Les menaces de Poutine sont surveillées de près par les experts nucléaires

Alors que la Russie perd du terrain à l’est et au sud de l’Ukraine alors même qu’elle prétend l’annexer, les observateurs du Kremlin sont confrontés à une question pressante : le président Vladimir Poutine va-t-il appuyer sur la gâchette nucléaire ?

Pour l’instant, les analystes suggèrent prudemment que le risque que Poutine utilise le plus grand arsenal nucléaire du monde semble encore faible. La CIA dit qu’elle n’a pas vu de signes d’une attaque nucléaire russe imminente.

“Nous ne voyons aucune preuve pratique aujourd’hui dans la communauté du renseignement américain qu’il se rapproche d’une utilisation réelle, qu’il existe une menace imminente d’utilisation d’armes nucléaires tactiques”, a déclaré lundi le directeur de la CIA, William Burns, à CBS News.

“Ce que nous devons faire, c’est prendre cela très au sérieux, surveiller les signes de préparations réelles.”

Une frappe nucléaire pourrait faire de Poutine un paria mondial

Les observateurs du Kremlin se grattent la tête face aux menaces de Poutine d’utiliser “tous les moyens à notre disposition”, en partie parce qu’ils ne voient pas comment la force nucléaire pourrait grandement aider à inverser les pertes militaires de la Russie en Ukraine.

Les troupes ukrainiennes n’utilisent pas de grandes concentrations de chars pour arracher du terrain, et les combats se déroulent parfois dans des endroits aussi petits que des villages. Alors, que pourraient viser les forces nucléaires russes avec un effet gagnant ?

Le contrecoup pourrait également transformer Poutine en un paria mondial.

Le missile balistique intercontinental Sarmat est lancé depuis Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie, sur cette photo remise en avril. Poutine a averti qu’il n’hésiterait pas à utiliser l’arme nucléaire pour contrer la tentative de l’Ukraine de reprendre le contrôle de ses régions occupées que Moscou tente d’absorber. (Service de presse de l’Agence spatiale Roscosmos/Associated Press)

“Briser le tabou nucléaire imposerait, au minimum, un isolement diplomatique et économique complet à la Russie”, a déclaré Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute de Londres, spécialisé dans la défense et la sécurité.

Les armes nucléaires à longue portée que la Russie pourrait utiliser dans un conflit direct avec les États-Unis sont prêtes au combat. Mais ses stocks d’ogives pour des portées plus courtes – des armes dites tactiques que Poutine pourrait être tenté d’utiliser en Ukraine – ne le sont pas, selon les analystes.

“Toutes ces armes sont entreposées”, a déclaré Pavel Podvig, un autre chercheur principal spécialisé dans les armes nucléaires au groupe de réflexion sur le désarmement de l’ONU à Genève.

“Vous devez les sortir du bunker, les charger sur des camions”, puis les marier avec des missiles ou d’autres systèmes de livraison, a-t-il déclaré.

D’autres escalades probables avant le nucléaire

Les analystes s’attendent également à d’autres escalades en premier, y compris l’intensification des frappes russes en Ukraine utilisant des armes non nucléaires.

“Je ne pense pas qu’il y aura un coup de tonnerre”, a déclaré Nikolai Sokov, qui a participé aux négociations sur le contrôle des armements lorsqu’il travaillait pour le ministère russe des Affaires étrangères et qui travaille actuellement au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération.

Poutine espère peut-être que les menaces à elles seules ralentiront les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine et gagneront du temps pour former 300 000 soldats supplémentaires qu’il mobilise, déclenchant des protestations et un exode d’hommes en âge de servir.

Vendredi, le président américain Joe Biden parle de la Russie depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington. Les États-Unis auraient plusieurs options si la Russie lançait une frappe nucléaire. (Susan Walsh/Associated Press)

En tant que superpuissance mondiale dominante, les États-Unis décideraient en fait de la réponse à toute frappe nucléaire russe.

L’option du président américain Joe Biden inclurait une réponse non militaire, en répondant par une autre frappe nucléaire qui risquerait une escalade, et en répondant par une attaque conventionnelle qui pourrait impliquer Washington dans une guerre directe avec Moscou.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington avait averti Moscou de “conséquences catastrophiques” spécifiques s’il utilisait des armes nucléaires.

Un général à la retraite dit que les États-Unis couleront la flotte russe

Le général à la retraite et ancien chef de la CIA, David Petraeus, a déclaré que si Moscou utilisait des armes nucléaires, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN détruiraient les troupes et l’équipement russes en Ukraine – et couleraient toute sa flotte de la mer Noire.

Bien que la Russie dispose de forces nucléaires spécialisées formées pour combattre dans un champ de bataille aussi apocalyptique, on ne sait pas comment ses

une armée de troupes régulières, de mercenaires, de réservistes enrôlés et de milices locales ferait face.

