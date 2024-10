Les menaces étrangères contre les élections américaines se multiplient et les autorités s’empressent de les dénoncer.

WASHINGTON– Un candidat à la présidentielle le téléphone est piraté. Un faux une vidéo montre faussement des bulletins de vote brûlés en Pennsylvanie. Les responsables de la sécurité nationale préviennent que les adversaires américains pourraient inciter à de violentes manifestations après le jour du scrutin.

Ces évolutions – tous révélés la semaine dernière – montrent comment la Russie, la Chine et l’Iran ont intensifié leurs efforts pour s’immiscer dans la politique américaine avant les élections du mois prochain, tout comme les responsables du renseignement et les analystes de la sécurité avait prédit.

Dans le même temps, les fonctionnaires, entreprises technologiques et les chercheurs privés ont adopté une défense plus agressive en dénonçant rapidement les menaces électorales étrangères, mettant en lumière les leçons apprises des cycles électoraux passés qui ont révélé la vulnérabilité de l’Amérique à la désinformation et au cyberespionnage.

Les responsables disent le système électoral américain est si sûr qu’aucune nation étrangère ne pourrait modifier les résultats à une échelle nécessaire pour changer le résultat. Néanmoins, des adversaires autoritaires ont exploité la désinformation et le cyberespionnage pour cibler les campagnes et les électeurs tout en attisant la méfiance et la discorde.

Voici ce qu’il faut savoir à l’approche de l’élection présidentielle :

La Russie est la nation la plus active et la plus sophistiquée qui s’efforce de manipuler les élections américaines, en utilisant faux sites Webles médias contrôlés par l’État et Américains involontaires diffuser des contenus trompeurs et polarisants visant à saper la confiance dans les élections.

L’appareil de désinformation du Kremlin s’empare de questions controversées telles que immigrationla criminalité, l’économie ou secours en cas de catastrophe. L’objectif est d’affaiblir les États-Unis, d’éroder le soutien à l’Ukraine dans sa lutte contre les envahisseurs russes et de réduire la capacité des États-Unis à contrer les liens croissants de la Russie avec l’Ukraine. Chine, Corée du Nord et L’Iranont déclaré des responsables.

Les responsables du renseignement et les analystes de la sécurité privée ont déterminé que La Russie soutient l’ancien président Donald Trumpet utilise la désinformation – parfois générée par l’IA – pour diffamer son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris. Trump a fait l’éloge Le président russe Vladimir Poutine a suggéré de réduire les fonds destinés à l’Ukraine et à plusieurs reprises critiqué l’alliance militaire de l’OTAN.

Dans le cadre d’une campagne particulièrement audacieuse, la Russie a diffusé une vidéo accusant à tort Harris d’avoir paralysé une femme dans un accident de voiture il y a des années. Une autre vidéo réalisée allégations fictives contre le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

Vendredi, le FBI a confirmé le rôle de Moscou dans la création d’un troisième vidéo censé montrer la destruction des bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie. Les responsables des élections locales ont rapidement démenti la vidéo, la qualifiant de fausse.

La Russie a également a essayé de payer des influenceurs américains qui diffusent les récits préférés du Kremlin. Le mois dernier, les autorités américaines ont accusé deux employés des médias d’État russes de canaliser 10 millions de dollars vers une entreprise du Tennessee pour créer du contenu pro-russe. L’entreprise a ensuite payé plusieurs influenceurs populaires de droite, qui ont déclaré avoir aucune idée que leur travail était soutenu par la Russie.

La campagne de Moscou ne se terminera pas le jour du scrutin. Au lieu de cela, les responsables du renseignement et les analystes de la sécurité privée prédisent que la Russie exploitera les allégations d’irrégularités électorales pour suggérer que les résultats ne sont pas fiables. UN note de renseignement récemment déclassifiée a déclaré que la Russie pourrait également encourager de violentes manifestations après les élections.

« L’objectif de Poutine est de fomenter le chaos, la division et la polarisation dans notre société », a déclaré Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie qui enseigne aujourd’hui à l’Université de Stanford.

La Russie a rejeté les allégations selon lesquelles elle chercherait à influencer les élections américaines. Un message laissé à l’ambassade de Russie à Washington n’a pas été immédiatement renvoyé samedi.

L’Iran a été un acteur particulièrement effronté d’ingérence étrangère cette année.

C’est accusé d’avoir piraté des associés de la campagne Trump et offrir les communications volées aux médias et aux démocrates dans l’espoir que des histoires préjudiciables émergeraient et pourraient nuire aux perspectives du républicain. Des e-mails qui traînent dans la merde ont été envoyés à des personnes associées à la campagne du président Joe Biden, mais rien n’indique que quelqu’un ait répondu, ont déclaré des responsables.

