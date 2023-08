Les menaces politiques croissantes emmènent les États-Unis en territoire inconnu alors que les élections de 2024 se profilent

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La confrontation de cette semaine qui s’est terminée par des agents du FBI qui ont abattu un homme de 74 ans de l’Utah qui menaçait d’assassiner le président Joe Biden n’était que le dernier exemple de la façon dont la rhétorique violente a créé un environnement politique plus périlleux à travers les États-Unis.

Six jours plus tôt, un Texas de 52 ans avait été condamné à trois ans et demi de prison pour avoir menacé de tuer des agents électoraux de l’Arizona. Quatre jours auparavant, les procureurs avaient inculpé une femme de 56 ans du Michigan pour avoir menti pour acheter des armes à feu à son fils adulte malade mental, qui avait menacé de les utiliser contre Biden et le gouverneur démocrate de cet État.

Les menaces contre les fonctionnaires n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, créant de nouveaux défis pour l’application de la loi, les droits civils et la santé de la démocratie américaine.

L’année dernière, la police du Capitole a signalé qu’elle avait enquêté sur plus du double du nombre de menaces contre des membres du Congrès comme elle l’avait fait quatre ans plus tôt. Poussées par les mensonges de l’ancien président Donald Trump selon lesquels les élections de 2020 lui ont été volées, les menaces contre les travailleurs électoraux ont explosé, avec un sur six signalant des menaces à leur encontre et de nombreux administrateurs électoraux chevronnés quittant leur emploi ou envisageant de le faire.

« Il a certainement augmenté au cours des cinq dernières années », a déclaré Jake Spano, maire de la banlieue de Minneapolis à St. Louis Park et membre du conseil d’administration de la National League of Cities, qui a publié un rapport en 2021 constatant que 81% des élus locaux ont déclaré avoir reçu des menaces et 87 % ont vu le problème s’aggraver.

Les responsables de la ville de Spano ont été inondés en 2018, lorsque Trump a tweeté de manière critique la décision de son conseil municipal de cesser de prononcer le serment d’allégeance au début de ses réunions.

« L’impact durable de la présidence de Donald Trump est qu’il a clairement indiqué que les normes sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres ne s’appliquent plus », a déclaré Spano, un démocrate.

Les menaces ne sont pas simplement une question de grossièreté du discours national. Les experts avertissent qu’ils peuvent être des précurseurs de la violence politique.

En 2017, un homme qui appartenait à un groupe Facebook appelé « Terminate the Republican Party » a ouvert le feu sur des membres de GOP House alors qu’ils s’entraînaient pour un match de baseball caritatif, blessant gravement l’actuel chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise. L’année dernière, le mari de 82 ans de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, une démocrate, a été agressé par un homme armé d’un marteau qui avait publié en ligne des théories du complot de droite avant de s’introduire par effraction dans la maison du couple à San Francisco.

L’année dernière également, un homme a été arrêté avec des couteaux, un pistolet et des attaches à glissière devant le domicile du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh au milieu de manifestations contre la Haute Cour annulant le droit des femmes à se faire avorter. Ensuite, un homme armé de l’Ohio en gilet pare-balles qui avait participé à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole a été tué par balle après avoir tenté d’entrer dans un bureau du FBI à la suite de la perquisition par cette agence l’été dernier de la station balnéaire de Trump en Floride, Mar-a-Lago.

Trump a critiqué à plusieurs reprises le FBI et a appelé à une prise de contrôle du ministère de la Justice s’il remportait à nouveau la présidence, car il fait face à des accusations supplémentaires liées à ses tentatives d’annuler les résultats des élections de 2020.

Trump a qualifié l’avocat spécial supervisant les poursuites fédérales, Jack Smith, de « dérangé » et de « fou déconnecté », et les accusations portées contre lui d' »ingérence électorale et une nouvelle tentative de truquer et de voler une élection présidentielle ». ” Il a également attaqué un procureur local de Géorgie qui devrait déposer d’autres accusations contre lui la semaine prochaine, le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis.

Les experts avertissent que l’escalade de la rhétorique pourrait augmenter les risques de violence, d’autant plus que les élections de 2024 et les procès de Trump se rapprochent. Les attaquants solitaires agissant de manière impulsive, plutôt que la violence de masse comme l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, sont la plus grande préoccupation, a déclaré Javed Ali, un ancien haut responsable de la lutte contre le terrorisme du FBI maintenant à l’Université du Michigan.

« Cette menace peut se matérialiser très rapidement sans préavis », a-t-il déclaré.

Dans un affidavit d’agents du FBI, Craig Deleeuw Robertson sonnait comme s’il pouvait être ce type de menace.

