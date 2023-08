Les mensonges de Trump ont testé les limites de la chaire des intimidateurs. Son droit de les dire est au cœur de la défense pénale

WASHINGTON (AP) – Barack Obama, conscient du pouvoir urgent des paroles d’un président, aimait à dire qu’il était prudent avec son langage parce que tout ce qu’il disait pouvait faire marcher les troupes ou faire chuter les marchés.

Son successeur, Donald Trump, n’a pas fait preuve d’une telle retenue.

Maintenant, Trump fait face à des dizaines d’accusations criminelles dans quatre actes d’accusation distincts, dont deux ancrés dans le mensonge du républicain selon lequel il n’a pas perdu l’élection présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden. Et la propension de Trump à mentir et son droit de les prononcer sont au cœur de sa défense juridique.

Bien que la présidence américaine soit investie de nombreux pouvoirs manifestes, l’un des plus importants est implicite : le pouvoir de la rhétorique. Il est souvent utilisé comme un appel à l’action, pour rallier les Américains pour une mission à l’étranger, pour réconforter un public en deuil après une tragédie ou pour se sacrifier pour un plus grand bien.

« Les universitaires comme moi qui étudient la rhétorique présidentielle, la communication présidentielle, appellent cela essentiellement une deuxième Constitution », a déclaré Jennifer Mercieca, spécialiste des communications à la Texas A&M University. Le fait que les présidents communiquent directement avec le public «a changé l’équilibre complet et la séparation des pouvoirs sans avoir une nouvelle convention constitutionnelle. Cela a fait du président le centre de notre système politique.

Trump, en effet, soutient que ses paroles en tant que président n’avaient aucune force spéciale et qu’il exerçait simplement ses droits à la liberté d’expression.

« La plupart des présidents ont une idée de l’importance de la langue – du mot écrit, du mot parlé », a déclaré Wayne Fields, professeur à l’Université de Washington à St. Louis et expert en rhétorique présidentielle. « Certains d’entre eux ne sont pas particulièrement doués pour cela eux-mêmes, mais ils sont rarement aussi dédaigneux que Trump l’a été. »

Les avocats de l’ancien président, qui fait maintenant face à des accusations criminelles dans des salles d’audience s’étendant de Miami à New York, ont clairement indiqué que les droits de liberté d’expression de Trump constitueront le fondement de leur défense dans l’affaire du 6 janvier. John Lauro, l’un des avocats, a expliqué à CNN que le cas de l’avocat spécial Jack Smith était « une poursuite pénale très, très inhabituelle et hors limites des droits du Premier Amendement ».

Mais Smith a anticipé cet argument lorsqu’il a commencé à décrire les actes répréhensibles présumés de Trump dans l’acte d’accusation fédéral sur la culpabilité de Trump dans l’émeute du Capitole. Sur la deuxième page du document, les procureurs ont souligné que Trump était essentiellement libre de mentir : « L’accusé avait le droit, comme tout Américain, de parler publiquement de l’élection et même de prétendre, à tort, qu’il y avait eu un résultat. fraude déterminante lors de l’élection et qu’il avait gagné.

Au lieu de cela, a fait valoir Smith dans l’acte d’accusation, c’est la conduite de Trump, et pas seulement ses paroles, qui constituait des infractions passibles de poursuites.

Cette distinction pourrait s’avérer critique étant donné que Trump a abandonné tant de principes de base de la communication présidentielle pendant son mandat.

« Une formulation incorrecte ou un commentaire désinvolte peut faire bouger les marchés ou faire exploser les lignes téléphoniques du département d’État. C’est vraiment la première chose que vous apprenez quand vous venez à la Maison Blanche », a déclaré Dan Pfeiffer, directeur des communications de la Maison Blanche d’Obama. « Tout ce qui sort de la bouche du président ou même un tweet du compte de la Maison Blanche a un pouvoir énorme. »

Ce niveau de discipline linguistique, a déclaré Pfeiffer, « a été une énorme transition entre la campagne d’Obama et nous tous ».

