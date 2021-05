Les menaces de secouer la BBC après l’interview «trompeuse» de la princesse Diana ont fait craindre que le gouvernement exploite la crise pour mettre l’entreprise «sous sa coupe».

Les ministres se sont saisis d’une enquête accablante – qui a révélé une «violation grave» des règles éditoriales et une dissimulation ultérieure – pour apporter des changements clairs à la surveillance de la BBC à venir dans un examen imminent.

On sait qu’ils envisagent de nommer un nouveau conseil composé de plus d’anciens rédacteurs en chef et de journalistes pour statuer sur les plaintes concernant la production de la BBC.

Mais cette décision interviendrait au milieu de ce qui est largement considéré comme une «guerre culturelle» contre d’autres institutions britanniques et après la récente nomination d’un conservateur de haut niveau au conseil d’administration existant.

Richard Ayre, un ancien membre du BBC Trust, a condamné l’interview désormais notoire de Martin Bashir comme «honteuse» – mais a soulevé des soupçons sur les motivations du gouvernement.

«Je ne sais pas ce qu’il y a à gagner en supprimant un autre conseil d’administration de la BBC et en proposant quelque chose de différent, à moins que les politiciens ne veuillent obtenir un contrôle toujours plus strict de la BBC – ce qui, bien sûr, est toujours un risque réel, réel », a-t-il déclaré.

L’examen à mi-parcours de la charte de la BBC, à partir de l’année prochaine, signifiait que les conclusions dévastatrices de l’examen de Lord Dyson ne pouvaient pas arriver à «un pire moment».

«Chaque gouvernement utilisera une crise de la BBC comme levier contre la BBC, parce que chaque gouvernement veut mettre la BBC sous sa coupe», a ajouté M. Ayre.

Ed Davey, le leader libéral démocrate, a fait écho à ces craintes, en disant: «Cette faute historique ne doit pas être utilisée comme une raison pour que le gouvernement tente de saper davantage le statut de la BBC en tant que radiodiffuseur public fort et impartial.

«Toute modification du comité de rédaction doit être libre de toute ingérence du gouvernement. À la suite de ce scandale, nous ne devons pas perdre de vue l’importance fondamentale de maintenir une presse libre forte et indépendante, capable de fournir un contrôle rigoureux du gouvernement en place. »

Les avertissements sont venus après que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le gouvernement «examinerait si de nouvelles réformes de la gouvernance à la BBC sont nécessaires lors de la révision de la charte à mi-parcours».

Le secrétaire à la justice, Robert Buckland, a souligné l’utilisation par M. Bashir de «faux documents, faux, etc.», mis à nu dans le rapport de 127 pages de Lord Dyson.

«Le gouvernement doit, à la lumière de ces conclusions sérieuses, examiner la question très attentivement et de manière exhaustive», a déclaré M. Buckland.

«Parce que ce n’était pas seulement la décision d’un journaliste ou d’une équipe de production – il y a eu des décisions prises beaucoup plus haut dans la chaîne concernant la conduite de ces personnes qui se sont maintenant révélées, selon Lord Dyson, infondées et erronées.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle évaluerait le rapport «pour s’assurer qu’il n’y a pas de nouvelles preuves significatives», après avoir précédemment décidé de ne pas ouvrir d’enquête criminelle.

Et Boris Johnson, lors d’une visite à Portsmouth a déclaré: «» Je suis évidemment préoccupé par les conclusions du rapport de Lord Dyson – je lui suis très reconnaissant pour ce qu’il a fait.

«Je ne peux qu’imaginer les sentiments de la famille royale et j’espère vraiment que la BBC prendra toutes les mesures possibles pour que rien de tel ne se reproduise.

Dans son rapport, Lord Dyson a déclaré que le «trompeur» M. Bashir avait utilisé de faux relevés bancaires pour avoir accès à Diana, avant de jouer sur ses craintes au sujet de la famille royale pour l’amener à être interviewée en novembre 1995.

La tactique avait «gravement enfreint» les règles éditoriales de la BBC – pourtant ses dirigeants avaient réagi en lançant une dissimulation qui avait protégé leur journaliste.

L’ancien chef de la BBC, Lord Hall, a été brutalisé par une tentative «terriblement inefficace» d’enquêter sur les plaintes concernant la conduite de M. Bashir, alors que le scandale était enterré sur ses propres chaînes d’information.

Michael Grade, ancien président de la BBC et pair conservateur, a mené des demandes de réforme en déclarant: «Il est temps qu’il y ait un comité de rédaction approprié avec de réels pouvoirs, faisant rapport au conseil principal, mais avec des connaissances spécialisées.

«Des personnes qui sont d’anciens journalistes ou qui ont eu des responsabilités éditoriales supérieures dans les médias, qui connaissent les questions à poser et savent comment juger de ce qui se passe.»

Les initiés du gouvernement insistent sur le fait qu’il n’y a pas de plan élaboré pour refondre la gouvernance de la BBC, malgré les menaces des ministres.

Et le porte-parole de M. Johnson a insisté sur le fait que l’examen ne porterait que sur la gouvernance et la réglementation de la société, pas sur son indépendance éditoriale.

« Je voudrais vous indiquer les détails de la révision de la charte à mi-parcours qui, comme vous le savez, a lieu entre 2022 et 2024 et elle ne peut examiner que la manière dont la BBC est gouvernée et réglementée », a déclaré le porte-parole.