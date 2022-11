Les menaces de “bombe sale” de la Russie défient le calcul nucléaire

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que la Russie ponctue ses pertes croissantes en Ukraine de menaces d’armes nucléaires et de «bombes sales», les dirigeants occidentaux sont obligés de se demander si Moscou pourrait planifier une escalade dramatique sur le champ de bataille – un développement qui laisserait les États-Unis et l’OTAN avec un ensemble limité de possibilité de répondre.

Le président et ses conseillers ont suivi de près les signaux du Kremlin, qui, selon Biden, rapprochent le monde d'”Armageddon” plus qu’à tout autre moment depuis la crise des missiles cubains. Fonctionnaires au niveau du Cabinet ont averti publiquement que toute initiative de la Russie visant à concrétiser les menaces de devenir nucléaire entraînera une réponse « décisive » avec des « conséquences catastrophiques ».

“Le discours sur l’utilisation d’une arme de ce type est dangereux et irresponsable”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin aux journalistes la semaine dernière à propos des menaces nucléaires de la Russie, ajoutant : “Si cela se produisait … vous verriez une réponse très significative de la part de la communauté internationale. communauté.”

Les responsables de l’administration ont hésité lorsqu’on leur a demandé de préciser à quoi pourrait ressembler cette réponse, invoquant la nécessité d’une ambiguïté stratégique – et la valeur de garder leurs options ouvertes. Ils ont été très spécifiques, disent-ils, avec la Russie via des canaux privés, y compris des engagements directs entre des responsables du Cabinet et leurs homologues à Moscou qui ont augmenté en fréquence à mesure que la rhétorique du Kremlin devenait plus menaçante. Ils soulignent également que les États-Unis disposent d’un vaste éventail d’options de réponse parmi lesquelles choisir.

Pourtant, les mains de l’administration sont peut-être plus liées que ses représentants ne voudraient l’admettre.

Les sanctions seraient un moyen évident de punition – mais certains experts craignent que les mesures économiques punitives ne suffisent pas à elles seules mettre Poutine au pas.

“Les sanctions n’ont pas fait leurs preuves en tant que moyen de dissuasion”, a déclaré Eddie Fishman, un ancien employé du département d’État qui a travaillé sur le portefeuille des sanctions russes sous l’administration Obama et enseigne maintenant à l’Université de Columbia. “Malheureusement, le navire a navigué là-dessus. … Les États-Unis doivent être prêts à utiliser la force militaire.

Une réponse militaire serait une démonstration plus énergique de la répudiation occidentale, mais une attaque de représailles contre les intérêts russes risque de déclencher une guerre entre l’OTAN et la Russie, ce que l’administration Biden a jusqu’à présent soigneusement tenté d’éviter.

L’idée de répondre à une frappe nucléaire par une frappe nucléaire, selon les experts, est expressément écartée.

« Je ne pense pas que les États-Unis envisageraient même une réponse nucléaire. Si Poutine est mauvais en faisant exploser une bombe nucléaire, alors les États-Unis sont aussi mauvais en faisant exploser une bombe nucléaire », a déclaré Hans Kristensen, directeur du projet d’information nucléaire à la Fédération des scientifiques américains. “Vous brisez le tabou et vous n’en tirez rien – la seule chose que vous en retirez, c’est une escalade nucléaire.”

Cela laisse les États-Unis dans un territoire stratégiquement inexploré. Pendant des décennies, toute l’approche du maintien, de la mise à jour et de la croissance de l’arsenal nucléaire américain a consisté à dissuader les attaques contre la patrie, les alliés américains et d’autres intérêts. Il est beaucoup moins clair quel est le livre de jeu pour contrôler une puissance nucléaire rivale qui mène une attaque radioactive contre un pays tiers d’une manière qui offense moralement et bouleverse des décennies de précédent – mais ne pose pas nécessairement une menace physique directe sur le sol américain ou de l’OTAN.

“Le contexte politique, le renseignement, l’intention et notre contexte général ici auraient beaucoup d’importance”, a déclaré Thomas Karako, qui dirige le projet de défense antimissile au Centre d’études stratégiques et internationales, en lançant quelques exemples de considérations : “Ce qui a été la nature de l’utilisation nucléaire, quelle était l’altitude, quels ont été les effets, combien de personnes sont mortes ? »

L’inquiétude accrue suscitée une attaque radioactive russe s’articule autour de deux scénarios clés : Moscou utilisant une bombe sale ou une arme nucléaire « tactique » contre l’Ukraine.

La spéculation sur la bombe sale est liée aux commentaires du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et répétés la semaine dernière par Poutine, suggérant que l’Ukraine prévoyait de faire exploser un engin chargé de matières fissiles sur son propre territoire. Les responsables américains pensent qu’il est plus probable que les avertissements de la Russie étaient en fait les premières étapes d’une opération sous fausse bannière, signalant les intentions du Kremlin d’utiliser une telle arme et de blâmer les Ukrainiens pour les retombées, au sens propre.

Ces commentaires ont ajouté une nouvelle urgence aux inquiétudes que Moscou pourrait tirer de son arsenal copieux d’armes nucléaires à faible rendement pour porter un coup dévastateur mais géographiquement limité contre l’Ukraine. Une telle décision non seulement terroriserait la population locale, mais jetterait un gant aux pieds du reste du monde, qui n’a pas vu d’arme nucléaire utilisée au combat depuis les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 – attaques menées par le États-Unis, comme Poutine a tenu à le rappeler.

