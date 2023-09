Les menaces d’armes à feu contre les policiers de San Diego sont à leur plus haut niveau depuis cinq ans

Des coups de feu ont éclaté 20 secondes après l’arrivée du policier de San Diego, Darwin Anderson, au domicile d’Encanto.

Un voisin avait appelé le 911. Une femme et son chien étaient allongés dans une allée, abattus. Alors qu’Anderson s’arrêtait, un homme s’approcha, désemparé.

«Je vois ma mère morte là-bas!» a-t-il crié en désignant une maison sur Iona Drive.

Le policier s’est dirigé vers la femme de 74 ans. Alors qu’il commençait à s’agenouiller à côté d’elle, un coup de feu retentit. Anderson sursauta. Un autre coup.

« Oh mon Dieu, ils tirent sur le policier » l’appelant du 911 » a dit un répartiteur.

L’incident du 28 août était la quatrième fois le mois dernier et la huitième fois cette année qu’une personne utilisait une arme à feu pour menacer ou tirer sur un policier de San Diego. En juin, un officier a été abattu au bras alors qu’il poursuivait un homme qui s’enfuyait d’un véhicule volé. Moins d’un mois plus tard, un homme armé a abattu un chien policier de 4 ans nommé Monsieur.

Les agents ont été confrontés à plus de menaces d’armes à feu en 2023 que les deux années précédentes combinées, selon les données conservées par l’unité des homicides du département. Les chiffres incluent des incidents au cours desquels des personnes auraient menacé des agents avec des armes à feu, pointé des armes sur des agents ou tiré sur des agents. Le total de cette année est le plus élevé enregistré sur cinq ans.

« C’est horrible », a déclaré le chef de la police de San Diego, David Nisleit. « J’ai l’impression de recevoir de plus en plus d’appels. « Chef, nous avons eu une fusillade impliquant un officier. Nous avons des officiers qui se font tirer dessus. Un chien vient d’être tué. C’est tout simplement trop courant.

C’est un phénomène qui touche également d’autres ministères. En juin, un homme recherché pour le meurtre de sa petite amie a ouvert le feu sur les adjoints du shérif du comté de Riverside et les policiers d’Oceanside à la fin d’une poursuite, a indiqué la police. Moins d’un mois plus tard, un homme recherché en vertu d’un mandat d’arrêt pour crime j’ai essayé de tirer avec une arme à feu chez un policier de La Mesa, mais l’arme a mal fonctionné.

Comme pour d’autres formes de criminalité, la compréhension des raisons pour lesquelles la violence contre les policiers augmente ou diminue est nuancée. Les enquêteurs sur les homicides ont noté que les armes fantômes, la consommation de drogues et les problèmes de santé mentale étaient régulièrement impliqués lorsque les policiers étaient menacés par des armes à feu. Le bureau du procureur de district a constaté que la consommation de drogues et/ou la santé mentale ont joué un rôle dans près de 80 % des fusillades impliquant des policiers entre 1993 et ​​2017.

Les criminologues qui étudient la violence contre la police ont noté que les affaires très médiatisées qui alimentent les sentiments d’injustice existants – comme le meurtre de George Floyd – peuvent également entraîner une augmentation, tout comme la criminalité.

Alors que la criminalité globale a diminué à San Diego en 2022, les crimes violents, alimentés par une augmentation à deux chiffres des vols, ont légèrement augmenté.

Les responsables de la police, de leur côté, ont imputé la faute aux lois qui, selon eux, ne parviennent pas à maintenir derrière les barreaux les récidivistes violents – qui pourraient être plus prompts à utiliser une arme à feu.

Les données du département se concentrent sur un type spécifique d’agression contre la police – les menaces impliquant des armes à feu – mais dans l’ensemble, les agressions contre les agents de San Diego sont restées assez stables au cours des deux dernières décennies. En 2022, année la plus récente disponible, environ 275 agents de San Diego ont déclaré avoir été agressés d’une manière ou d’une autre, selon les données du FBI. En 2000, environ 285 policiers ont signalé des agressions.

