’électeurs inscrits.

Biden a remporté l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin ainsi que leurs 79 votes au Collège électoral par un total de 311 257 voix sur 25,5 millions de bulletins de vote exprimés. Les bulletins contestés ne représentent que 0,15 % de sa marge de victoire dans ces États.

LA PROPRE ADMINISTRATION DE TRUMP N’A TROUVÉ AUCUNE FRAUDE GÉNÉRÉE

Trump a été informé à plusieurs reprises par des membres de sa propre administration qu’il n’y avait aucune preuve d’une fraude généralisée.

Neuf jours après les élections de 2020, l’Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a publié une déclaration disant : « Les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire américaine ». La déclaration a été co-écrite par les groupes représentant les plus hauts responsables électoraux de chaque État.

Moins de trois semaines plus tard, William Barr, alors procureur général, a déclaré qu’une enquête du ministère de la Justice n’avait pas révélé de preuves de la fraude électorale généralisée qui, selon Trump, était au centre d’un complot massif visant à voler les élections. Barr, qui avait ordonné aux avocats américains et aux agents du FBI à travers le pays de poursuivre les « allégations substantielles » d’irrégularités de vote, a déclaré : « Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu entraîner un résultat différent de l’élection. »

Le rapport du comité de la Chambre du 6 janvier détaille d’autres cas où des responsables de l’administration et du personnel de la Maison Blanche ont réfuté les diverses allégations de fraude électorale de Trump.

LES TRIBUNAUX ENTENDENT LES contestations juridiques de Trump et les rejettent

La campagne Trump et ses partisans ont intenté de nombreuses contestations judiciaires contre l’élection devant les tribunaux et ont allégué diverses fraudes et fautes électorales. Les affaires ont été entendues et catégoriquement rejetées par des dizaines de tribunaux aux niveaux étatique et fédéral, y compris par des juges nommés par Trump.

L’un d’eux, le juge de circuit américain Stephanos Bibas, faisait partie d’un panel fédéral qui a rejeté une demande visant à empêcher la Pennsylvanie de certifier ses résultats, déclarant : « Les électeurs, et non les avocats, choisissent le président. Ce sont les bulletins de vote, et non les mémoires, qui décident des élections.

La Cour suprême des États-Unis a également rejeté plusieurs tentatives faites dans les semaines qui ont suivi le jour du scrutin pour annuler les résultats des élections remportées par Biden dans divers États du champ de bataille.

Les théories du complot sur les machines à voter n’étaient pas fondées

La plupart des affirmations avancées par Trump et son équipe au sujet d’une élection volée concernaient l’équipement utilisé par les électeurs pour voter.

À plusieurs reprises, Trump et son équipe juridique ont prétendu à tort que des machines à voter avaient été construites au Venezuela sous la direction du président Hugo Chavez, décédé en 2013 ; que les machines ont été conçues pour supprimer ou inverser les votes exprimés en faveur de Trump ; et que l’armée américaine avait saisi un serveur informatique en Allemagne qui détenait des secrets sur les irrégularités du vote américain.

Aucune de ces affirmations n’a jamais été étayée ou corroborée. La déclaration commune de la CISA publiée après l’élection disait : « Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. »

Néanmoins, bon nombre de ces affirmations et d’autres infondées ont été répétées sur Fox News, tant par des membres de l’équipe Trump que par certaines personnalités de la chaîne. Dominion Voting Systems a poursuivi le réseau pour 1,6 milliard de dollars, affirmant que la diffusion de ces allégations par le média équivalait à de la diffamation.

Les enregistrements des communications internes de Fox News découverts dans l’affaire ont montré que la chaîne avait diffusé ces affirmations même si ses plus grandes stars, dont Sean Hannity et Tucker Carlson, ainsi que le président de la société, Rupert Murdoch, ne croyaient pas qu’elles étaient vraies.

Dominion et Fox News ont réglé à l’amiable 787,5 millions de dollars.

LES RÉCLAMATIONS CONCERNANT LES VALISES ET LES MULES DE VOTE SONT DÉMYTÉES

Trump et ses partisans ont également affirmé qu’un certain nombre d’autres facteurs avaient contribué à un effort plus large visant à voler l’élection présidentielle.

Une théorie avancée par Trump et l’un de ses avocats, Rudy Giuliani, est que les « valises » remplies de bulletins de vote frauduleux en Géorgie ont coûté à Trump l’élection là-bas.

Jeffrey Rosen, alors procureur général adjoint, a déclaré au comité de la Chambre le 6 janvier qu’il avait personnellement visionné la vidéo censée montrer l’allégation de fraude en question. Il a raconté avoir dit à Trump : « Ce n’était pas une valise. C’était une poubelle. C’est ce qu’ils utilisent lorsqu’ils comptent les bulletins de vote. C’est bénin.

Les responsables de l’État et du comté ont également confirmé qu’il s’agissait de conteneurs à roulettes ordinaires, utilisés dans le traitement normal des bulletins de vote.

Mais une semaine plus tard, Trump a publiquement répété la théorie de la valise, en déclarant : « Il y a même des images de caméras de sécurité de Géorgie qui montrent des responsables disant aux observateurs du scrutin de quitter la salle avant de sortir des valises de bulletins de vote de sous les tables et de continuer à compter pendant des heures. »

Richard Donoghue, l’ancien procureur général adjoint par intérim, a déclaré au comité du 6 janvier que, quelques jours plus tard, il avait déclaré à Trump que « ces allégations selon lesquelles des bulletins de vote auraient été introduits clandestinement dans une valise et passés plusieurs fois dans la machine n’étaient pas vraies. … Nous avons regardé la vidéo, nous avons interrogé les témoins. Mais Trump a continué à répéter ses fausses affirmations.

Une autre affirmation démystifiée, qui raconte l’histoire de 2 000 soi-disant mules électorales, a été présentée dans un film qui a été projeté dans des centaines de cinémas au printemps dernier. Le film allègue que des individus alignés sur les démocrates ont été payés pour collecter et déposer illégalement des bulletins de vote en Arizona, en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Mais l’AP a déterminé que les allégations étaient basées sur une analyse erronée des données de localisation des téléphones portables et des images de surveillance des boîtes de dépôt.

___

les rédacteurs d’Associated Press Scott Bauer et Todd Richmond à Madison, Wisconsin ; Christina A. Cassidy à Atlanta ; Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie ; et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Robert Yoon, Associated Press