« Le seul pays au monde qui a utilisé des armes nucléaires contre un État non nucléaire est les États-Unis d’Amérique ; ils l’ont utilisé deux fois contre le Japon », a-t-il rappelé aux participants du Valdai Discussion Club la semaine dernière. « Quel était le but ? Il n’y avait aucun besoin militaire pour cela. … Les États-Unis sont le seul pays à l’avoir fait parce qu’ils estimaient que c’était dans leur intérêt.»

Pourtant, malgré l’urgence que de tels développements potentiels ont injectée dans la planification du gouvernement, Washington a surtout minimisé l’idée que Poutine mettrait ses menaces à exécution. Austin a déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait “aucune indication” que la Russie envisageait réellement d’utiliser une bombe sale. Les chefs militaires ont de même a cherché à désamorcer la récente déclaration de Biden selon laquelle Poutine “ne plaisantait pas” sur un potentiel “Armageddon”, soulignant qu’il était beaucoup plus probable que l’homme fort assiégé du Kremlin se défoulait, alors que les combattants ukrainiens poussaient l’armée russe dans une série de retraites embarrassantes .

Biden est revenu sur ses propres commentaires quelques jours plus tard, affirmant qu’il ne pensait pas que Poutine utiliserait réellement des armes nucléaires.

Ces derniers jours, Poutine a également tenté de faire marche arrière. La semaine dernière, dans son discours au Valdai Discussion Club, il a insisté sur le fait que son gouvernement n’avait « jamais rien dit de manière proactive sur la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires ; nous n’avons fait que des allusions en réponse aux déclarations faites par les dirigeants occidentaux. Poutine a également insisté sur le fait que la Russie n’avait “pas besoin” d’utiliser une arme nucléaire ou une bombe sale, arguant que “cela n’a aucun sens pour nous, ni politique ni militaire”.

Les puissances occidentales avertissent que la Russie pourrait utiliser la revendication de la “bombe sale” pour aggraver la guerre en Ukraine

Mais Les responsables américains répugnent à baisser la garde. Selon des responsables de l’administration qui se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat pour discuter de leurs évaluations du champ de bataille, il est peu probable que la Russie soit intimidée dans une retraite complète de si tôt, même si les récentes victoires de l’Ukraine sur le champ de bataille ont mis ses forces sur le dos. Et comme La Russie épuise ses troupes et son arsenal conventionnel, le danger monte de Moscou se tournant vers des tactiques et des armes plus insidieuses pour repousser les contre-offensives de l’Ukraine.

“L’effet pratique de leur épuisement de leurs forces conventionnelles est malheureusement une dépendance encore plus grande à leurs forces nucléaires”, a déclaré un haut responsable de la défense aux journalistes la semaine dernière, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de la stratégie nucléaire américaine.

Dans ce contexte, les responsables américains ont été extrêmement réticents à signaler toute sorte de limites à l’utilisation de l’arsenal nucléaire américain – le seul au monde d’une taille pouvant rivaliser avec celui de la Russie – pour contraindre les intentions de Poutine. Ils ont continué à rester muets même après que le président français Emmanuel Macron a déclaré plus tôt ce mois-ci que la France ne rencontrerait pas une frappe nucléaire russe sur l’Ukraine avec une frappe nucléaire sur la Russie – une position qu’il a plus tard défendu sous le feudéclarant “nous ne voulons pas d’une guerre mondiale”.

Les analystes militaires pensent que dans un face à face de forces conventionnelles, l’OTAN a de loin l’avantage.

« C’est pourquoi il a proféré ces menaces nucléaires depuis le début de toute façon ; il a essayé de dissuader l’OTAN de s’impliquer de manière conventionnelle », a déclaré Heather Williams, directrice du projet sur les questions nucléaires au Centre d’études stratégiques et internationales.

Pourtant, les responsables et les experts pensent de plus en plus que ce qui pourrait ramener Poutine du bord de la guerre radioactive n’est pas la menace d’une destruction mutuellement assurée par l’Occident, mais de perdre ses derniers alliés restants.

La Russie a réussi à maintenir à flot sa machine de guerre et son économie nationale malgré une série de sanctions occidentales punitives, grâce aux ventes de pétrole et de gaz. Au cours des huit mois qui se sont écoulés depuis l’invasion de l’Ukraine, la Russie a injecté des combustibles fossiles non seulement dans les réseaux énergétiques européens, mais aussi dans les énormes marchés de la Chine et de l’Inde.

Pékin et New Delhi, deux puissances nucléaires, sont restées largement neutres sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, s’abstenant à plusieurs reprises lors des votes clés des Nations Unies condamnant la guerre de Moscou et l’annexion récente du territoire ukrainien. Jusqu’à présent, ils ont refusé d’embrasser les efforts occidentaux pour établir des plafonds de prix sur le pétrole russe qui pourraient limiter les bénéfices énergétiques revenant à Moscou.

Mais les experts doutent que la Chine et l’Inde soutiendraient Moscou si elle employait une arme nucléaire.

“Pour Poutine, toute utilisation nucléaire est un risque énorme, car il ne peut pas savoir avec certitude, d’une manière ou d’une autre, comment New Delhi et Pékin y répondront”, a déclaré Williams, soulignant que les puissances économiques asiatiques pourraient prendre leurs distances avec Russie si Poutine franchit une ligne.

Si la Russie les derniers amis restants devaient démontrer leur dédain face à l’utilisation d’une arme radioactive, il pourrait couper l’herbe sous le pied de tout l’effort de guerre de Moscou.