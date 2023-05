Les ménages atteignent leur propre plafond d’endettement. Comment éviter le défaut

Plus d’un tiers ont aussi maintenant plus dette de carte de crédit que l’épargne d’urgence, qui est la plus élevée jamais enregistrée.

« C’est quand les gens ne pourront pas payer leurs factures », a-t-elle déclaré. « Nous nous rapprochons de plus en plus de ce point de rupture. »

Après avoir fait face à une inflation élevée pendant plus d’un an, les ménages approchent d’un « point de rupture », selon un étude de WalletHub .

La plupart des experts recommandent de commencer par un budget – certains outils en ligne ou la méthode de l’enveloppe de base, connue sous le nom de « bourrage en espèces », peuvent aider – et de viser à mettre plus d’argent de côté dans un fonds d’urgence, ce qui peut vous empêcher d’accumuler plus de dettes pendant que vous ‘ travaillez pour rembourser votre solde actuel.

Des taux compétitifs dans une banque en ligne protégeront votre coussin de trésorerie, a ajouté Jenkin.

Après des années de rendements au plus bas, certains comptes d’épargne en ligne et certificats de dépôt à un an à rendement élevé atteignent désormais 5%, bien plus que le taux moyen d’une banque traditionnelle, selon Le taux bancaire.

« Je l’appelle » clic et mortier « », a déclaré Jenkin. « La chose la plus simple à faire est simplement d’appeler la banque et d’exiger un taux d’intérêt plus élevé ou d’envisager de transférer de l’argent de votre compte courant vers un compte d’épargne. »

