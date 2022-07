Les menaces d’Erdogan d’envahir la Syrie pourraient entraîner la résurgence de l’État islamique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le plan de l’homme fort de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan, visant à purger la force kurde alliée aux États-Unis du nord de la Syrie, pourrait créer un acte 2 pour que le mouvement terroriste de l’État islamique construise un nouveau califat, ont noté des experts de l’organisation djihadiste et de la politique de puissance turque.

Erdogan a eu des mots durs mercredi contre les États-Unis. Il a déclaré à l’agence de presse contrôlée par le gouvernement turc Anadolu : « La Turquie s’attend à [a withdrawal of U.S. troops from northern Syria] cela aussi parce que c’est l’Amérique qui alimente les groupes terroristes là-bas », en référence à l’organisation militaire kurde syrienne alliée aux États-Unis, les Unités de défense du peuple (YPG).

La coopération militaire entre les forces armées américaines et les YPG a été le moteur de l’éradication de l’État islamique (ISIS) dans certaines parties du nord de la Syrie en 2019. Les enjeux sont importants pour l’administration Biden car les forces kurdes contrôlent environ deux douzaines de prisons dans le nord-est de la Syrie qui détiennent environ 10 000 hommes membres de l’État islamique.

Erdogan considère les YPG comme étant alignés sur le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un mouvement indépendantiste du sud-est de la Turquie qui a été désigné comme entité terroriste par la Turquie.

“L’Amérique doit partir à l’est de l’Euphrate maintenant. C’est un résultat qui est sorti du processus d’Astana”, a souligné Erdogan.

Les négociations d’Astana se sont poursuivies cette semaine lors d’un sommet à Téhéran entre les dirigeants de l’Iran, de la Russie et de la Turquie pour élaborer leur plan visant à mettre fin ostensiblement à la guerre civile en Syrie.

Fin mai, Erdogan a annoncé que “nous allons leur tomber dessus [YPG in Syria] soudain une nuit. Et nous le devons.” Les coups de sabre du dirigeant turc ont un précédent.

L’armée turque a lancé de nombreuses invasions en Syrie depuis 2016, y compris son « opération Peace Spring » de 2019, pour dissoudre la présence kurde.

Nathan Sales, ancien ambassadeur itinérant et coordinateur de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’ancien envoyé spécial du président pour la Coalition pour vaincre ISIS, a déclaré à Fox News Digital « Une invasion turque serait un désastre pour la lutte contre l’Etat islamique. ‘ en Syrie ou retourner dans leur pays d’origine pour y poursuivre leur djihad.”

La Turquie a été accusée d’avoir aidé des combattants de l’État islamique à renverser le dictateur syrien Bachar al-Assad qui, depuis 2011, mène une politique de la terre brûlée contre une révolte civile contre son régime.

Sales a déclaré: “Erdogan est un tyran. S’il sent une faiblesse, il l’exploitera; si l’OTAN lui tient tête, il reculera. Erdogan a besoin d’une aide économique après avoir conduit l’économie turque dans un fossé, et il est impatient d’acheter F-16 [fighter planes]ce qui nous donne beaucoup de poids pour façonner son comportement.”

Les ventes ont reproché à l’administration Biden son manque de leadership au cœur du Moyen-Orient islamique. Biden n’a pas ouvertement mentionné la Syrie une seule fois lors de sa visite de quatre jours la semaine dernière en Israël et en Arabie saoudite.

“L’administration Biden ferme les yeux sur la Syrie, cédant le pays à l’Iran et à la Russie. Rien ne remplace le leadership américain, et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos adversaires exploiter un vide de notre propre fabrication”, a déclaré Sales, qui est membre consultatif de la Vandenberg Coalition.

Selon un communiqué publié mercredi par le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (SDF), Mazloum Abdi, il “a exprimé ses inquiétudes concernant les menaces turques d’attaquer le nord de la Syrie lors d’une réunion avec le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), le général Michael Kurilla , cette semaine.”

La force militaire kurde des YPG fait partie des FDS.

Mazloum Abdi a noté que la dissuasion de l’Etat islamique est sur un terrain fragile en raison des menaces turques et a cité “l’impact négatif que cela aura sur les efforts de lutte contre l’Etat islamique”.

Erdogan serait déterminé à éliminer les FDS des villes syriennes de Manbij et Tal Rifaat près de la frontière turque. Le média Kurdistan 24 a rapporté qu’un drone turc a frappé lundi une installation militaire du gouvernement syrien à Tal Rifaat. Cela fait suite à un autre rapport vendredi selon lequel un drone turc a tué jusqu’à 12 membres des forces syriennes locales, dont certains membres des FDS près d’Alep.

Uzay Bulut, un analyste politique turc anciennement basé à Ankara, a déclaré à Fox News Digital « En Syrie, le gouvernement turc se livre à une agression similaire. facto par des Kurdes. Ils ont commis des crimes contre les Kurdes, les Chrétiens et les Yézidis tels que des meurtres, des enlèvements et des viols.

Elle a ajouté que “la Turquie s’est également engagée dans l’ingénierie démographique forcée ou le nettoyage ethnique dans ces régions – chassant les Kurdes et les remplaçant par des Arabes et d’autres musulmans. Les alliés de la Turquie (impliqués) dans ces atrocités sont des islamistes qui veulent établir un État islamique dans la région. . Malheureusement, la politique de la Turquie ne mène qu’à l’autonomisation des djihadistes, à une plus grande instabilité dans la région et même à la destruction d’innocents indigènes.

L’International Crisis Group (ICG) a écrit dans une nouvelle étude “La volonté et la capacité des FDS à contrer l’Etat islamique dépendent du soutien militaire américain continu, et peut-être aussi de la réduction des menaces turques et du régime contre son pouvoir”.

Selon l’ICG, “les combats entre la Turquie et les FDS le long de la frontière syro-turque allégeraient presque certainement la pression sur l’Etat islamique”.

Les FDS ont déclaré la défaite du califat de l’Etat islamique en mars 2019 après avoir pris la ville syrienne de Baghuz au terroriste islamique. Le président de l’époque, Trump, a célébré la “libération” de la Syrie mais a averti “Nous resterons vigilants contre” le mouvement djihadiste.

