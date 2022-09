Les menaces nucléaires de Poutine augmentent le risque de catastrophe

S’exprimant dans une rare allocution télévisée mercredi, Poutine a averti que si l’intégrité territoriale de la Russie était menacée, le Kremlin “utiliserait certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n’est pas un bluff”. Gavriil Grigorov | AFP | Getty Images

L’ultimatum du président russe Vladimir Poutine à l’Occident augmente considérablement le risque d’un conflit nucléaire, ont averti les analystes et les militants, les dirigeants mondiaux dénonçant ce qu’ils décrivent comme des menaces “téméraires” et “irresponsables”. S’exprimant dans un adresse télévisée rare Mercredi, Poutine a appelé des forces supplémentaires pour la guerre en Ukraine et a averti que si l’intégrité territoriale de la Russie était menacée, le Kremlin utiliserait « certainement tous les moyens à sa disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n’est pas du bluff. “ Il a été largement interprété comme une menace que Poutine soit prêt à utiliser des armes nucléaires pour intensifier la guerre après une série de succès ukrainiens. L’ancien président russe Dmitri Medvedev a doublé jeudi la posture nucléaire du Kremlin, affirmant que toutes les armes de l’arsenal russe pourraient être utilisées pour défendre ses territoires, y compris les armes nucléaires stratégiques. Il intervient en tant que dirigeants régionaux pro-Moscou dans les régions du sud et de l’est de l’Ukraine référendums annoncés sur l’adhésion à la Russie. Les votes devraient avoir lieu dans les régions contrôlées par la Russie de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia, aurait représentant environ 15% du territoire ukrainien. On pense généralement que le résultat des référendums a été prédéterminé par le Kremlin, ce qui a incité les États-Unis et leurs alliés à les dénoncer comme un “faux.” Les analystes politiques disent que le Kremlin pourrait alors considérer l’action militaire ukrainienne contre ces quatre zones comme une attaque contre la Russie elle-même. “Les citoyens de la Russie peuvent être sûrs que l’intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront assurées, je le souligne à nouveau, avec tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine.

Les menaces de Poutine augmentent considérablement le risque d’escalade vers un conflit nucléaire. C’est incroyablement dangereux et irresponsable. Béatrice Fihn directeur exécutif de l’ICAN

“Ces déclarations vont au-delà de la doctrine nucléaire russe, qui ne suggère que la première utilisation russe dans une guerre conventionnelle lorsque l’existence même de l’État est menacée”, a déclaré Andrey Baklitskiy, chercheur principal sur les armes de destruction massive et autres programmes d’armes stratégiques à l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. “Venant de la personne qui a le seul pouvoir de décision concernant les armes nucléaires russes, cela devra être pris au sérieux”, a déclaré Baklitskiy, notant que la citation de Poutine sur “l’intégrité territoriale” était difficile à déterminer étant donné que le Kremlin envisage d’absorber quatre régions ukrainiennes. “Rien de tout cela ne signifie que la Russie aurait recours à l’utilisation du nucléaire. Ce serait une décision qui changerait vraiment le monde”, a déclaré Baklitskiy. “Et il n’est pas clair si une telle décision conduirait même aux résultats souhaités pour [President] Poutine… Mais étendre les conditions d’utilisation possible au milieu de la guerre en cours est un énorme pari », a-t-il ajouté. « Sans lequel nous serions tous, y compris la Russie, plus en sécurité.

“Eroser le tabou”

Le président américain Joe Biden a condamné la menace de Poutine d’utiliser des armes nucléaires et a exhorté les dirigeants alliés de l’ONU à rejeter l’invasion de l’Ukraine par la Russie. S’exprimant mercredi au siège de l’ONU à New York, Biden a accusé le Kremlin de faire des menaces “imprudentes” et “irresponsables” et a déclaré qu'”une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée”. Ses commentaires faisaient écho à ceux du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a déclaré mercredi à Reuters que l’alliance défensive occidentale de 30 nations resterait calme et “ne s’engagerait pas dans le même genre de rhétorique nucléaire imprudente et dangereuse que le président Poutine”.

Beatrice Fihn, lauréate du prix Nobel et directrice exécutive de la Campagne internationale contre les armes nucléaires, a exhorté les dirigeants politiques à redoubler d’efforts pour se débarrasser de toutes les armes nucléaires en signant et en ratifiant le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Mikhaïl Svetlov | Getty Images

Poutine a fait allusion à l’armement nucléaire de la Russie à divers moments du conflit avec l’Ukraine. Pourtant, les dirigeants occidentaux doutent que Moscou recoure au déploiement d’une arme de destruction massive. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré aux médias allemands mercredi qu’il ne croyait pas que le monde permettrait à Poutine d’utiliser des armes nucléaires. Beatrice Fihn, lauréate du prix Nobel et directrice exécutive de la Campagne internationale contre les armes nucléaires, a déclaré à CNBC que les menaces “incroyablement dangereuses et irresponsables” de Poutine augmentent considérablement le risque d’escalade vers un conflit nucléaire. “Les menaces d’utiliser des armes nucléaires abaissent le seuil de leur utilisation”, a déclaré Fihn par e-mail. “Les discussions ultérieures des politiciens et des commentateurs sur la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires et sur d’éventuelles réponses nucléaires sans discuter également de l’impact humanitaire dévastateur de l’utilisation d’armes nucléaires même dites “tactiques” érodent le tabou contre leur utilisation.” Fihn a appelé la communauté internationale à “condamner sans équivoque toute menace nucléaire” et a exhorté les dirigeants politiques à redoubler d’efforts pour se débarrasser de toutes les armes nucléaires en signant et en ratifiant la Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

“Pas de retour en arrière”

Max Hess, membre du groupe de réflexion du Foreign Policy Research Institute, a décrit les menaces nucléaires de Poutine comme une “annonce très importante”. “Maintenant, la véritable menace du discours de Poutine était qu’il est prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire russe, y compris le territoire qu’ils envisagent d’annexer”, a-t-il déclaré à “Street Signs Europe” de CNBC. “Cela inclut non seulement la région de Donetsk et de Louhansk, le Donbass traditionnel, mais aussi tout Zaporizhzhia et tout Kherson – des régions ukrainiennes qui restent très contestées et où les Russes ne contrôlent pas leur intégralité.” “Ce que cela signifie alors pour les territoires qui sont toujours sous contrôle ukrainien en ce qui concerne les menaces de Poutine n’est toujours pas dit”, a ajouté Hess.