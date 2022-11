Les ménages dépensent 1 600 $ en produits de santé couverts par des dollars non imposables de la FSA

La limite de cotisation aux RTA cette année était de 2 850 $ et en 2023, elle sera de 3 050 $.

“Nous exhortons tous les utilisateurs de FSA à vérifier leur solde aujourd’hui et à prévoir de dépenser leurs fonds restants avant la fin du temps imparti”, a déclaré Shawna Hausman, directrice du marketing de Health-E Commerce, société mère de FSAStore.

Si vous avez de l’argent non dépensé dans votre compte de dépenses flexibles pour soins de santé, c’est le moment de faire un plan pour l’utiliser avant de le perdre.

Environ un tiers des entreprises, 36 %, prévoient un délai de grâce de 2,5 mois pour dépenser l’argent, et 42 % vous permettent de reporter un montant limité à l’année suivante, selon l’Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés. Pour les 23 % d’entreprises restantes, vous perdez les fonds restants sur votre compte après le 31 décembre.

Parmi les travailleurs autorisés à reporter de l’argent, 49% finissent par en perdre tout ou partie, selon l’EBRI. Pour ceux qui bénéficient d’un délai de grâce, cette part est de 37 %. De plus, 48% avec une date limite traditionnelle du 31 décembre ont également perdu de l’argent, a constaté EBRI.

La liste des dépenses éligibles éligibles à l’argent de la FSA est plus longue qu’auparavant, en raison de l’action du Congrès en 2020. Pour commencer, les médicaments en vente libre n’ont plus besoin d’une ordonnance pour être éligibles. Cela inclut des choses telles que les médicaments contre le rhume, les anti-inflammatoires et les médicaments contre les allergies.

De plus, les produits de soins menstruels sont désormais éligibles, tout comme les articles devenus pertinents pendant la pandémie : tests Covid à domicile, masques, désinfectant pour les mains et autres équipements de protection individuelle utilisés pour lutter contre le virus.