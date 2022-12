Les ménages canadiens doivent maintenant 1,83 $ pour chaque dollar de revenu disponible dont ils disposent

Selon Statistique Canada, le montant dû par les ménages canadiens par rapport à leur revenu a augmenté au troisième trimestre.

L’agence indique que la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages a augmenté à 183,3% sur une base désaisonnalisée au troisième trimestre, contre 182,6% au deuxième trimestre.

En d’autres termes, Statistique Canada indique qu’il y avait 1,83 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible des ménages au cours de la période de juillet à septembre.

Le revenu a augmenté de 0,8 % au cours du trimestre, tandis que la dette des ménages sur le marché du crédit a augmenté de 1,2 %.

“Les prêts hypothécaires et non hypothécaires ont augmenté malgré des hausses de taux agressives tout au long du trimestre”, a noté l’économiste de la Banque de Montréal Shelley Kaushik, la dette hypothécaire atteignant 2,07 billions de dollars et d’autres formes de dette atteignant 722,6 milliards de dollars.

Cette pile de 2,8 billions de dollars de dettes a fait grimper le ratio du service de la dette des ménages – le montant d’argent que les ménages dépensent pour le service de la dette, en pourcentage de leur revenu – à 13,97% au troisième trimestre, contre 13,46% au deuxième. trimestre.

La richesse en prend un coup

Alors que le montant que les Canadiens doivent a augmenté, la valeur de leurs actifs a diminué, entraînant une baisse de la valeur nette nationale par habitant de 3,8 % pour s’établir à 438 815 $.

« C’est la première fois depuis la crise financière mondiale, lorsque la richesse a chuté de 8,5 % d’un sommet à l’autre, que le Canada a connu des baisses consécutives de la richesse des ménages », a déclaré l’économiste de la Banque TD, Ksenia Bushmeneva, à propos des données.

“Alors que les Canadiens consacrent une plus grande partie de leur revenu au service de la dette, des choix difficiles seront faits en ce qui concerne les dépenses discrétionnaires, qui, selon nous, seront très modestes l’an prochain.”