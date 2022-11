Les menaces liées aux changements climatiques dans les Territoires du Nord-Ouest comprennent l’évolution du paysage – et un prix élevé

Si nous parvenons à plafonner le réchauffement climatique à 1,5 °C depuis l’époque préindustrielle, il fera plusieurs degrés de plus dans le Nord canadien. Il s’agit du deuxième volet d’une série qui examine ce que six degrés de chaleur signifieront pour les Territoires du Nord-Ouest. Lisez le premier ici.

Lawrence Ruben, de Paulatuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, affirme que jusqu’à il y a quelques années, les gens de sa communauté pouvaient sortir seuls sur le terrain. Mais maintenant, dit-il, le risque de glissements de terrain et d’inondations signifie qu’il n’est pas sûr de voyager seul.

“Vous devez toujours voyager avec un partenaire, avec un groupe”, a déclaré Ruben, directeur du Inuvialuit Game Council. Voyager seul est “hors de question”.

Paulatuk se trouve dans la région du delta de Beaufort, dans les Territoires du Nord-Ouest, où la fonte du pergélisol déclenche des glissements de terrain et met en péril des bâtiments et des maisons côtières dans plusieurs collectivités. Alors que le Nord continue de se réchauffer, les experts du pergélisol affirment que les résultats de son dégel seront variés sur tout le territoire.

C’est parce que les caractéristiques de ce pergélisol – ce qu’un scientifique appelle la “personnalité du pergélisol” – sont très différentes d’une communauté à l’autre. Ainsi, à mesure qu’il dégèle, différentes choses se produisent à différents endroits.

Lawrence Ruben est assis chez lui à Paulatuk, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il dit que le réchauffement des températures rend les déplacements plus difficiles et oblige les chasseurs à changer leur façon de chasser. (Alex Brockman/CBC)

Les défis du pergélisol se poursuivent

Stephan Gruber, professeur d’études environnementales à l’Université Carleton et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le pergélisol et les impacts et l’adaptation aux changements climatiques dans le Nord, a déclaré que nous verrons de “forts changements” dans les paysages si les Territoires du Nord-Ouest se réchauffent de six degrés.

Certains d’entre eux s’inscrivent dans la continuité des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Steve Kokelj, un scientifique du pergélisol de la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest (c’est lui qui parle du pergélisol ayant une personnalité) dit que le dégel du pergélisol crée une “mosaïque” de changements.

Dans cette photo d’archive de 2019, Steve Kokelj, un scientifique du pergélisol, indique une zone sur la route Dempster où le pergélisol dégèle et provoque une érosion. La route Dempster s’étend de Dawson City, au Yukon, à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest (Radio-Canada)

Dans la région de North Slave autour de Yellowknife, par exemple, Kokelj a déclaré que le pergélisol se trouvait principalement dans des poches basses et dans le substratum rocheux. La fonte du pergélisol rocheux ne changera pas les écosystèmes ou les infrastructures, a-t-il dit, mais vous remarquerez des changements dans les zones où le pergélisol rocheux se transforme en zones basses – où la fonte des glaces fait couler le sol.

“Quand tu conduis [from Yellowknife] à Behchokǫ̀ par exemple, vous remarquerez probablement que la route est OK, et puis tout d’un coup c’est… vraiment vallonné”, a-t-il dit.

Dans la vallée centrale du Mackenzie, Kokelj a déclaré que les tourbières qui contiennent du pergélisol en train de fondre se transforment en zones humides, modifiant ainsi la structure de la forêt et de l’écosystème. Dans l’ouest de l’Arctique, comme à Paulatuk, il reste beaucoup de glace de la dernière glaciation, a déclaré Kokelj. Au fur et à mesure que ce terrain dégèle, Kokelj a déclaré qu’il provoquait des glissements de terrain susceptibles d’affecter la santé des rivières et des infrastructures.

Une section de l’autoroute Dempster où le dégel du pergélisol provoque l’effondrement du remblai de la route. Pour maintenir la route en service, Kokelj dit que ce type de changement climatique doit être surveillé et atténué. (Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest)

Il peut être tentant de penser au pergélisol comme quelque chose qui recule vers le nord à mesure que les températures augmentent – mais c’est une visualisation que Kokelj et Gruber découragent. Le pergélisol peut mesurer entre cinq mètres et des centaines de mètres d’épaisseur, il faudra donc différentes durées pour dégeler, allant de décennies à des siècles.

Il n’y a pas de ligne distincte sur le territoire où le pergélisol se termine ou commence qui se déplace lentement vers le nord. Au lieu de cela, Gruber a décrit la configuration du pergélisol dans les Territoires du Nord-Ouest comme « taches de rousseur ».

