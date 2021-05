Les menaces contre les membres du Congrès ont plus que doublé cette année

En janvier, des membres de la Chambre des représentants ont envoyé la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et d’autres dirigeants du Congrès. une lettre demandant une autorisation plus large d’utiliser un fonds du Congrès pour les mesures de sécurité, invoquant des risques accrus.

Le ministère de la Justice a estimé qu’environ 800 personnes pourraient avoir été impliquées dans l’attaque du 6 janvier. Plus de 400 émeutiers présumés font maintenant l’objet de poursuites pénales et les arrestations se poursuivent. Steven Sund, qui dirigeait le service de police au moment de l’émeute, a démissionné le 7 janvier.

Le rapport intervient des mois après qu’une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump a submergé le service de police et pris d’assaut le Capitole dans le but d’empêcher le Congrès de confirmer la victoire du président Joe Biden.

Plusieurs législateurs favorables à la destitution de Trump ont également augmenté leurs propres dépenses en matière de sécurité depuis l’attaque du 6 janvier, les divulgations financières. spectacle.

Le service de police a précédemment déclaré que les menaces étaient en augmentation.

En mars, le chef par intérim de l’USCP, Yogananda Pittman, a déclaré au Congrès que les menaces contre les législateurs avaient augmenté de plus de 90% au cours des deux premiers mois de l’année. Entre 2017 et 2020, a-t-elle déclaré, il y a eu une augmentation de 118,66% des menaces et des «directions d’intérêt».

L’attaque du 6 janvier a incité la police du Capitole à demander plus de financement au Congrès. Le service de police a demandé une augmentation de 107 millions de dollars de son budget 2022 par rapport à son budget de l’exercice 2021.

Cette demande reflète les révisions de la demande de budget faites après l’émeute. La demande initiale, avant le 6 janvier, prévoyait une augmentation de 36 millions de dollars du financement par rapport aux niveaux de 2021.

Dans son communiqué de presse, le service de police a poursuivi ses efforts pour obtenir plus de financement. Il a déclaré qu’il était d’accord avec les recommandations émises dans un rapport d’avril de l’inspecteur général de l’agence visant à augmenter son personnel dédié à l’évaluation des menaces et à créer une entité de contre-surveillance autonome. Les deux propositions, a déclaré le service de police, « exigeraient des ressources et une autorisation ».

« Dans son rapport, le [inspector general] suggère que la Section de l’évaluation des menaces du Ministère soit similaire aux services secrets des États-Unis (USSS). En 2020, l’USSS, qui compte plus de 100 agents et analystes, a enregistré environ 8 000 cas. Au cours de la même période, l’USCP, qui compte un peu plus de 30 agents et analystes, a enregistré environ 9 000 cas », a indiqué le département.

Le département de police a ajouté: << L'USCP convient qu'une unité de contre-surveillance autonome serait utile. Cependant, pour mettre pleinement en œuvre cette recommandation, le Département aurait besoin de ressources supplémentaires pour les nouveaux employés, la formation et les véhicules ainsi que l'approbation de Parties prenantes du Congrès. "