Le Kremlin a déclaré mardi qu’il ne voulait pas prendre part à la “rhétorique nucléaire” propagée par l’Occident après un reportage médiatique selon lequel la Russie s’apprêtait à démontrer sa volonté d’utiliser des armes nucléaires avec un test à la frontière ukrainienne.

Le journal Times a rapporté lundi que l’alliance militaire de l’OTAN avait averti les membres que Poutine était sur le point de démontrer sa volonté d’utiliser des armes nucléaires et que la Russie avait déplacé un train qui serait lié à une unité du ministère de la Défense responsable des munitions nucléaires. .

Interrogé sur le rapport du Times, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : “Les médias occidentaux, les politiciens et les chefs d’État occidentaux se livrent actuellement à de nombreux exercices de rhétorique nucléaire. Nous ne voulons pas y participer.”

Poutine s’apprête à finaliser la demande d’annexion

Pendant ce temps, Poutine pourrait finaliser aujourd’hui son plan d’annexer quatre régions ukrainiennes, alors même que ses forces sont repoussées par l’Ukraine.

La chambre haute du parlement russe a voté plus tôt mardi pour approuver l’incorporation de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson, qui représentent ensemble environ 18% de l’Ukraine. Le Kremlin a déclaré que la signature de Poutine, la dernière étape du processus, était probablement plus tard dans la journée.

La Russie ne contrôle complètement aucune des quatre régions qu’elle dit annexer – et le Kremlin a déclaré qu’il n’avait pas encore déterminé les frontières définitives du territoire annexé.

Les forces russes dans les régions de l’est de Donetsk et du sud de Kherson ont été contraintes de battre en retraite ces derniers jours et semblent avoir du mal à arrêter une armée ukrainienne bien équipée. Moscou espère que la “mobilisation partielle” qu’elle a annoncée il y a deux semaines pourrait aider à inverser la tendance.

Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a été cité par l’agence de presse RIA mardi comme ayant déclaré que Moscou avait jusqu’à présent appelé plus de 200 000 réservistes sur les 300 000 hommes prévus.

Cependant, de nombreux hommes russes ont fui le pays plutôt que de se battre en Ukraine, et les avocats russes disent qu’ils travaillent d’arrache-pied pour offrir des conseils aux hommes qui veulent éviter d’être enrôlés. Certains Russes font des trajets de milliers de kilomètres en voiture, en train et en avion pour s’échapper.

Percée du sud

Dans leur plus grande percée dans le sud depuis le début de la guerre de sept mois, les forces ukrainiennes ont repris lundi plusieurs villages lors d’une avancée le long du fleuve stratégique Dnipro, ont déclaré des responsables ukrainiens et un dirigeant russe installé dans la région.

Les forces ukrainiennes dans le sud ont détruit 31 chars russes et un lance-roquettes multiples, a indiqué le commandement opérationnel sud de l’armée dans une mise à jour du jour au lendemain.

L’Ukraine a publié peu d’informations sur ses gains apparents, conformément à une politique de rétention des détails sur les avancées en cours. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans son discours vidéo nocturne que l’armée ukrainienne avait repris des villes dans un certain nombre de régions, sans donner de détails, et que de violents combats étaient en cours à plusieurs endroits.

Dans un décret de mardi, Zelenskyy a formellement déclaré “impossible” tout pourparler avec Poutine, tout en laissant la porte ouverte à des pourparlers avec la Russie si elle avait un nouveau dirigeant.

Le Kremlin a déclaré que ce qu’il appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine ne se terminerait pas si Kyiv excluait les pourparlers, ajoutant qu’il “prend deux parties pour négocier”.

Le musc met l’Ukraine en colère

Le Kremlin a déclaré qu’un plan de paix potentiel lancé sur Twitter par le milliardaire Elon Musk était “très positif”.

Kyiv a dénoncé la proposition de Musk – en vertu de laquelle il céderait la Crimée, autoriserait de nouveaux référendums sur les terres occupées par la Russie et accepterait la neutralité – comme récompensant l’invasion de Moscou.

Elon Musk, photographié en février, a provoqué la colère de Kyiv et a reçu des applaudissements de Moscou après avoir tweeté ses réflexions sur la manière de mettre fin à la guerre. (Miguel Roberts/The Brownsville Herald/Associated Press)

Les idées de Musk semblaient recevoir peu de soutien sur Twitter, y compris de la part du grand échecs russe et militant politique anti-Poutine Garry Kasparov, qui a critiqué le plan.

“C’est une idiotie morale, une répétition de la propagande du Kremlin, une trahison du courage et du sacrifice ukrainiens, et cela met quelques minutes à parcourir la Crimée sur Wikipédia sur l’horrible réalité actuelle de la guerre sanglante de Poutine”, a tweeté Kasparov.