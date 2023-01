Les menaces nucléaires de Poutine rapprochent “l’horloge de la fin du monde” d’Armageddon, selon des scientifiques atomiques

WASHINGTON – Le Bulletin of the Atomic Scientists a annoncé mardi avoir rapproché plus que jamais son horloge métaphorique de la fin du monde de minuit, l’heure hypothétique d’Armageddon, reflétant l’évaluation des experts selon laquelle l’humanité est confrontée à des menaces sans précédent pour son existence.

Le compte à rebours de 2023 a été fixé à “90 secondes avant minuit”, ont annoncé les dirigeants du groupe lors d’une conférence de presse au National Press Club. Cette nouvelle heure était 10 secondes plus proche de “l’apocalypse” qu’elle ne l’était il y a un an. Le groupe mesure les menaces réelles et existentielles pour l’humanité, du changement climatique aux perspectives de guerre nucléaire, depuis plus de 70 ans.

“Le but de l’horloge est d’évaluer où se trouve l’humanité et si nous sommes plus en sécurité ou plus à risque”, a déclaré le Dr Rachel Bronson, présidente et directrice générale du Bulletin of the Atomic Scientists. “Et alors que nous rapprochons l’horloge de minuit, nous envoyons un message indiquant que la situation devient plus urgente.”

Cette année, la pandémie de Covid-19 en cours, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la menace à peine voilée du président russe Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires dans le conflit ont accru la menace mondiale pour l’humanité, a déclaré le groupe.

“Poutine n’a donné aucune indication qu’il est prêt à accepter la défaite”, a déclaré le Dr Steven Fetter, professeur à l’Université du Maryland et expert en menace nucléaire.

“Mais même si l’utilisation du nucléaire est évitée en Ukraine, la guerre a remis en cause l’ordre nucléaire, le système d’accords et d’accords qui avait été construit pendant six décennies pour limiter les dangers des armes nucléaires”, a déclaré Fetter.

La menace mondiale renouvelée de guerre nucléaire a été aggravée par la pandémie de Covid-19 en cours, ont noté des experts.

“Des événements comme le Covid-19 ne peuvent plus être considérés comme des événements rares, une fois par siècle”, a déclaré le Dr Suzet McKinney, directeur et directeur des sciences de la vie chez le promoteur immobilier de Chicago Sterling Bay.

“Le nombre total et la diversité des épidémies de maladies infectieuses ont considérablement augmenté au cours des 40 dernières années, dont plus de la moitié sont causées par des zoonoses, c’est-à-dire des maladies d’origine animale et transmises à l’homme”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’y avait “pas de fin en vue” à la pandémie de Covid.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a été fondé en 1945 par le regretté physicien et lauréat du prix Nobel Albert Einstein et d’autres scientifiques qui avaient travaillé sur le projet Manhattan pour construire la première bombe atomique.

La première horloge de la fin du monde a été dévoilée en 1947, utilisant la métaphore d’un compte à rebours jusqu’à minuit afin de représenter le niveau de menace global auquel l’humanité est confrontée.

Les menaces de l’horloge “se concentrent sur les menaces d’origine humaine : risque nucléaire, changement climatique et nouvelles technologies perturbatrices, y compris les biotechnologies”, a déclaré Bronson. “Nous, au bulletin, pensons que parce que les humains ont créé ces menaces, nous pouvons les réduire.”

“Les défis soulignés par l’annonce faite aujourd’hui par le Bulletin of the Atomic Scientists ne pourraient pas être de nature plus globale”, a déclaré Mary Robinson, l’ancienne présidente de l’Irlande. “Aucun pays ne peut y faire face seul, quelle que soit la taille de sa population, la force de son économie ou la crainte de son armée.”