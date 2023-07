Les ménages gagnant 200 000 $ ou plus affluent vers ces 10 États

Voici un aperçu des 10 États les plus populaires dans lesquels les hauts revenus ont afflué entre 2020 et 2021.

Entre 2020 et 2021, la Floride a connu la plus grande migration nette de résidents à revenu élevé, avec plus de 40 000 ménages gagnant 200 000 $ ou plus se déplaçant vers le Sunshine State, selon nouvelle recherche de SmartAsset qui a examiné les données de l’IRS.

Bien que cela puisse être presque suffisant pour que la plupart des Américains se sentent à l’aise financièrement, 200 000 $ iront inévitablement plus loin dans des endroits où le coût de la vie est généralement plus bas.

Un revenu de ménage de 200 000 $ est supérieur à ce que la plupart des gens gagnent aux États-Unis. En fait, seulement 12 % des ménages américains gagnent 200 000 $ ou plus par an, selon les données du Census Bureau.

Les Américains aux revenus élevés semblent rechercher les États qui offrent les charges fiscales les plus faibles. Ni la Floride ni le Texas ne perçoivent d’impôt sur le revenu de l’État, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi ils sont en tête du classement. Le Tennessee et le Nevada ne perçoivent pas non plus l’impôt sur le revenu de l’État.

Le classement est basé sur la migration nette, mais s’il ne tenait compte que des entrées, la Californie et New York se classeraient respectivement troisième et quatrième. Cependant, les deux États ont vu un plus grand nombre de ménages à revenu élevé partir, ce qui a amené leurs totaux de migration nette dans les négatifs.

Le New Jersey, Washington et la Virginie ont également vu certains des plus grands ménages du pays de 200 000 $ emménager, mais ont eu encore plus de congés.

Bien qu’ils soient historiquement plus abordables que d’autres régions du pays, les États de la Sun Belt – qui comprennent ceux du sud et du sud-ouest des États-Unis – n’ont pas été à l’abri de la hausse des prix, car l’inflation a augmenté au cours des deux dernières années. Plusieurs villes de Floride, du Texas et d’Arizona se sont classées parmi les endroits où l’inflation a augmenté le plus rapidement dans une récente étude WalletHub.