Le ministère de la Justice le mois dernier inculpé trois pirates informatiques iraniens qui sont toujours en liberté, les accusant d’une opération qui dure depuis des années et qui vise un large éventail de victimes.

Les responsables américains ont décrit le piratage comme faisant partie d’un effort plus large visant à s’ingérer dans une élection que l’Iran perçoit comme particulièrement lourde de conséquences. L’Iran, disent-ils, a clairement exprimé son opposition à la campagne Trump. Son administration a mis fin à un accord nucléaire avec l’Irana réimposé les sanctions et a ordonné assassinat du général iranien Qassem Soleimaniun acte qui a incité les dirigeants iraniens à jurer de se venger.

Outre les cyberopérations, les responsables américains ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes quant à la possibilité que l’Iran se livre à des violences sur le sol américain contre Trump ou d’autres membres de son administration. En 2022, des responsables ont porté plainte pour un complot iranien déjoué visant à tuer le conseiller à la sécurité nationale de TrumpJohn Bolton, et cette année accusé un Pakistanais ayant des liens avec l’Iran dans un complot visant à commettre des assassinats politiques aux États-Unis, y compris potentiellement contre Trump.

Les dirigeants de Téhéran pourraient également tenter d’encourager des manifestations violentes après les élections, selon la note déclassifiée des services de renseignement. Les autorités affirment que l’Iran aussi en secret des manifestations financées et soutenues aux États-Unis à propos de la guerre menée par Israël à Gaza.

Les autorités iraniennes ont rejeté les allégations selon lesquelles le pays chercherait à influencer les élections. La mission iranienne auprès des Nations Unies a publié cette semaine une déclaration disant : « L’Iran n’a aucun motif ni aucune intention d’interférer dans les élections américaines. »

Les responsables du renseignement américain pensent que la Chine prend une position plus neutre aux élections et est concentré sur les courses à la baisseciblant les candidats des deux partis en fonction de leurs positions sur des questions d’importance capitale pour Pékin, notamment soutien à Taïwan.

Mais le gouvernement chinois mène depuis des années une opération de piratage sophistiquée ciblant tous les aspects de la vie et de l’industrie occidentales, qui va bien au-delà de l’influence électorale.

« Du conseil municipal au président, ils veulent avoir accès », a déclaré Adam Darrah, ancien analyste politique de la CIA, aujourd’hui vice-président du renseignement de la société de cybersécurité ZeroFox, qui traque les menaces étrangères en ligne.

Vendredi, la nouvelle est tombée que des pirates chinois dans le cadre d’un effort d’espionnage beaucoup plus vaste, il avait ciblé les téléphones portables utilisés par Trump, son colistier JD Vance et des personnes associées à la campagne de Harris. Il n’était pas immédiatement clair quelles données, le cas échéant, avaient été consultées.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a déclaré qu’il ne connaissait pas les détails et ne pouvait pas commenter, mais a affirmé que la Chine était régulièrement victime de cyberattaques et s’opposait à ces activités.

À peine. Des adversaires étrangers, y compris ceux-là mêmes qui sont aujourd’hui accusés d’ingérence, ont cherché à s’immiscer au cours des derniers cycles électoraux – avec plus ou moins de succès.

Mais le gouvernement américain, accusé de s’être reposé sur des informations sur l’ampleur de l’ingérence russe dans les élections de 2016, s’est efforcé cette année de dénoncer de manière agressive les menaces étrangères dans le cadre d’un effort visant à réduire leur impact et à assurer aux Américains que les élections sont sécurisées.

En 2016, des officiers du renseignement militaire russe piraté les comptes de messagerie du président de campagne d’Hillary Clinton et du Parti démocrate et a publié des dizaines de milliers de communications dans le but de promouvoir le succès de la campagne présidentielle de Trump.

La Russie s’est également engagée cette année-là dans une campagne de pêche à la traîne énorme mais cachée sur les réseaux sociaux visant à semer la discorde sur des questions sociales brûlantes, à créer des divisions dans le processus électoral américain et à nuire à la candidature de Clinton à la présidence.

Les pitreries se sont poursuivies lors du cycle électoral de 2020 lorsqu’un législateur ukrainien a été décrit à l’époque par des responsables américains. en tant qu’« agent russe actif » » a diffusé des enregistrements audio du démocrate Joe Biden, alors candidat à la présidence.

Cette même année, Les pirates informatiques iraniens ont été accusés d’être à l’origine d’e-mails proviendrait du groupe d’extrême droite The Proud Boys, dont les responsables ont déclaré qu’il visait à nuire à la candidature de Trump.