En juin, un groupe d’étudiants du Massachusetts Institute of Technology et de l’Université Harvard sans formation scientifique ont montré qu’ils pouvaient concevoir une nouvelle épidémie mortelle en une heure en utilisant des chatbots alimentés par des modèles d’intelligence artificielle générative.

En utilisant ChatGPT-4 conçu par OpenAI, Bing par Microsoft, Bard par Google et FreedomGPT, un modèle open source, les étudiants ont appris à obtenir des échantillons et à faire de l’ingénierie inverse sur les candidats potentiels à l’origine d’une pandémie, y compris la variole, selon une étude rédigée par les étudiants. sur l’effort.

« Nos résultats démontrent que l’intelligence artificielle peut exacerber les risques biologiques catastrophiques », prévenait une pré-publication de l’étude intitulée « Les grands modèles linguistiques peuvent-ils démocratiser l’accès à la biotechnologie à double usage ? »

« L’intelligence artificielle largement accessible menace de permettre à des personnes sans formation en laboratoire d’identifier, d’acquérir et de diffuser des virus présentés comme des menaces pandémiques dans la littérature scientifique », indique-t-il.

Ce genre de danger fait partie des risques que la Maison Blanche, les législateurs américains et les responsables étrangers s’efforcent avec acharnement de prévenir. Le Parlement de l’Union européenne a adopté en juin un projet de loi appelé EU AI Act qui obligerait les entreprises développant des technologies d’IA générative à étiqueter le contenu créé par ces systèmes, à concevoir des modèles pour empêcher la génération de contenu illégal et à publier des résumés des données protégées par le droit d’auteur utilisées dans la formation des modèles. .

Mais cela évite largement de faire face à des menaces importantes comme les armes biologiques, selon certains responsables américains.

Approche plus large au Congrès

L’effort d’IA au Congrès, dirigé par le chef de la majorité au Sénat Charles E. Schumer, vise une approche réglementaire plus large qui engloberait non seulement les systèmes d’IA spécifiques aux applications, mais également les technologies d’IA génératives pouvant être utilisées à de multiples fins, ont impliqué deux collaborateurs du Congrès. dans le processus dit.

« L’approche de l’UE se concentre sur les dommages individuels causés par la technologie de l’IA et non sur les dommages systémiques causés à la société, tels que l’utilisation potentielle dans la conception d’armes chimiques et biologiques, la propagation de la désinformation ou l’ingérence électorale », a déclaré l’un des collaborateurs, s’exprimant sous couvert d’anonymat. parce que les discussions sont en cours.

Aux États-Unis, les principaux législateurs impliqués dans cet effort « ne veulent pas que les préjudices individuels et sociaux soient séparés les uns des autres », a déclaré l’assistant. « Un tel découplage rend plus difficile la prise en compte des deux. »

Schumer a déclaré en juin qu’il proposerait une législation qui s’attaquerait aux préjudices, mais également aux moyens de promouvoir l’innovation. Il a chargé un petit groupe de législateurs – dont le sénateur Martin Heinrich, DN.M .; Todd Young, R-Ind.; et Mike Rounds, RS.D. — d’élaborer des propositions.

En annonçant ses projets, Schumer a déclaré qu’il consulterait l’UE et d’autres pays, mais il a ajouté qu’aucune des propositions, y compris la loi européenne sur l’IA, n’avait « vraiment captivé l’imagination du monde ». Schumer a déclaré qu’une fois que les États-Unis auront présenté une proposition complète de réglementation de l’IA, « je pense que le reste du monde suivra ».

En plus des trois séances d’information précédentes, Schumer prévoit d’organiser une série de dix forums, à partir de mercredi, pour les sénateurs, réunissant des experts et des groupes de la société civile. À la Chambre, le président Kevin McCarthy a fait appel à un groupe informel de législateurs dirigé par le représentant Jay Obernolte, R-Calif., informaticien de formation, pour réfléchir à des idées.

Les collaborateurs du Congrès ont déclaré qu’il était peu probable que l’approche américaine conduise à la création d’une nouvelle agence de régulation « parce que l’objectif n’est pas de centraliser l’autorité en matière d’application de l’IA entre les mains d’une seule agence », comme l’a dit l’un d’eux. « L’idée est plutôt de responsabiliser les agences existantes. »

Il pourrait s’agir notamment de fournir des outils pour superviser les applications de l’IA à la Food and Drug Administration, à la Federal Trade Commission, à la Federal Communications Commission et à la Federal Aviation Administration dans leurs domaines respectifs, ont indiqué les assistants.

Mais certains sénateurs penchent dans une direction différente.

Vendredi, les sénateurs Richard Blumenthal et Josh Hawley – respectivement président démocrate et principal républicain de la sous-commission judiciaire du Sénat sur la vie privée, la technologie et le droit – ont proposé un plan législatif qui créerait une agence de surveillance indépendante pour l’IA et exigerait que les entreprises créent les demandes à haut risque pour s’inscrire auprès du nouvel organisme.