Et partout au pays, c’est généralement un moment plus sûr pour porter un badge, selon les statistiques conservé par le Fonds commémoratif national des agents chargés de l’application de la loi. Dans les années 1970, plus de 2 300 officiers ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions. Ce chiffre a chuté de près de 30 % dans les années 2010, pour atteindre environ 1 700 personnes. Une partie de cette diminution est probablement attribuée à un meilleur équipement, une meilleure formation et de meilleurs soins de traumatologie lorsque les agents sont blessés, disent les experts.

Montée dans les armes fantômes

Durant l’incident qui a duré des heures à Encanto, Jesse Nelson, 43 ans continuerait à tirer avec plusieurs armes sur la police, y compris sur l’officier qui avait tenté de sauver la mère mourante de Nelson, sur qui il avait tiré. C’étaient des armes qu’il n’aurait pas dû avoir.

En 2000, Nelson a été condamné à 15 ans de prison à vie pour meurtre au deuxième degré. Il a été condamné à deux ans supplémentaires pour possession de drogue, peine qu’il a purgée concurremment. Il a été libéré en 2015 et sa libération conditionnelle a pris fin en 2020 sans aucune violation, ont indiqué les responsables de la prison.

La loi de l’État interdit aux criminels reconnus coupables de posséder ou de posséder des armes à feu. Mais il y avait au moins cinq armes à feu dans la maison de Nelson, dont deux pistolets fantômes de type AR-15. Il portait l’un des fusils lorsqu’un tireur isolé de la police lui a tiré dessus.

Sur les huit menaces d’armes à feu auxquelles les policiers ont été confrontés cette année, cinq d’entre elles impliquaient des armes à feu non sérialisées, a déclaré le lieutenant Steve Shebloski de la police de San Diego.

Les armes fantômes sont des armes à feu à faire soi-même, assemblées à la main à partir de pièces souvent présentées dans des kits préemballés. Parce que les pièces – comme un cadre d’arme inachevé – n’étaient pas classées comme armes à feu, elles n’avaient pas de numéro de série. Et jusqu’à récemment, n’importe qui pouvait légalement acheter ces pièces.

L’année dernière, cependant, l’administration Biden modifié la définition d’une arme à feu en vertu de la loi fédérale, d’inclure ses pièces afin qu’elles puissent être suivies plus facilement. Ces pièces doivent désormais être sous licence et inclure des numéros de série, et les fabricants sont tenus d’effectuer des vérifications d’antécédents avant une vente. Cette exigence s’applique quelle que soit la manière dont l’arme à feu est fabriquée – qu’il s’agisse de pièces individuelles, d’un kit ou d’imprimantes 3D.

Les nouvelles règles sont contestées devant les tribunaux.

San Diegola ville et le comté, ainsi que l’État de Californie, ont également mis en œuvre des lois pour rendre les armes à feu plus traçables.

Malgré ces changements, les armes fantômes ont continué à apparaître sur les scènes de crime à travers le pays. Jusqu’à présent cette année, la police de San Diego a saisi environ 1 600 armes à feu, dont plus de 20 % n’étaient pas sérialisées, ont indiqué des responsables.

« Je pense que le plus gros problème que j’ai remarqué, au moins l’année dernière, est la disponibilité des armes fantômes et le nombre de personnes qui les utilisent », a déclaré Shebloski.

Il y a dix ans, acquérir une arme à feu signifiait généralement en acheter une, a déclaré le lieutenant. Pour les criminels condamnés, cela représentait un défi. Alors que les criminels avaient la possibilité de voler ou d’acheter illégalement des armes à feu, ils ont aujourd’hui les moyens de les produire directement.

« Ils peuvent littéralement aller sur YouTube et découvrir comment fabriquer un pistolet fantôme », a déclaré Shebloski.

Les dirigeants communautaires qui œuvrent pour réduire la violence armée ont convenu que davantage d’armes à feu dans la rue mettaient tout le monde en danger, y compris les policiers.

