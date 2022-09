Les menaces nucléaires de Poutine sont une “escalade inquiétante” et doivent être “prises très au sérieux”, prévient le ministère britannique des Affaires étrangères

Un ministre des Affaires étrangères a attaqué Mad Vlad Poutine ce matin, jurant que la Grande-Bretagne « résistera » aux menaces nucléaires du dirigeant dérangé.

Gillian Keegan a déclaré à Good Morning Britain que le ministère des Affaires étrangères ne céderait pas aux “brimades, menaces et intimidations” après que Poutine ait menacé de bombarder l’Occident ce matin.

Gillian Keegan a déclaré à GMB ce matin que le ministère des Affaires étrangères prenait “très au sérieux” les menaces nucléaires de Poutine 1 crédit

Ce matin, Poutine a accusé l’Occident de menacer la Russie et a averti qu’il était prêt à bombarder l’Occident Crédit : Reuters

Dans une allocution diffusée, le dirigeant russe dérangé a juré d’utiliser “tous les moyens à notre disposition” contre l’Occident, qu’il a faussement accusé de commettre un “chantage nucléaire”.

Poutine a une armée massive de deux millions de soldats à sa disposition qu’il peut brouiller à tout moment.

Dans son discours glaçant, le leader déséquilibré a déclaré : “Notre pays dispose également de divers moyens de défense, et dans certaines composantes plus avancés que ceux des pays de l’OTAN.

“Lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple, ce n’est pas du bluff.

“Ceux qui essaient de nous faire chanter avec des armes nucléaires doivent savoir que les vents peuvent souffler dans leur direction.”

Répondant au grave avertissement de Poutine, Mme Keegan a déclaré à GMB: “C’est une menace sérieuse – c’est celle qu’il a déjà proférée et celle qu’il pourrait refaire.

“Nous exhortons au calme en ce moment.”

Le ministre a ajouté : « Nous devons être clairs, (Poutine) a dit qu’ils n’ont pas envahi l’Ukraine. Nous devons être très clairs à ce sujet, nous sommes ici parce que la Russie a illégalement envahi l’Ukraine.

“Nous résisterons à cela. Vous ne pouvez pas céder à l’intimidation, aux menaces et à l’intimidation.”

Ce matin, un ancien député russe et ami de Poutine a soutenu les menaces de son chef contre l’Occident en direct sur la radio britannique.

S’exprimant sur l’émission Today de BBC Radio 4, Sergei Markov a déclaré: “Tout le monde dans le monde pense à la guerre nucléaire maintenant et cela est dû aux actions folles du président Joe Biden et des premiers ministres britanniques Boris Johnson et Liz Truss.”

La menace de Poutine survient alors que le Premier ministre a appelé hier la Russie à verser des réparations de style Seconde Guerre mondiale à l’Ukraine pour aider à reconstruire la nation déchirée par la guerre qu’elle a envahie.

S’exprimant depuis New York où elle assiste à l’Assemblée générale des Nations Unies, Mme Truss a également déclaré que la Grande-Bretagne s’engagerait à nouveau à atteindre des objectifs ambitieux de consacrer 3% de son PIB à la défense d’ici 2030.

Saluant les efforts héroïques de l’Ukraine pour repousser les chars russes, le Premier ministre a appelé à une nouvelle ère « d’espoir et de progrès ».