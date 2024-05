Les menaces de la Chine et « l’agression nue » occupent une place importante alors que les législateurs de la Chambre des représentants rencontrent le nouveau président de Taiwan

{{#rendered}} {{/rendered}}

TAIPEI, TAIWAN – Lundi, face au président nouvellement élu de Taiwan, le président de la Chambre des représentants des Affaires étrangères, Michael McCaul, républicain du Texas, a établi un parallèle frappant entre l’hostilité de la Chine envers l’île et la tension qui a secoué le monde pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Toutes les démocraties doivent s’unir contre l’agression et la tyrannie, qu’il s’agisse [Vladimir Putin] et la Russie, l’ayatollah d’Iran, ou le président Xi à côté de nous en Chine – une alliance contre nature érode la paix dans le monde », a déclaré McCaul. « Depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre de mon père, nous n’avons pas vu une violence et une violence aussi flagrantes. une agression pure et simple. »

Le républicain du Texas mène un voyage diplomatique de plusieurs jours à Taipei avec une coalition bipartite de législateurs de la Chambre. Le groupe a rencontré le président taïwanais Lai Ching-tse et le ministre des Affaires étrangères Jaushieh Joseph Wu lors de leur première journée complète – la première délégation américaine à rencontrer les nouveaux responsables depuis leur prise de fonction il y a un peu plus d’une semaine.

« Je leur ai donné des mises à jour sur les armes et d’autres choses que nous faisons pour les aider, mais ils voulaient juste que je sache que la menace devenait très intense de la part du président Xi », a déclaré McCaul à Fox News Digital après les réunions.

Le représentant Young Kim, républicain de Californie, président du sous-comité Indo-Pacifique du panel des affaires étrangères, a déclaré à Fox News Digital : « Je pensais que les deux réunions se sont déroulées de manière très productive aujourd’hui, nous avons eu des conversations franches. »

« Dans toutes nos conversations, une chose a été très claire. Personne ne veut de conflit dans le détroit de Taiwan », a déclaré Kim. « Notre objectif n’est pas de penser à une invasion ou à un conflit potentiel, notre objectif est d’assurer cette dissuasion en fournissant à Taiwan ce dont ils ont besoin pour se protéger et se défendre. »

La délégation est également composée du coprésident du House Taiwan Caucus, le représentant Andy Barr, R-Ky., ainsi que des représentants Joe Wilson, RS.C., Jimmy Panetta, D-Calif., et Chrissy Houlahan, D-. Pennsylvanie.

Les dirigeants taïwanais et américains ont clairement indiqué que l’agression chinoise dans la région Indo-Pacifique créait une situation de plus en plus désastreuse.

Cela survient quelques jours après que la Chine a encerclé l’île avec des dizaines de navires de guerre et d’avions militaires en guise de « punition » pour le plaidoyer de Lai en faveur d’un Taiwan libre et indépendant, selon le ministère de la Défense de Pékin.

Lors de ses remarques aux médias après la réunion des législateurs avec Lai, le ministre des Affaires étrangères Wu a plaisanté en disant que la Chine avait « accueilli » la délégation américaine avec ses exercices militaires.

McCaul a qualifié cela de « tactique d’intimidation visant à punir la démocratie ».

« Ils n’aiment pas la démocratie. Je sais que le président Xi disait souvent [Former Taiwanese President Tsai] que… la démocratie ne fonctionne pas. La démocratie est dysfonctionnelle, la démocratie est brisée », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. « Dans son gouvernement, il n’y a pas de liberté. Il n’y a pas de démocratie. Et le peuple n’a aucun pouvoir. »

Faisant référence au lancement par la Chine d’exercices militaires à peu près au même moment que son voyage à Taiwan l’année dernière, McCaul a plaisanté : « Je commence à penser que c’est moi qu’ils n’aiment pas. »

Wu a déclaré à propos de la visite des législateurs : « En cette période critique, c’est un geste puissant. C’est une démonstration puissante du fort soutien bipartite des États-Unis à Taiwan. »

Lors de ses précédentes remarques au bureau présidentiel, Lai a fait référence à la politique étrangère de paix par la force de l’ancien président américain Reagan.

« Par conséquent, à l’avenir, je renforcerai les réformes et renforcerai la défense nationale, montrant au monde la détermination du peuple taïwanais à défendre sa patrie », a déclaré Lai.

La camaraderie entre les législateurs américains et les responsables taïwanais était palpable lors des deux réunions.

Dans un moment de légèreté avant ses remarques avec Lai, McCaul a modélisé le Stetson de fabrication américaine qu’il avait apporté en cadeau à Lai. Les deux hommes se sont embrassés et se sont serrés la main après la conclusion de leurs remarques publiques.