« L’organisme de surveillance devrait avoir le pouvoir de procéder à des audits des entreprises cherchant à obtenir des licences et de coopérer avec d’autres autorités chargées de l’application des lois, notamment en envisageant de confier des pouvoirs d’application simultanés aux procureurs généraux des États », ont déclaré Blumenthal, démocrate du Connecticut, et Hawley, R-Mo. une fiche d’information sur leur proposition.

L’idée d’une agence unique d’application de l’IA a été soutenue par certains experts, dont Yoshua Bengio, professeur d’informatique à l’Université de Montréal, expert en la matière. « S’il y a 10 agences différentes qui tentent de réglementer l’IA sous ses diverses formes, cela pourrait être utile, mais nous avons également besoin d’avoir une seule voix qui se coordonne avec les autres pays », a déclaré Bengio à la sous-commission de Blumenthal lors d’une audition en juillet. « Et avoir une agence qui fera cela sera très important. »

Dans l’UE, Dragos Tudorache, le membre du Parlement européen qui a dirigé le projet de loi sur l’IA du bloc, a déclaré qu’il essayait d’inclure une agence centrale de réglementation de l’IA à l’échelle européenne dans le projet de loi final, au lieu de confier des pouvoirs à chaque organisme de réglementation national.

« J’ai introduit l’idée d’un conseil européen de l’IA qui recruterait tous les régulateurs nationaux » et pourrait mener « des enquêtes conjointes, prenant en charge l’application de certains types d’infractions qui dépassent les autorités nationales ou les applications qui affectent les utilisateurs de différents pays », a déclaré Tudorache. dans une interview à Bruxelles. « Cela comporterait également un mécanisme intégré d’uniformité et de cohérence. »

Équilibrer sécurité et innovation

Les législateurs du monde entier ont également du mal à trouver le juste équilibre entre la réglementation et le fait de garder les portes ouvertes à l’innovation afin que les entreprises nationales ne soient pas évincées par des règles sévères.

Les plus grandes entreprises mondiales d’IA sont toutes basées aux États-Unis, « et il y a une raison à cela », a déclaré Obernolte dans une interview. « C’est parce que nous sommes depuis longtemps le creuset de l’entrepreneuriat et de la technologie, et je ne veux pas nous voir céder ce rôle à qui que ce soit. »

Obernolte a souligné les efforts du Royaume-Uni pour distinguer son approche de la réglementation de l’IA de celle de l’Union européenne, car il aimerait « voir davantage de développement de l’IA se produire au Royaume-Uni ».

Le gouvernement britannique a publié un livre blanc intitulé « Une approche pro-innovation de la réglementation de l’IA » qui appelle à « une réglementation adéquate afin que les innovateurs puissent prospérer et que les risques posés par l’IA puissent être pris en compte ». Il appelle à responsabiliser les agences existantes plutôt qu’à créer une autorité centrale.

Quelle que soit la voie choisie par Washington, les États-Unis allieront probablement réglementations et argent pour promouvoir l’innovation et le développement de technologies, a déclaré Tony Samp, qui dirige le département politique en matière d’IA au sein du cabinet d’avocats DLA Piper à Washington. Samp travaillait pour Heinrich lorsque le sénateur a contribué au lancement du caucus sénatorial sur l’intelligence artificielle.

Tout en se protégeant contre les risques, le Congrès peut voir dans quels domaines l’industrie privée n’investit pas, « et peut-être que ce sont les domaines dans lesquels le gouvernement fédéral joue un rôle », a déclaré Samp. Il a déclaré que le financement du gouvernement pourrait être consacré au développement de technologies axées sur la sécurité, telles que le filigrane, qui permettrait de déterminer quand le texte a été écrit par l’IA.

L’approche de l’UE a ses critiques, mais la proposition est l’un des nombreux textes législatifs qui présentent des caractéristiques utiles, a déclaré Rumman Chowdhury, chercheur en IA responsable au Berkman Klein Center for Internet & Society de l’Université Harvard.

La loi européenne sur les services numériques, entrée en vigueur le mois dernier, est conçue pour lutter contre les discours de haine et la désinformation et s’applique aux grandes plateformes en ligne et aux moteurs de recherche. La loi a également créé un mécanisme pour auditer les algorithmes, a déclaré Chowdhury.

« Si vous regardez les objectifs de l’audit, il s’agirait, par exemple, de l’impact sur la démocratie, les processus démocratiques et les élections libres et équitables, ce qui inclurait quelque chose comme la désinformation », a déclaré Chowdhury.

Le Centre européen pour la transparence algorithmique conçoit les audits et Chowdhury a déclaré qu’elle était consultante dans cet effort.

L’UE pourrait être en mesure de résoudre les problèmes plus vastes et à l’échelle de la société posés par les technologies d’IA générative grâce au mécanisme d’audit, car ces technologies seraient finalement intégrées dans les moteurs de recherche et les plateformes de médias sociaux, a déclaré Chowdhury.

Remarque : Il s’agit du deuxième d’une série d’articles examinant les réglementations technologiques de l’Union européenne et leur contraste avec les approches adoptées aux États-Unis. Le reportage de cette série a été rendu possible en partie grâce à une bourse médiatique transatlantique de la Fondation Heinrich Boell, Washington DC.