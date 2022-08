Les menaces des partisans de Trump de juger suscitent des inquiétudes sur la démocratie

WASHINGTON –

Des centaines de juges fédéraux sont confrontés chaque jour à la même tâche : examiner un affidavit soumis par des agents fédéraux et approuver des demandes de mandat de perquisition. Mais pour le juge magistrat américain Bruce Reinhart, les retombées de sa décision d’approuver un mandat de perquisition sont loin d’être routinières.

Il a fait face à une tempête de menaces de mort depuis que sa signature au début du mois a ouvert la voie au FBI pour fouiller le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il avait retiré de manière inappropriée des documents sensibles de la Maison Blanche. L’adresse du domicile de Reinhart a été publiée sur des sites de droite, ainsi que des insultes antisémites. La synagogue du sud de la Floride qu’il fréquente a annulé ses services de Shabbat du vendredi soir à la suite du tumulte.

Trump n’a pas fait grand-chose pour faire baisser la température parmi ses partisans, décriant la recherche comme une persécution politique et appelant Reinhart à se récuser dans l’affaire parce qu’il a déjà fait des dons politiques aux démocrates. Reinhart a cependant également contribué aux républicains.

Les menaces contre Reinhart font partie d’une attaque plus large contre les forces de l’ordre, en particulier le FBI, par Trump et ses alliés à la suite de la perquisition. Mais les experts avertissent que l’accent mis sur un juge, au milieu d’une augmentation des menaces contre le système judiciaire en général, est dangereux pour l’État de droit aux États-Unis et la viabilité du pays en tant que démocratie.

“Les menaces contre les juges qui s’acquittent de leurs responsabilités constitutionnelles frappent au cœur même de notre démocratie”, a déclaré le juge américain du deuxième circuit Richard J. Sullivan, président du comité de la conférence judiciaire sur la sécurité judiciaire, dans un communiqué publié récemment à la suite de la perquisition. “Les juges ne devraient pas avoir à craindre des représailles pour avoir fait leur travail.”

Un message téléphonique laissé dans les appartements de Reinhart n’a pas été immédiatement renvoyé. Il présidera une audience jeudi à la demande d’organisations médiatiques, dont l’Associated Press, cherchant à desceller l’affidavit sous-jacent que le ministère de la Justice a soumis lorsqu’il a demandé le mandat de perquisition de Mar-a-Lago.

Invité à commenter les mesures qu’il a prises pour protéger Reinhart et sa famille, le US Marshals Service a déclaré dans un communiqué “bien que nous ne discutions pas de nos mesures de sécurité spécifiques, nous examinons en permanence les mesures en place et prenons les mesures appropriées pour assurer la protection nécessaire pour assurer l’intégrité du processus judiciaire fédéral. »

Le vitriol dirigé contre le magistrat, tout en frappant, devient de plus en plus courant. En 2014, le US Marshals Service a traité 768 incidents qu’il a classés comme « communications inappropriées » destinées aux juges et aux employés des tribunaux. L’année dernière, il en a signalé plus de 4 500.

À un moment donné, “pratiquement tout le monde a reconnu à quel point il était inapproprié de menacer la vie ou la sécurité d’un juge en raison d’un désaccord avec la décision du juge”, a déclaré Barbara Lynn, juge en chef du district nord du Texas. “Maintenant, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui pensent qu’il n’y a rien de mal à cela.”

Lynn est l’un des nombreux responsables judiciaires qui poussent le Congrès à approuver le projet de loi Daniel Anderl, du nom du fils de 20 ans de la juge de district Esther Salas. Il a été tué en 2020 lorsqu’un homme armé est venu chez eux dans le New Jersey. Son père a été blessé. Le projet de loi, qui a le soutien de groupes allant de l’American Bar Association à l’Association nationale des procureurs généraux, garderait plus d’informations personnelles des juges privées.

En juin, un juge à la retraite du circuit du comté du Wisconsin, John Roemer, a été tué à son domicile dans ce que les autorités ont qualifié d’assassinat ciblé par un homme armé, qui s’est également mortellement blessé. Plus tard ce mois-là, les manifestants ont convergé vers les domiciles des juges conservateurs de la Cour suprême des États-Unis après avoir annulé une décision de 49 ans selon laquelle les femmes ont le droit constitutionnel d’obtenir un avortement. La police a arrêté un homme avec des couteaux, des attaches zippées et une arme à feu près du domicile du juge Brett Kavanaugh et il a déclaré qu’il prévoyait de tuer le juge conservateur. Le Congrès a rapidement approuvé des fonds pour renforcer la sécurité au domicile des juges et fournir une protection 24 heures sur 24 à leurs familles.