Les autorités ont déclaré que le menuisier indépendant s’était qualifié de « MAGA Trumper » – faisant référence au slogan « Make America Great Again » de Trump – et avait publié des menaces contre le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, et le procureur général de New York, Letitia. James, qui ont tous été la cible des propres attaques de Trump sur les réseaux sociaux.

Le réseau Truth Social de Trump a été le premier à avertir le FBI à son sujet après que Robertson a publié en mars une menace de tuer Bragg, le premier procureur à porter des accusations criminelles contre Trump.

Même après une visite d’agents du FBI, selon l’affidavit, Robertson a continué à publier des mots et des images violents en ligne, notamment en plaisantant sur le fait que si le FBI surveillait toujours ses publications, il « s’assurerait d’avoir une arme chargée au cas où vous reviendriez ». Il a également publié un article sur le meurtre de Biden, qui devait se rendre dans l’État jeudi.

Ceux qui connaissaient Robertson ont déclaré qu’il n’était un danger pour personne, seulement un homme conservateur âgé, en grande partie confiné à la maison, jaillissant en ligne.

« Il croyait en son droit de porter des armes. Il croyait en son droit de dire ce qu’il ressentait. En fin de compte, il savait que le Seigneur n’aurait pas approuvé de tuer des innocents », a déclaré Paul Searing, un homme d’affaires local qui a suivi Robertson en ligne pendant des années et l’a averti lorsqu’il a franchi la ligne sur les réseaux sociaux. « Les choses sont devenues incontrôlables parce qu’il était vraiment frustré. »

Michael German, un ancien agent du FBI qui est maintenant membre du Brennan Center for Justice, a déclaré que les médias sociaux peuvent transformer la ventilation privée en menaces menaçantes.

« Des choses qui auraient pu être criées à la télévision auparavant apparaissent maintenant largement en public », a déclaré German.

Il a déclaré que le problème est que les forces de l’ordre fédérales ont mis du temps à s’attaquer à la violence organisée de droite, comme les actes de violence commis par les Oath Keepers, les Proud Boys et des groupes similaires avant l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Alors que les menaces contre des fonctionnaires font partie de l’histoire du pays, German a déclaré que la rhétorique de Trump et de certains de ses partisans présente un nouveau danger.

« Ce qui me préoccupe, c’est que des figures d’autorité – pas seulement Trump, mais de nombreux autres membres du Parti républicain – aient promu des groupes violents et rejeté la violence qu’ils ont commise », a-t-il déclaré, ajoutant que cela envoie un signal à certaines personnes sympathiques. aux points de vue des groupes.

Kurt Braddock, professeur de communication à l’Université américaine de Washington, DC, a déclaré que la rhétorique n’avait pas à ordonner explicitement aux partisans de commettre des actes de violence. Même si cela n’en inspire qu’une infime fraction à commettre des crimes, cela peut toujours être dangereux compte tenu de la portée extraordinaire des messages politiques et extrémistes sur Internet et des millions de personnes qui les absorbent.

« Vous arrivez au point où au moins une personne peut interpréter cela comme un appel à la violence », a déclaré Braddock. « Comme nous l’avons vu, une personne peut faire beaucoup de dégâts. »

Bien que le danger soit plus grand et la rhétorique plus dure à droite politique, a déclaré Braddock, la gauche a également une responsabilité. Peu de temps avant l’arrestation devant la maison de Kavanaugh, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, avait averti que la majorité de la Cour suprême nommée par le GOP avait « libéré le tourbillon » et « en paierait le prix » avec sa décision annulant Roe v. Wade.

Pourtant, les experts ont mis en garde contre le fait de présumer que trop d’Américains sont tellement radicalisés qu’ils pourraient s’engager dans des violences à motivation politique.

Joe Mernyk, doctorant au Polarization and Social Change Lab de l’Université de Stanford, a interrogé les démocrates et les républicains sur leur soutien à la violence politique et l’a trouvé très faible. Mais les perceptions de ceux de l’autre parti ont fourni une image différente : les gens de chaque parti croyaient que les membres de l’autre soutenaient fortement la violence.

Lorsqu’on a dit aux participants qu’en fait, le soutien à la violence était faible de l’autre côté, leur propre soutien à la violence a chuté encore plus bas, a déclaré Mernyk,

Mernyk a souligné l’importance de « s’assurer que les gens savent que ces gens, comme le gars de l’Utah, ne sont pas représentatifs du Parti républicain ou des attitudes du parti ».

Sam Metz à Provo, Utah et Colleen Slevin à Denver ont contribué à ce rapport.