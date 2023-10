Les ménages du Mur Rouge veulent que Keir Starmer abandonne son projet d’avancer l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel jusqu’en 2030

Les ménages du Mur Rouge souhaitent que Sir Keir Starmer abandonne son projet d’avancer l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel à 2030, selon un sondage.

L’enquête révèle que 53 % des électeurs des sièges travaillistes soutiennent que Rishi Sunak retarde l’élimination progressive des voitures à essence jusqu’en 2035.

Les électeurs travaillistes du Mur Rouge veulent que Sir Keir Starmer abandonne son projet d’avancer l’interdiction des nouvelles voitures essence et diesel à 2030 Crédit : Reuters

Commentant les recherches de Redfield et Wilton Strategies, Bob Bull de l’Alliance of British Drivers a déclaré : « Starmer devrait se réveiller et écouter les électeurs. »

Les sondeurs ont également constaté que 51 pour cent des Britanniques des villes du nord pensent que Westminster mène une « guerre contre les automobilistes ».

En août, il a été rapporté que de plus en plus de Britanniques soutenaient l’appel du Sun à retarder l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel d’ici 2030.

Dans le cadre d’un élan majeur pour la croisade « Donnez-nous un frein », une enquête YouGov a montré un soutien en chute libre à la politique phare Net Zero.

Plus de la moitié – 53 pour cent – ​​étaient désormais opposés à la répression, contre 36 pour cent qui la soutenaient.

Mais plus de la moitié – 51 pour cent – ​​des électeurs ont soutenu la fin des ventes de voitures non vertes il y a à peine deux ans, alors que le coût de cette politique devenait plus clair.

Et parmi les électeurs qui ont donné aux conservateurs leur victoire écrasante aux élections de 2019, l’inquiétude est encore plus grande – avec un soutien chutant à seulement 18 pour cent, contre 41 pour cent.

Parmi l’ensemble des électeurs, le soutien à de nouvelles taxes sur les factures visant à encourager les gens à passer du gaz à l’électricité est tombé de 24 pour cent à seulement 16 pour cent.

Et le soutien aux nouvelles centrales nucléaires est passé de 35 pour cent en 2021 à 49 pour cent en 2023.