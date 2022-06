Les menaces de tir sur les médias sociaux contre les écoles d’élite sèment la peur

Les écoles de New York comprennent de nombreuses écoles publiques et privées parmi les plus prestigieuses de la ville, notamment la Berkeley Carroll School, la Brooklyn Friends School et la Brooklyn Technical High School à Brooklyn, ainsi que la Beacon High School, la LaGuardia High School et la United Nations International School à Manhattan. . Pas plus tard que cette semaine, la police a déclaré qu’une menace avait été proférée contre le lycée New Utrecht à Brooklyn.

John Miller, commissaire adjoint de la division du renseignement du département de police, a déclaré que le département enquêtait sur sept de ces menaces à New York et se coordonnait avec le Federal Bureau of Investigation, qui enquête sur les menaces à l’échelle nationale.

« Ce ne sont pas des menaces crédibles », a déclaré M. Miller. « Ils sont destinés à causer des perturbations. »

Les autorités pensent que les menaces sont proférées par une personne – peut-être à l’étranger, a déclaré M. Miller – qui trouve les noms des élèves d’une école en recherchant sur Instagram des enfants ayant des comptes publics en utilisant des compétences rudimentaires en matière de médias sociaux. Souvent, ils se font passer pour un élève de l’école qu’ils menacent, a ajouté M. Miller.

L’auteur de la menace cible les écoles de haut niveau pour attirer l’attention, mais ne semble pas avoir l’intention de donner suite, selon un haut responsable de l’application des lois, qui s’est exprimé de manière anonyme car il n’était pas autorisé à discuter des menaces.