« Je pense que les armes peuvent tomber entre de mauvaises mains », a déclaré Cornelius Bowser, fondateur de Shaphat Outreach. « Il y a trop d’armes dans les rues et trop de gens y ont accès. Cela rend les choses dangereuses pour tout le monde.

Récidivistes

Interrogé sur ce qui, selon lui, était à l’origine d’une augmentation des menaces armées, Nisleit a souligné le cas de Justin Teague.

La police a abattu l’homme de 39 ans après qu’il ait ouvert le feu sur des agents répondant à un rapport faisant état de cambriolages de voitures dans un parking de la ville universitaire le 11 août, ont indiqué des responsables du département.

Ce n’était pas la première fusillade policière contre Teague. En 2003, alors qu’il n’avait que 19 ans, il a été abattu par la police qui affirmait qu’il conduisait sur eux une Honda volée alors qu’il tentait de fuir. Un an plus tard, il a été condamné pour conduite ou conduite d’un véhicule sans consentement. Et en 2017, il a été condamné pour des accusations comprenant le vol d’identité et l’achat ou la recel d’un véhicule volé.

Lorsque la police a confronté Teague le mois dernier, il était libéré sous caution de 50 000 $ pour un incident de juillet impliquant un vol de voiture et une évasion de la police.

Nisleit a fait valoir que bon nombre des personnes qui tirent sur des policiers sont des « criminels endurcis qui entrent et sortent constamment du système ».

« Ils n’ont vraiment pas vraiment peur de nous tirer dessus. »

Nisleit a reproché au système de justice pénale laxiste d’avoir adopté une position plus douce à l’égard des récidivistes comme Teague, qui se retrouvent trop souvent dans des altercations avec des policiers. Il a ajouté que de telles rencontres peuvent être particulièrement démoralisantes pour les officiers.

« Le moral est blessé par le fait que les policiers n’ont pas le sentiment que ces criminels sont tenus responsables, que les prisons sont devenues une porte tournante, que le système judiciaire ne condamne pas ces personnes à la peine appropriée », a-t-il déclaré.

Après le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en mai 2020, les manifestants ont défié les forces de l’ordre de tout le pays de repenser la sécurité publique. Les critiques ont fait valoir que le système actuel est intrinsèquement raciste, ce qui conduit au profilage racial, à une surveillance policière excessive et à un recours excessif à la force, en particulier dans les communautés de couleur.

Certains ont exigé que les départements soient définancés, tandis que d’autres ont appelé à la suppression de certaines protections policières comme l’immunité qualifiée, une défense juridique qui protège les officiers et les députés accusés de violer les droits constitutionnels.

Le Dr Maria Haberfeld, professeur et directrice du département de droit, de sciences policières et d’administration de la justice pénale au John Jay College of Criminal Justice, a déclaré que les tensions entre les communautés et les services de police peuvent être attisées par les politiciens et les médias qui amplifient et normalisent les anti- sentiments policiers. Des sentiments qui pourraient conduire à une augmentation des crimes contre la police, a-t-elle déclaré.

« Chaque fois qu’un événement très médiatisé est perçu comme un excès de la part du gouvernement, la police est la cible de la frustration et de la colère du public », a-t-elle déclaré. « Lorsque ces événements très médiatisés confirment des sentiments d’injustice, comme le racisme par exemple, la colère monte. »

Nisleit, dont le département a été critiqué pour ne pas avoir abordé de manière agressive des problèmes tels que disparités raciales lors des contrôles de police, a déclaré qu’il soutenait « une réforme intelligente et intentionnelle de la police ». Mais il a fait valoir que certaines nouvelles lois accordent les droits des suspects avant ceux des victimes.

« Devoir aller voir les proches des policiers qui se font tirer dessus, voir le traumatisme, la peur sur leurs visages – ça craint », a déclaré Nisleit. « Ils ne sont pas différents des autres victimes de crimes violents. Je ne pense pas que les gens y prêtent attention.