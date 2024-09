Les menaces et les tentatives d’assassinat accompagnent le poste occupé par Donald Trump et qu’il brigue à nouveau

WASHINGTON — Ancien président Donald Trumpà la suite d’une apparente tentative d’assassinat contre lui dimanche, a affirmé que la rhétorique surchauffée des démocrates était responsable du fait qu’il était menacé.

Il s’avère, comme le montrent les documents, que les menaces sont inhérentes au poste qu’il occupait autrefois et qu’il tente de reconquérir, et qu’elles surviennent beaucoup plus fréquemment qu’on ne le pense généralement.

Une étude du Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse, connu sous le nom de TRAC, montre que depuis 1986, lorsque Ronald Reagan était à la Maison Blanche, le gouvernement fédéral a poursuivi 1 444 cas de menaces contre des présidents ou d’autres personnes en ligne de succession présidentielle.

Le nombre le plus élevé de poursuites judiciaires en une seule année a été enregistré en 1987, sous l’administration Reagan, avec 73 affaires. Les données du TRAC montrent que 72 affaires ont été portées en 2002 sous l’administration de George W. Bush. L’administration Bush a également enregistré le plus grand nombre d’affaires au cours de ses huit années d’existence, avec 383, à une époque de tensions accrues pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. Les procureurs ont engagé 343 poursuites lorsque Bill Clinton était président et 213 pendant les deux mandats de l’ancien président Barack Obama. 68 affaires ont été engagées pendant le premier mandat de Trump. Reagan en a engagé 200 au cours des trois dernières années de sa présidence et 213 pendant le mandat de George H. W. Bush.

Le nombre de condamnations a atteint son plus haut niveau sous les mandats de George W. Bush et de Clinton.

TRAC est un outil de recherche de base de données largement utilisé, créé dans les années 1980 par la Newhouse School et la Martin J. Whitman School of Management et créé à partir de données gouvernementales obtenues grâce aux lois fédérales sur les archives ouvertes et aux litiges judiciaires.

Trump appartient à de nombreuses catégories en tant qu’ancien président et candidat à la présidence. Il existe des lois relatives aux menaces ou aux attaques contre les deux.

Jusqu’à présent, Ryan Wesley Routh58 ans, a été accusé de possession d’arme à feu malgré une condamnation antérieure pour crime et de possession d’une arme à feu avec un numéro de série oblitéré. Des accusations supplémentaires sont possibles.

Les autorités continuaient d’examiner les motivations et les déplacements potentiels de Routh dans les jours et les semaines précédant dimanche, lorsqu’un agent des services secrets affecté à la sécurité de Trump a repéré une arme à feu dépassant des buissons sur le terrain de golf de West Palm Beach où jouait Trump. L’agent a tiré et Routh s’est enfui dans un véhicule utilitaire sport, laissant derrière lui un appareil photo numérique, un sac à dos, un fusil de type SKS chargé avec une lunette et un sac en plastique contenant de la nourriture.

La tentative d’assassinat contre Trump est unique, car il s’agit d’un ancien président qui cherche à reprendre ses fonctions et qui a déjà fait l’objet de deux tentatives d’assassinat. Mais il n’est pas le seul ancien président à avoir survécu à une tentative d’assassinat visant à reprendre ses fonctions. Teddy Roosevelt se présentait comme ancien président en 1912 lorsqu’il a été blessé par balle à la poitrine alors qu’il faisait campagne à Milwaukee.

« Ce n’est pas une première. Les gens ont tendance à oublier que la violence existe depuis longtemps aux États-Unis », a déclaré David Head, historien à l’Université de Floride centrale à Orlando.

Il y a eu un certain nombre de cas notables qui ne sont pas inclus dans les données du TRAC. Reagan a été grièvement blessé en 1982 et le président de l’époque, Gerald Ford, a été victime de deux tentatives d’assassinat en 17 jours en 1975. George W. Bush était à Tbilissi, en Géorgie avec le président géorgien Mikheil Saakashvili en 2005, lorsque quelqu’un a lancé une grenade à main dans la pièce qui n’a pas explosé.

Clinton était à la Maison Blanche le 29 octobre 1994, lorsque Francisco Martin Duran, alors âgé de 26 ans, a ouvert le feu à l’extérieur et tiré une vingtaine de coups de feu sur le bâtiment. Personne n’a été blessé, mais Duran a été reconnu coupable de tentative d’assassinat contre le président et condamné à 40 ans de prison. Selon le site Internet du Bureau des prisons, il est détenu dans une prison fédérale de Virginie et ne pourra être libéré qu’en 2029.

Plus tôt cette année, un homme du New Hampshire accusé d’avoir menacé des candidats républicains a été retrouvé mort pendant qu’un jury délibérait sur son cas.