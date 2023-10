Le procureur général américain, Merrick Garland, a déclaré jeudi que le ministère de la Justice surveillait une augmentation des menaces signalées contre les communautés juive, musulmane et arabe aux États-Unis, liées à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

« L’ensemble du ministère de la Justice reste vigilant dans nos efforts pour identifier et répondre aux crimes haineux, aux menaces de violence ou aux incidents connexes, avec une attention particulière aux menaces contre les communautés religieuses », a déclaré Garland dans un discours préparé lors d’une conférence de presse à Jacksonville, en Floride.

Garland a déclaré que la semaine dernière, il avait demandé au Bureau fédéral d’enquête et aux bureaux des avocats américains de travailler avec les forces de l’ordre nationales et locales pour répondre aux menaces, et a exhorté les procureurs fédéraux à être en contact avec les dirigeants religieux et communautaires.

Garland prévoit de rencontrer plus tard jeudi les responsables de l’application des lois à Miami, qui abrite l’une des plus grandes populations juives des États-Unis.

Les attaques terroristes transfrontalières du Hamas contre Israël le 7 octobre et le bombardement ultérieur par Israël de l’enclave de Gaza contrôlée par le Hamas ont déclenché des tensions dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Le FBI a déclaré lundi qu’il enquêtait sur la mort par arme blanche de Wadea Al-Fayoume, un garçon musulman de six ans, dans l’Illinois, comme étant un crime de haine. Un suspect a déjà été inculpé de crimes d’État, et les autorités ont déclaré que le garçon et sa mère avaient été ciblés parce qu’ils étaient Palestiniens-Américains.

Les autorités américaines ont inculpé mardi un homme de Caroline du Nord pour avoir prétendument envoyé un message menaçant à une organisation juive. Même avant la guerre actuelle, l’Anti-Defamation League faisait état d’un nombre record d’incidents antisémites aux États-Unis en 2022.

Les Américains juifs et musulmans des villes du pays ont déjà déclaré qu’ils craignaient que l’escalade des tensions entre Israël et les dirigeants palestiniens dans la région du Moyen-Orient, que certains qualifient de « isolante et effrayante », n’exacerbe les crimes de haine et le harcèlement aux États-Unis.

Reuters a contribué au reportage