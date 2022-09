Fin août, la vice-première ministre Chrystia Freeland a fait l’objet d’une tirade de haine, d’insultes et de grossièretés alors qu’elle se trouvait à Grande Prairie, en Alberta.

Au cours de cette tirade, Freeland a été traité de « traître » et on lui a dit de quitter l’Alberta.

Ce n’est pas le premier incident de ce genre à arriver à un élu du gouvernement fédéral du Canada. Ces dernières années, il y a eu d’autres affrontements houleux, et ils sont de plus en plus fréquents.

Fin mai, le premier ministre Justin Trudeau a annulé son intention de participer à une collecte de fonds du Parti libéral. Plus tôt cette année, sur une période de six semaines en février et mars, 26 menaces ont été enregistrées contre Trudeau et huit de ses ministres.

Il y a environ un an, il a été bombardé de gravier lors d’une escale électorale en Ontario. Et en 2020, un homme a percuté la porte de Rideau Hall à Ottawa puis, armé, s’est dirigé vers la maison de Trudeau.

Cela doit cesser.

Les personnes qui occupent des postes électifs au Canada ont été choisies par le public. Nos élections sont libres, équitables et scrupuleusement contrôlées. Quel que soit le résultat, les membres de nos gouvernements ont été choisis par les électeurs.

Peu importe ce que l’on pense d’un député ou d’un parti politique, les menaces et les propos haineux ne sont jamais appropriés.

Les Canadiens de toutes les opinions politiques doivent s’assurer que leurs critiques des élus ne deviennent pas des menaces ou des expressions de rage. Un désaccord respectueux est nécessaire.

Tout aussi important, les élus de tous les partis doivent s’exprimer et dénoncer les explosions de colère et les menaces lorsqu’elles se produisent. C’est le moment de dénoncer les mauvais comportements, sans suggérer qu’il y a une quelconque justification à ce qui s’est passé.

Les élus doivent également montrer au public comment avoir des désaccords sur des points de politique et comment demander des comptes aux autres tout en ayant de bonnes relations de travail avec les autres à la Chambre des communes.

Notre gouvernement démocratique est basé sur une forme de civilité. Lorsque cette civilité est remplacée par la rage, la démocratie en souffre.