Avec six degrés de réchauffement, Gruber a déclaré que le dégel du pergélisol causerait de plus gros problèmes aux infrastructures telles que les routes, les pistes d’atterrissage, les écoles et les logements, dans les Territoires du Nord-Ouest. L’été dernier, le gouvernement territorial a publié un rapport qui ont évalué les risques liés aux changements climatiques pour les infrastructures publiques dans chaque collectivité. Dans ce document, l’évolution du pergélisol apparaît comme la menace la plus pressante.

Une cabane vide est menacée par l’érosion du rivage à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest (Kate Kyle/CBC)

“A un moment donné, il deviendra de plus en plus évident que nous n’avons pas l’argent pour tout faire”, a déclaré Gruber. “Nous devrons établir des priorités. Et je pense que le dégel du pergélisol deviendra un agent de plus en plus répandu pour changer la vie quotidienne des gens.”

Le sort des infrastructures dépend de l’adaptation

Si les Territoires du Nord-Ouest atteignent six degrés de réchauffement, un chercheur principal de l’Institut canadien du climat affirme que l’effet sur les infrastructures dépendra de la façon dont nous adaptons notre façon de construire les choses.

De puissantes vagues de tempête et le dégel du pergélisol effondrent le littoral de Tuktoyaktuk jusqu’à un mètre par an — forçant certaines personnes, et menaçant d’autres, à déplacer leurs maisons vers un terrain plus stable.

À Inuvik, une piscine a traversé fermetures à long terme parce que le sol mouvant en dessous provoque des fuites et qu’une église a eu son sol qui s’enfonce soutenu par des crics parce qu’il a été construit il y a des décennies sur ce qui est en train de fondre le pergélisol.

Des vérins ont été installés sous le plancher d’affaissement d’une église à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, parce qu’elle a été construite sur ce qui est maintenant en train de se déplacer sur le pergélisol. (Mackenzie Scott/CBC)

Dylan Clark est l’auteur principal de Plein Nord, un rapport de l’Institut canadien du climat, qui examine la menace des changements climatiques pour les infrastructures dans le Nord canadien. Il dit que si les Territoires du Nord-Ouest n’adoptent pas une approche proactive à l’adaptation, ils devraient dépenser 75 millions de dollars par an pour les dommages causés par le seul dégel du pergélisol.

Les infrastructures dans le Nord font face à une double menace, a-t-il dit, car elles manquent cruellement de ressources depuis des décennies.

“Le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer pour s’assurer que nous comblons à la fois ce déficit chronique d’infrastructures et que nous construisons des infrastructures plus résilientes afin qu’elles puissent résister aux impacts à l’avenir”, a-t-il déclaré.

Les inondations et les incendies de forêt posent d’autres menaces aux infrastructures du Nord auxquelles il faut se préparer, a déclaré Clark.

En hiver, 14 des 33 communautés des Territoires du Nord-Ouest ne sont accessibles que par avion ou en voiture sur une route d’hiver ou une autoroute de glace, comme celle-ci près d’Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest. En été, les communautés sont accessibles par avion ou par bateau. (Andrew Pacey/CBC)

Les voyages sur glace deviennent limités

Le réchauffement des températures raccourcit également la durée de vie des routes de glace chaque hiver. Le rapport de Clark indique qu’un quart des routes d’hiver du nord du Canada se trouvent dans les Territoires du Nord-Ouest, et plus de la moitié d’entre elles pourraient devenir inutilisables d’ici 2050.

À mesure que la saison des routes de glace raccourcit, il en va de même pour la période pendant laquelle les chasseurs peuvent chasser en toute sécurité sur la glace dans les Territoires du Nord-Ouest.

“Nous avons dû réinitialiser notre calendrier pour tout. Omble et bélugas, caribou et bœuf musqué. Toutes les espèces dont nous vivons”, a déclaré Ruben.

Omble chevalier dans un congélateur-chambre chez Nunavut Country Food à Iqaluit en mai 2022. (Liny Lamberink/CBC)

Des années 70 au début des années 2000, Ruben se souvient avoir chassé les oies pendant un mois complet chaque printemps, entre la fin avril et la première semaine de juin. Maintenant, dit-il, la glace et la neige fondent rapidement, ce qui rend plus difficile les déplacements vers les sites de récolte et élargit la zone où se nourrissent les oiseaux aquatiques, ce qui les rend plus difficiles à chasser.

Maintenant, Ruben a déclaré que la saison se terminait généralement la deuxième semaine de mai.

“Nous avons dû apprendre à, vous savez, récolter des oies pendant une courte période”, a-t-il déclaré.

Ruben a déclaré que sa communauté d’environ 340 personnes faisait ce qu’elle pouvait pour essayer d’arrêter le changement climatique – mais ce n’est qu’une “petite goutte” dans un seau de la taille d’un océan.

« Pourquoi le monde ne peut-il pas… prendre des décisions pour atténuer le changement climatique ? » Il a demandé.

“Ce qui est en jeu, non seulement pour moi individuellement mais pour notre communauté dans son ensemble, c’est notre mode de vie traditionnel… nos activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles devront changer.”