Le ciblage accru des juges survient alors que la confiance dans les institutions publiques s’effondre et que la rhétorique partisane s’intensifie. Cela fait partie d’un modèle que Steven Levitsky a déjà vu.

“Il s’agit d’un précurseur classique d’un effondrement démocratique”, a déclaré Levitsky, politologue à Harvard et co-auteur de How Democracies Die. “Appeler cela un signe d’avertissement est un euphémisme.”

La campagne présidentielle initiale de Trump – au cours de laquelle il a personnellement condamné un juge qui s’est prononcé contre lui dans un procès contre son université Trump aujourd’hui disparue – a changé les règles de base régissant les menaces et la rhétorique explosive, a déclaré Matthew Weil, directeur exécutif de l’Initiative pour la démocratie au Bipartisan. Centre de politique à Washington, DC.

“Il y a des menaces partout maintenant, c’est devenu plus normal parce qu’il a changé ce qui était autorisé dans le discours public”, a déclaré Weil, qui a déclaré que la droite et la gauche se sont tournées vers la menace contre le pouvoir judiciaire.

Nathan Hall, consultant principal au Centre national des tribunaux d’État, a noté que la combinaison d’une confiance publique insuffisante, associée à l’accès aux adresses et aux informations personnelles des juges, a un impact sur tout le monde, des juges de la Cour suprême de renommée nationale aux juges d’État par ailleurs anonymes.

“Cela nous amène à la question centrale de l’égalité d’accès à la justice, un principe fondamental fondamental de notre capacité à fonctionner en tant que troisième branche indépendante du gouvernement. C’est vraiment ébranlé”, a déclaré Hall. “Les juges ne sont que des personnes en fin de compte. Ils mettent une robe de chambre, mais ils rentrent toujours chez eux dans leurs familles.”

Le signe d’avertissement le plus récent est survenu après la perquisition de la semaine dernière à Mar-a-Lago, la station balnéaire de Trump en Floride et son siège politique et personnel. Des agents du FBI ont saisi 11 ensembles d’informations classifiées dans le cadre d’une enquête sur trois lois fédérales différentes, dont une qui régit la collecte, la transmission ou la perte d’informations de défense en vertu de la loi sur l’espionnage, selon les archives judiciaires.

Trump a accusé le gouvernement d’abus de pouvoir en le ciblant, et ses partisans se sont opposés à la recherche en ligne, ciblant le FBI et le ministère de la Justice. Un homme armé qui a publié des menaces contre le FBI sur le réseau Truth Social de Trump a été tué par les autorités après avoir tenté de prendre d’assaut le bureau de l’agence à Cincinnati.

Pourtant, Trump et ses partisans ont mené une guerre rhétorique contre le FBI pendant des années depuis l’enquête pour savoir si sa campagne initiale a été aidée par la Russie en 2016. L’attention intense portée à un juge individuel comme Reinhart est relativement nouvelle.

Gretchen Helmke, politologue à l’Université de Rochester, a déclaré que l’action de Trump reflète ce que les démagogues ont fait dans d’autres pays où la démocratie s’est effondrée. “Un dirigeant élu par le peuple ciblant un système judiciaire est souvent un indicateur précoce de l’érosion démocratique”, a déclaré Helmke dans un e-mail.

Helmke a cité le Venezuela, la Bolivie et le Pérou comme des endroits où une nouvelle administration s’est engagée à nettoyer le système judiciaire, puis l’a rempli de ses partisans. “Le public ne développe jamais une réelle confiance dans le système judiciaire, et il est essentiellement gratuit pour chaque nouvelle administration d’utiliser la manipulation du pouvoir judiciaire par le gouvernement précédent comme prétexte pour créer le tribunal qu’il souhaite”, a déclaré Helmke. “Le résultat final est pas d’indépendance judiciaire et pas d’état de droit.”

Hall a déclaré que les gens peuvent regarder d’autres pays et voir ce qui se passe lorsque les fonctionnaires craignent des représailles, des endroits où “l’état de droit a souffert. Je suppose que vous avez probablement beaucoup de divergences d’opinions sur la distance que nous parcourons déjà , mais cela soulève la question importante.”

Riccardi a rapporté de Denver.