Il est difficile de nier à quel point les paroles directes d’un président peuvent être puissantes, même si cela n’a pas toujours été le cas. Mercieca a déclaré que jusqu’au début du XXe siècle, les présidents parlaient rarement au public. Les commentaires d’un dirigeant étaient principalement intergouvernementaux et souvent rédigés sous forme écrite.

Mais cela a commencé à changer avec le président Theodore Roosevelt, ainsi que le président Woodrow Wilson, qui ont relancé la pratique consistant à remettre l’état annuel de l’Union en personne au Congrès après plus d’un siècle de présidents envoyant aux législateurs une mise à jour écrite. L’explosion des contacts directs entre les présidents et le public a déplacé le centre de gravité politique vers la Maison Blanche, supplantant le rôle du Congrès en tant que représentant direct des électeurs.

« Je pense que la chaire d’intimidation est l’un des outils les plus uniques à la disposition d’un président que d’autres branches du gouvernement ou des représentants du gouvernement ne peuvent pas utiliser de la même manière », a déclaré l’historien présidentiel Lindsay Chervinsky. « Parce que c’est un outil puissant, les présidents doivent le manier avec précaution et avec beaucoup de réflexion et d’intention. »

Fields a déclaré que le président Dwight Eisenhower accordait une attention particulière à la façon dont ses paroles étaient traduites à l’étranger, tout comme le président Ronald Reagan, dont les rédacteurs de discours savaient bien comment sa rhétorique était entendue dans l’ex-Union soviétique. Au niveau national, Roosevelt a utilisé sa plate-forme pour faire avancer son programme environnemental et de conservation. Le président Franklin Delano Roosevelt a ensuite utilisé ses conversations au coin du feu pour communiquer avec un public anxieux pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale.

Puis il y a eu Trump.

Sa rhétorique présidentielle était criblée de milliers de mensonges – certains bénins, beaucoup graves, tant d’entre eux répétés. Il serait sujet aux injures vulgaires et à la dérision des opposants politiques. Et le 6 janvier 2021, Trump a utilisé le langage de la bataille d’une manière difficile à ignorer. Lors d’un témoignage devant le comité de la Chambre le 6 janvier l’année dernière, Mercieca a noté que Trump avait invoqué le mot « combattre » 20 fois dans son discours à l’Ellipse près de la Maison Blanche juste avant l’émeute, tout en utilisant le mot « pacifiquement » une seule fois.

Les accusations fédérales contre Trump se concentrent sur ses actions – à savoir qu’il n’a pas été accusé d’incitation, ce qui élimine la question de son discours, selon des experts juridiques.

« Il a le droit de mentir. Ce n’est pas la conduite qui est reprochée. Ce qui est important, c’est ce que l’acte d’accusation dit qu’il a fait », a déclaré Carrie Cordero, chercheuse principale et avocate générale au Center for a New American Security et ancienne responsable du ministère de la Justice. « Et ce qu’il a fait, c’est essayer d’utiliser – essayer de corrompre, vraiment – différentes institutions gouvernementales dans la poursuite du complot visant à frauder les États-Unis … pour essayer d’empêcher le résultat des élections. »

Mais alors qu’il cherche à regagner la Maison Blanche, les mensonges électoraux de Trump et la remise en cause des élections de 2020 jouent un rôle de premier plan dans les primaires présidentielles républicaines, et ces affirmations se sont profondément enracinées au sein du GOP, malgré toutes les preuves du contraire. Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mené du 10 au 14 août a révélé que 57% des républicains disent que l’élection de Biden n’était pas légitime.

Trump « a une lecture très fine de ses partisans et de la façon dont son langage affecte ses partisans », a déclaré Chervinsky. «Je pense que certaines d’entre elles sont intentionnelles. Je pense que c’est en partie instinctif.

Seung Min Kim, Associated Press