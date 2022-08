Les menaces iraniennes pèsent sur les négociations israélo-libanaises sur la frontière maritime contestée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les menaces iraniennes et le gouvernement intérimaire d’Israël pourraient s’avérer être un talon d’Achille dans le cadre des négociations menées par les États-Unis entre l’État juif et le Liban sur une région maritime contestée en mer Méditerranée, selon les experts.

Israël et le Liban sont impliqués dans des négociations depuis 2020 sur une zone maritime contestée en Méditerranée orientale, les deux pays revendiquant la propriété du tronçon de 300 milles carrés riche en gaz naturel.

“L’Amérique essaie peut-être de profiter du fait qu’Israël a un gouvernement intérimaire faible pour essayer de faire pression sur eux pour qu’ils fassent des concessions diplomatiques et ensuite montrer à l’Iran que [the U.S.] essaie de faire quelque chose… pour renforcer l’accord sur le nucléaire iranien », a déclaré Eugene Kontorovich, professeur de droit à l’Université George Mason.

Les observateurs craignent que le gouvernement intérimaire israélien dirigé par Yair Lapid ne puisse accorder au différend maritime avec le Liban l’attention nécessaire, compte tenu de la composition du gouvernement. Israël a des élections en novembre.

LE HEZBOLLAH MENACE DE « COUPER » LA MAIN D’ISRAËL S’IL ESSAIE D’EXPLOITER LE GAZ OFFSHORE CONTESTÉ

“Bien sûr, cela ouvre la voie à cette administration Biden pour essayer d’aller de l’avant”, Brig. Le général Amir Avivi, PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël (ISDF), a déclaré à Fox News Digital. “Mais je pense que l’administration découvrira que chaque fois qu’elle considérera autre chose pour les Iraniens, les Iraniens auront de nouvelles demandes, et ils ne pourront pas apaiser les Iraniens.”

Les États-Unis ont tenté de servir de médiateur dans les négociations par l’intermédiaire d’Amos Hochstein, conseiller principal pour la sécurité énergétique, le Liban attendant actuellement une réponse d’Israël pour régler les choses.

ISRAËL ET LES MILITANTS PALESTINIENS CONVIENNENT DE CESSER LE FEU À GAZA PAR L’ÉGYPTE

“Je pense que les Libanais comprennent qu’ils doivent avancer sur la question de l’énergie et du gaz et essayer de stabiliser leur économie qui s’effondre”, a déclaré Avivi.

“D’un autre côté, il y a une autre force, qui est l’Iran, qui utilise le Hezbollah comme une milice de front dans le nord d’Israël et qui essaie de saper cela, qui essaie de menacer Israël, même dans des zones, soit dit en passant, qui ne sont pas du tout dans ces champs comme la réserve de gaz de Karish.”

Plus récemment, le chef du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah, a envoyé à Israël un avertissement concernant l’exploitation potentielle des réserves de gaz offshore dans les eaux contestées. Nasrallah a clairement indiqué que le Hezbollah était prêt à aggraver les choses si Israël devait ignorer les demandes libanaises.

Kontorovich a déclaré à Fox News Digital qu’Israël subissait des pressions par la menace de violence de la part du Hezbollah pour qu’il renonce à la terre contestée.

Cependant, Avivi pense qu’Israël “se prépare à toute option”, affirmant qu’Israël ripostera si le Hezbollah menace d’attaquer Israël si Israël devait extraire du gaz de Karish, une zone qui, selon Avivi, n’est pas contestée.

“Je connais très bien le niveau de préparation des (Forces de défense israéliennes) et, à tout moment, ils seront en mesure de faire face à cette menace”, a noté Avivi.

APRÈS QU’ISRAËL AIT FRAPPÉ LE GROUPE TERRORISTE, LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SE RÉUNIT ALORS QUE CERTAINS MEMBRES REPRENDENT L’ÉTAT JUIF

Le Liban a désespérément besoin d’un accord sur la zone contestée, étant donné que le pays souffre de la pire crise économique de son histoire, et espère exploiter les réserves de gaz offshore comme moyen d’alléger la pression financière.

“Israël ne va pas donner des centaines de milliards de dollars de ses ressources naturelles. Il y a une zone étroite qui est en litige. Israël est prêt à diviser cette zone, que ce soit 50/50 ou 55/45 et une compensation”, a déclaré Avivi. a dit.

Il pense également que si l’administration Biden réussissait à faire avancer l’accord sur le nucléaire iranien via les négociations israélo-libanaises, les conséquences pourraient être préjudiciables, l’ensemble du Moyen-Orient évoluant vers des capacités nucléaires.

“Cela créera un globe qui n’est absolument pas sécurisé car le Moyen-Orient est très, très instable”, a déclaré Avivi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Avivi a également déclaré que les ressources pétrolières et de la chaîne d’approvisionnement s’effondreraient en conséquence, compte tenu de la récente crise de l’énergie et de l’approvisionnement aux États-Unis.

Hochstein a rencontré de hauts responsables libanais le mois dernier et aurait ensuite visité Israël. Il devrait retourner à Beyrouth dans les semaines à venir avec les réponses israéliennes aux demandes libanaises.

Pendant ce temps, les tensions continuent de monter dans la région, Israël abattant trois drones non armés du Hezbollah survolant le champ de Karish. Le Hezbollah a ensuite publié des images montrant des navires israéliens dans la région.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.