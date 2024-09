Les mensonges de Janet Jackson sur la course de Kamala Harris

Cet article comprend des éléments du bulletin hebdomadaire du HuffPost sur la culture et le divertissement, The Culture Catchall. Cliquez ici pour vous abonner.

Janet Jackson a montré à quel point elle était mal informée sur l’identité de Kamala Harris lorsqu’elle a répété une fausse déclaration sur la course du candidat démocrate dans une récente interview avec Le Gardien.

«Eh bien, tu sais ce qu’ils sont censés dire? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne », a déclaré Jackson en réponse à la remarque du journaliste Nosheen Iqbal sur la possibilité que l’Amérique vote pour sa première femme noire à la présidence. (Pour mémoire, Harris est les deux noirs et indien.)

Jackson a apparemment doublé sa interprétation erronée lorsqu’elle a répété un autre mensonge qu’elle avait dit avoir entendu à propos du vice-président : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les informations depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc.

On ne sait pas exactement qui a « dit » à Jackson ces faux détails sur Harris, et la chanteuse n’a pas été disponible pour clarifier ses commentaires alors qu’elle pleure la mort de son frère Tito Jackson. Un homme nommé Mo Elmasri, prétendant être le manager de Jackson, a présenté dimanche des « excuses » en son nom, disant BuzzFeed la chanteuse a fait des remarques sur Harris « basées sur de la désinformation » et qu’elle s’est excusée pour « toute confusion causée ». Mais les représentants de Jackson ont déclaré plus tard qu’Elmasri n’était pas, en fait, son manager et qu’il non autorisé pour parler en son nom.

Toute la séquence des événements a laissé les fans perplexes, mais ce qui est particulièrement troublant, c’est que Jackson propage des mensonges de droite du type de ceux crachés par l’ancien président Donald Trump.

Même si Jackson était consciente de ce qu’elle faisait, cela montre à quel point les célébrités peuvent jouer un rôle dangereux à l’ère de la désinformation, en particulier dans le cadre du cycle électoral actuel. Cependant, il y a du blâme pour le faux pas du chanteur. Elle a clairement obtenu ses informations au mauvais endroit, et la source de ces mensonges est ce qui est le plus important ici.

Certains se souviennent peut-être du discours prononcé par Trump lors de la convention de l’Association nationale des journalistes noirs cet été. Alors qu’il était sur scène avec un panel de journalistes noirs, il a affirmé à tort que Harris était « tout d’un coup » devenue une personne noire et a faussement suggéré qu’elle avait induit les électeurs en erreur sur sa race. Trump a de nouveau remis en question l’identité du vice-président lors de son premier débat présidentiel le 10 septembre. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux cas où lui et d’autres d’extrême droite ont eu recours à des attaques racistes contre Harris. Les républicains et les médias conservateurs ont sans fondement remis en question la noirceur de Harris ces derniers mois, lui reprochant d’utiliser des « accents différents » en campagne électorale et la qualifiant même de «Location DEI.»

Les gens aiment Whoopi Goldberg a déclaré que les gens devraient donner à Jackson « un peu de grâce » pour avoir commis une erreur. Bien sûr. Cependant, selon The Guardian, la chanteuse a été repoussée pour ses commentaires lors de son interview et a même eu une autre chance de reconnaître que Harris est bien une femme noire.

L’essentiel est que Jackson aurait dû prendre un moment pour faire une pause et revenir sur ses déclarations maladroites. Au lieu de cela, lorsqu’on lui a demandé si l’Amérique était prête à ce que Harris devienne président compte tenu de son identité raciale, la chanteuse a répondu : « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais vraiment pas. Je pense que de toute façon, ce sera le chaos.

Il est juste de dire qu’à un moment donné, Jackson devrait présenter ses propres excuses à Harris et reconnaître le mal qu’il y a à répéter des informations inexactes à un moment crucial de la politique américaine. Compte tenu de son histoire en tant qu’icône de la pop, on peut s’attendre à ce qu’elle soit mieux informée que de parler de quelque chose dont elle n’est pas sûre dans une interview. De plus, en tant que personne ayant été victime de controverse injusteJackson aurait dû faire plus attention à ne pas semer le trouble chez Harris, notamment en soulevant le doute sur son identité.

Personne ne veut vilipender Jackson pour avoir parlé à contretemps. Mais c’est bien d’être fan et de toujours tenir une femme adulte pour responsable de ses actes. Espérons que Jackson ait appris une leçon ici et qu’il y réfléchira à deux fois la prochaine fois avant de remettre en question ce qui s’est déjà avéré vrai.

