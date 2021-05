Les ménages à faible revenu peuvent maintenant demander un rabais mensuel de 50 $ pour Internet.

Des millions d’Américains à faible revenu sont devenus éligibles mercredi à une réduction d’urgence sur le service Internet haut débit et les appareils pour se connecter en ligne, un effort visant à apporter une aide aux familles qui ont lutté pendant la pandémie alors que l’école, le travail et les soins de santé se sont mis en ligne. .

Le programme de subventions de la Federal Communications Commission, le Avantage haut débit d’urgence, peut être utilisé pour des réductions mensuelles de 50 $ pour les particuliers sur SNAP ou Medicaid, les bénéficiaires de subventions Pell et les familles avec enfants sur des plans de déjeuner gratuits et à prix réduit. Les ménages à faible revenu sur les terres tribales peuvent demander 75 $ en subventions mensuelles pour le haut débit. Le programme permet également une subvention unique de 100 $ pour un ordinateur portable ou une tablette.

La FCC a déclaré que 825 fournisseurs de services à large bande ont accepté d’offrir les réductions.

Le programme, que le Congrès a approuvé pour 3,2 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, est l’un des nombreux efforts visant à offrir un accès Internet haut débit à tous les foyers américains. Plus tôt cette semaine, la FCC a également approuvé un programme de 7,2 milliards de dollars pour donner aux étudiants un accès Internet haute vitesse dans les écoles et les bibliothèques. Le président Biden a promis de rendre le haut débit abordable et disponible pour tous et a proposé un effort de 100 milliards de dollars pour connecter chaque foyer rural et à faible revenu à un service Internet haut débit.

Le programme de prestations d’urgence pour la large bande arrive tard dans la pandémie, les écoles et les lieux de travail commençant à rouvrir. Le retard était en grande partie dû à des disputes sur les détails des subventions au Congrès et à la FCC pendant l’administration Trump. Et on ne sait pas ce qui se passera une fois que le fonds de prestations d’urgence unique sera épuisé.