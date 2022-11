Les ménages paient 94 £ supplémentaires sur les factures d’énergie en raison de l’échec du régulateur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les consommateurs ont été contraints de payer près de 100 £ de plus pour leur gaz et leur électricité en raison de l’incapacité d’Ofgem à réglementer correctement le marché de l’approvisionnement énergétique, selon un nouveau rapport.

Le rapport de la commission des comptes publics de la Chambre des communes a révélé que l’effondrement de 29 fournisseurs d’énergie alors que les prix ont grimpé au cours de l’année écoulée a coûté un total de 2,7 milliards de livres sterling, soit une moyenne de 94 livres sterling pour chaque ménage du pays.

Le gouvernement a déjà prévu 1,9 milliard de livres sterling supplémentaires pour maintenir Bulb Energy en activité, le coût final pour les contribuables étant inconnu jusqu’à ce que l’entreprise soit vendue.

Entre l’automne 2021 et l’été 2022, les prix de gros du gaz et de l’électricité ont grimpé jusqu’à 10 fois leur niveau normal. La flambée des prix était insoutenable pour un certain nombre de fournisseurs, dont les frais facturés aux clients étaient plafonnés par l’Ofgem.

Mais le rapport du PAC a révélé que les problèmes sur le marché de l’approvisionnement en énergie étaient évidents dès 2018, l’Ofgem n’ayant pas « trouvé le bon équilibre entre la promotion de la concurrence sur le marché des fournisseurs d’énergie et la garantie que les fournisseurs d’énergie étaient financièrement résilients ».

« L’incapacité d’Ofgem à réguler efficacement le marché des fournisseurs d’énergie » a été révélée par la forte hausse des prix, qui a conduit à l’effondrement des entreprises fournissant de l’électricité à quatre millions de foyers, qui ont dû être transférées aux entreprises survivantes.

Le comité a constaté que le plafonnement des prix d’Ofgem “n’offrait qu’une protection très limitée aux ménages contre les augmentations du prix de gros de l’énergie”, notant que le régulateur estime que les prix pourraient “empirer considérablement jusqu’en 2023”.

Il a déclaré que le traitement des clients vulnérables, qui paient déjà des prix de l’énergie plus élevés, était “inacceptable”.

La présidente du PAC, Dame Meg Hillier, a déclaré: «Il est vrai que des facteurs mondiaux ont causé des prix sans précédent du gaz et de l’électricité qui ont causé tant de défaillances de fournisseurs d’énergie au cours de l’année dernière, à un coût aussi terrible pour les ménages, mais il n’en reste pas moins que nous avons des régulateurs pour définir le cadre pour nous soutenir pour les mauvais moments.

“Les problèmes sur le marché de l’approvisionnement énergétique étaient apparents en 2018 – des années avant la flambée des prix sans précédent qui a déclenché la crise actuelle, et Ofgem a été trop lent à agir.

“Les ménages paieront cher, avec le coût des renflouements ajouté à [record-high] factures.

“Le PAC veut voir un plan, dans les six mois, sur la manière dont le gouvernement et l’Ofgem placeront les intérêts des clients au cœur d’un marché de l’énergie réformé, entraînant la transition vers le zéro net.”

Le syndicat GMB, qui représente de nombreux travailleurs de l’industrie de l’énergie, a déclaré que le modèle de marché avait fait défaut aux consommateurs.

Le secrétaire national Andy Prendergast a déclaré : « La tentative impitoyable du gouvernement d’utiliser le marché pour réguler l’énergie a été un désastre massif qui a empiré la situation de millions de foyers responsables.

« En réalité, le marché est peut-être la bonne solution lorsqu’il s’agit de vendre des boîtes de haricots, mais il a été un échec lamentable lorsqu’il est appliqué à l’énergie. Le simple fait est que l’énergie est un service essentiel et doit être traitée comme telle.

« Plutôt que de s’attendre à ce que le public choisisse entre les fournisseurs – dont beaucoup semblent avoir négocié sans le capital nécessaire pour garantir leurs engagements – les gens veulent simplement une option simple qui leur offre le meilleur prix.

« Malheureusement, Ofgem semble être un régulateur qui ne réglemente pas. En conséquence, les ménages paient la facture de leur échec coûteux.

Un porte-parole de l’Ofgem a déclaré que bon nombre des problèmes mis en évidence par le PAC avaient été couverts par le rapport indépendant qu’il a commandé et publié plus tôt cette année et dont il met actuellement en œuvre les recommandations.

“L’ampleur et le rythme de ce choc mondial des prix de l’énergie, qui ne se produit qu’une fois par génération, ont entraîné des défaillances de fournisseurs partout dans le monde”, a déclaré le porte-parole. “Cependant, le programme de fournisseur de dernier recours a agi comme un filet de sécurité vital pour les consommateurs britanniques, garantissant qu’ils continuaient à recevoir de l’énergie lorsque leur fournisseur faisait faillite et conservait leurs soldes créditeurs. Ce filet de sécurité a inévitablement engendré des coûts.

« Dans la perspective de cet hiver, les prix restent volatils, mais le marché est désormais dans une position beaucoup plus résiliente, en partie grâce aux mesures solides que nous avons prises pour réduire le risque de futures défaillances de fournisseurs et pour relever la barre à l’entrée de nouveaux fournisseurs. .”