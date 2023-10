Les ménés des marchés boursiers accaparent la plupart des introductions en bourse dans le monde

Londres

CNN

—



Lorsque le concepteur de puces basé au Royaume-Uni, Arm, est devenu public au début du mois et a levé 65 milliards de dollars sur le Nasdaq en quelques heures, les investisseurs ont eu l’espoir que le marché mondial des introductions en bourse pourrait reprendre vie après 18 mois. marasme.

Depuis, les actions d’Arm (BRAS) n’ont pas vraiment décollé. Après une première hausse, le titre est retombé à 54 dollars pièce, proche de son prix d’émission de 51 dollars. Quelques jours après l’introduction en bourse d’Arm, la société de livraison d’épicerie Instacart (CHARIOT) est devenue publique. Ses actions cotées au Nasdaq ont grimpé en flèche lorsqu’ils ont commencé à négociermais ils récupèrent maintenant leur problème prix de 30$ chacun.

L’accueil mitigé réservé à ces accords suggère que Wall Street pourrait encore souffrir de la gueule de bois de l’effondrement d’une économie post-pandémique. Bulle des introductions en bourse en 2022. Les marchés moins connus du monde entier se portent mieux, car ils offrent de plus en plus une alternative aux entreprises locales ou régionales qui cherchent à faire appel à des investisseurs en actions pour la première fois.

Les États-Unis restent le plus grand marché d’introduction en bourse. Mais les bourses des économies émergentes représentent les trois quarts des fonds levés par les entreprises via les introductions en bourse dans le monde cette année, contre 66 % en moyenne au cours des cinq années précédentes, selon une étude. rapport publié la semaine dernière par le cabinet comptable EY. Ils ont également attiré 77 % de toutes les introductions en bourse, contre 61 % auparavant.

De nouveaux acteurs, la Turquie et la Roumanie, ont rejoint la scène « florissante » des introductions en bourse en Indonésie, en Malaisie et en Inde, et sept des neuf « méga » introductions en bourse dans le monde – celles qui ont levé au moins 1 milliard de dollars – ont eu lieu sur les bourses des marchés émergents, a noté EY.

Il y a une explication simple. « La croissance économique est là », a déclaré à CNN George Chan, le leader mondial des introductions en bourse de la société.

L’Indonésie est un pays frappant cas concret.

Ce pays d’Asie du Sud-Est de 274 millions d’habitants a dépassé Hong Kong cette année – longtemps une destination privilégiée pour les introductions en bourse – pour la première fois en près de trois décennies.

Il s’agit désormais du quatrième plus grand marché d’introduction en bourse au monde, si l’on en juge par la valeur des transactions, totalisant 3,2 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, selon le fournisseur de données Dealogic. Cela le place derrière les États-Unis, les Émirats arabes unis et la Chine.

L’Indonésie se démarque parce qu’elle possède quelque chose que tout le monde veut : de vastes gisements de métaux nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et d’autres minéraux essentiels à la transition énergétique, comme le nickel, le cuivre et le cobalt.

Les industries métallurgiques, sidérurgiques et minières représentent près des deux tiers de la valeur totale des introductions en bourse du pays jusqu’à présent cette année, selon les données de Dealogic.

Chan pense que la transformation de l’Indonésie en une puissance d’introduction en bourse commencera à attirer des entreprises étrangères.

« Une fois que vous avez créé un sentiment de marché pour un secteur particulier, d’autres acteurs du marché, même s’ils ne sont pas en Indonésie, se rendraient probablement à Jakarta. [to list], » il a dit. « Parce que les investisseurs là-bas comprennent le business. »

De plus petits échanges ailleurs ont également leur chance au soleil.

Ni Francfort ni Paris n’ont accueilli la plus grande introduction en bourse d’Europe de 2023. Cet honneur est revenu à la Bourse de Bucarest, lorsque le service public roumain Hidroelectrica a été introduit en bourse en juillet avec une transaction évaluée à 2 milliards de dollars, ce qui en fait la quatrième plus grande cotation que le monde ait connue jusqu’à présent cette année.

Plus au sud, la valeur des opérations d’introduction en bourse sur la Bourse turque d’Istanbul a atteint 2,3 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit plus du double de la valeur des opérations à la Bourse de Londres. Selon Chan, le moteur de cette performance est la forte augmentation de l’activité des investisseurs particuliers turcs à la recherche de rendements boursiers aussi élevés. inflation érode leur pouvoir d’achat.

