Les ménages doivent désormais plus que la totalité du PIB du Canada, prévient une agence immobilière

Les ménages canadiens sont plus endettés que ceux de tout autre pays du G7, et le montant qu’ils doivent est maintenant supérieur à la valeur de l’ensemble de l’économie du pays.

C’était l’un des principaux enseignements d’un nouveau rapport de l’agence canadienne du logement, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui soutient une grande partie du marché du logement du pays via l’assurance hypothécaire.

Dans un rapport publié mardi, l’économiste en chef adjoint de la SCHL, Aled ab Iorwerth, a déclaré que l’économie canadienne est plus à risque face aux crises qui pourraient survenir en raison de l’endettement accumulé des ménages canadiens.

« Le niveau très élevé d’endettement des ménages du Canada – le plus élevé du G7 – rend l’économie vulnérable à toute crise économique mondiale », a-t-il déclaré. « Lorsque de nombreux ménages dans une économie sont lourdement endettés, la situation peut rapidement se détériorer, comme ce qui a été observé aux États-Unis en 2007 et 2008. »

La dette des ménages se situe maintenant à 107 % du PIB du Canada, note le rapport, un ratio qui, selon ab lorwerth, a augmenté « inexorablement » au cours des dernières années. Pas plus tard qu’en 2008, la dette des ménages au Canada représentait 80 % du PIB, avant de grimper à 95 % en 2010 et d’éclipser 100 % pendant la pandémie.

« En revanche, la dette des ménages aux États-Unis est passée de 100% du PIB en 2008 à environ 75% en 2021 », a-t-il déclaré, ajoutant que le ratio avait également baissé dans des endroits comme le Royaume-Uni et l’Allemagne. « Alors que les ménages américains ont réduit leur dette, les Canadiens ont augmenté la leur et cela continuera probablement d’augmenter à moins que nous ne nous attaquions à l’abordabilité sur le marché du logement. »

Le rapport de la SCHL est le deuxième en autant de semaines à tirer la sonnette d’alarme sur l’endettement. La semaine dernière, la Revue du système financier de la Banque du Canada a averti que le coût nettement plus élevé d’un prêt hypothécaire constitue un risque majeur pour l’économie au cours des prochaines années.

La banque centrale a relevé son taux de prêt de référence de manière agressive ces derniers mois dans le but de faire baisser l’inflation record.

Les titulaires de prêts hypothécaires à taux variable ont immédiatement ressenti le pincement des taux plus élevés, mais la banque centrale a averti que les titulaires de taux fixes devraient se préparer à un impact similaire lors de leur renouvellement dans les années à venir.

Alors que de nombreuses familles parviennent à maîtriser leur endettement tant que leur niveau de revenu reste le même, cela devient un problème pour l’ensemble de l’économie lorsque cela change soudainement et de manière inattendue, a averti la SCHL.

« Nous voyons des signes avant-coureurs indiquant que de plus en plus de consommateurs rencontrent des difficultés financières », indique le rapport. « Il devient difficile, voire impossible, pour de nombreux détenteurs d’hypothèques d’assurer le service de leur dette. »

La dette hypothécaire est le plus gros problème

Le rapport de la SCHL note que les trois quarts de la dette des ménages canadiens sont liés aux hypothèques. L’agence de logement a déclaré que tout désir de résoudre un problème d’endettement imminent est étroitement lié au marché du logement du pays.

« Alors que les prix des maisons augmentent au Canada, les ménages s’endettent, ce qui entraîne une augmentation du montant total de la dette dans l’économie », a déclaré Aled ab Iorwerth. « À plus long terme, le rétablissement de l’abordabilité du logement au Canada sera essentiel pour réduire l’endettement des ménages s’ils veulent devenir propriétaires. »

REGARDER | Les prix du logement et de l’épicerie entraînent une hausse surprise de l’inflation : Le logement et les prix de l’épicerie entraînent une hausse surprise de l’inflation Les Canadiens constatent des augmentations inattendues de l’inflation pour la première fois en près d’un an, principalement en raison de la hausse des coûts du loyer, des hypothèques et de l’épicerie.

Benjamin Tal, économiste à la CIBC, a déclaré que le Canada est au milieu d’une «crise d’abordabilité» en matière de logement, et c’est une crise qui dure depuis des années.

L’augmentation actuelle de l’immigration attire l’attention sur le problème et incite les gouvernements provinciaux, municipaux et fédéral à faire tout ce qu’ils peuvent pour faire construire plus de logements, mais il a dit qu’au moins une partie de la solution doit provenir de la fin de l’obsession de la propriété dans la première place.

« Nous devons créer une situation dans laquelle vous avez 35 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants et vous louez – tout va bien pour vous », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview.

« La situation s’aggrave de plus en plus, nous devons donc la traiter comme une crise – et la solution de location doit en faire partie. »