Les plus grands marchés d’introduction en bourse n’ont pas réussi à se lancer cette année pour diverses raisons.

Hong Kong a été freinée par de mauvaises valorisations, a déclaré Chan, tandis qu’un « pipeline de bonnes entreprises » ne peut pas être coté sur les bourses de la partie continentale de la Chine en raison de restrictions réglementaires. Ces mesures devraient être levées d’ici six à douze mois, ajoute-t-il.

Les cotations en Europe et aux États-Unis sont paralysées par des taux d’intérêt élevés, qui ont augmenté les rendements des actifs sûrs tels que les obligations d’État et ont freiné l’appétit des investisseurs pour les paris plus risqués.

Entreprises technologiques – qui comptent Selon Dealogic, qui représentent près de 40 % de la valeur totale du marché américain des introductions en bourse cette année, sont particulièrement sensibles à la hausse du coût de l’emprunt, car les investisseurs sont moins incités à tenter leur chance sur des entreprises qui peuvent mettre des années à réaliser des bénéfices.

Les cotations à Wall Street ont été évaluées à 18 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, en hausse de 64 % par rapport à 2022, mais ce n’est encore qu’une fraction des 289 milliards de dollars enregistrés en 2021 et des 203 milliards de dollars en 2020, selon les données de Dealogic.

À l’échelle mondiale, 2021 a été l’année la plus grande année jamais enregistrée pour les introductions en bourse par le nombre de cotations et la valeur totale des transactions, selon Dealogic. Un cocktail enivrant de taux d’intérêt au plus bas et d’un marché inondé de mesures de relance gouvernementales à l’époque de la pandémie a conduit à cette performance.

Michael M. Santiago/Getty Images Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York le 26 septembre.

Kevin Gordon, stratège principal en investissement chez Charles Schwab, pense que « la poussière est encore en train de retomber » après l’éclatement de cette bulle l’année dernière.

Le krach reflète en partie l’envolée du marché, mais aussi la moindre volonté des investisseurs de financer les achats d’actions alors que la hausse des coûts d’emprunt rendait cela encore plus cher.

Les investisseurs se préparent à un maintien des taux « plus haut et plus longtemps » après que la Réserve fédérale a signalé le mois dernier qu’elle pourrait à nouveau relever ses taux cette année et qu’elle prévoyait de réduire les taux en 2024 moins qu’elle ne l’avait initialement indiqué.

« La volonté de revenir à des taux d’intérêt proches de zéro est très faible de la part de la Fed », a déclaré Gordon à CNN. « Cela change intrinsèquement la donne et le paysage du marché des introductions en bourse. »

Néanmoins, la confiance des investisseurs s’améliore dans les principales économies occidentales, a indiqué EY dans son rapport, soulignant que les bourses américaines avaient attiré davantage d’introductions en bourse de sociétés étrangères. que tout autre pays cette année.

L’allemand Birkenstock est l’une de ces entreprises. L’emblématique fabricant de chaussures a annoncé lundi son objectif de lever jusqu’à 1,58 milliard de dollars. quand il liste à la Bourse de New York. Il n’a pas fixé de date.

Le marché des introductions en bourse au Royaume-Uni est dans une situation plus grave, et la perte de l’introduction en bourse d’Arm au profit de New York a été douloureuse.

En 2022, le pays a quitté le top 10 des destinations mondiales pour les introductions en bourse et y est resté jusqu’à présent. Cette année, Samuel Kerr, rédacteur en chef des marchés de capitaux chez Dealogic, a déclaré à CNN.

Cela ne s’est produit qu’une seule fois au cours des 20 dernières années, en 2009, immédiatement après la crise financière mondiale.

Les marchés financiers britanniques ont souffert alors que les grandes entreprises technologiques ont attiré une génération d’investisseurs à Wall Street, et que les fonds de pension du pays ont réduit leur exposition aux actions locales.

Le Brexit et les années de troubles politiques ont également miné le statut de Londres en tant que centre financier européen et ont nui à la réputation du Royaume-Uni auprès des investisseurs.

Kerr attribue le déclin des introductions en bourse au Royaume-Uni en partie au Brexit, mais aussi à la vigueur croissante des bourses des marchés émergents.

« Les entreprises qui choisissent aujourd’hui d’être cotées sur leurs bourses nationales auraient historiquement été le genre d’émetteurs qui choisissaient autrefois d’être cotés à Londres », a-t-il déclaré à CNN.

Les données relatives aux introductions en bourse du Royaume-Uni « ne présentent certainement pas une belle image », a-t-il déclaré.