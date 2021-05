Les menaces contre le Congrès ont doublé en 2021 alors que les législateurs abordent la question de la sécurité

WASHINGTON – Les menaces contre les membres du Congrès ont plus que doublé jusqu’à présent en 2021, par rapport à 2020, selon un rapport de surveillance vendredi sur la police du Capitole des États-Unis.

Le rapport intervient alors que le Congrès se demande comment renforcer la sécurité après l’émeute du 6 janvier qui a fait cinq morts et 140 policiers blessés. Le comité d’administration de la Chambre a programmé une audition lundi sur l’évaluation des menaces et la contre-surveillance avant et pendant l’attaque.

Le rapport de Michael Bolton, l’inspecteur général de la police, indique que le département a fait des progrès significatifs dans la contre-surveillance et l’évaluation des menaces. Mais les menaces continuent d’augmenter.

«Compte tenu de l’environnement de menace unique dans lequel nous vivons actuellement, le Département est convaincu que le nombre de cas continuera d’augmenter», a déclaré un communiqué de la police du Capitole en réponse au rapport.

À la demande du président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, le lieutenant général à la retraite Russel Honoré a dirigé un groupe de travail qui a recommandé plus de police, une affectation permanente de la Garde nationale et plus de clôtures autour du bâtiment. Il a averti que le Capitole risquait toujours une autre attaque.

Le nombre croissant de menaces est une préoccupation depuis des mois. Le chef de la police par intérim du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré aux législateurs en mars que les menaces avaient grimpé de 93% au cours des deux premiers mois de l’année. Les menaces ont augmenté de 118% de 2017 à 2020, a-t-elle déclaré.

Mais le Congrès doit décider du montant à dépenser pour la sécurité et plusieurs recommandations nécessitent une législation, comme la restructuration du département et l’augmentation du personnel pour évaluer les menaces.

Le rapport de Bolton comparait la police du Capitole aux services secrets. L’année dernière, les services secrets avaient 100 agents et analystes pour les évaluations des menaces travaillant sur environ 8 000 cas. La police du Capitole comptait 30 agents et analystes travaillant sur environ 9 000 cas.

« Cependant, afin de mettre pleinement en œuvre cette recommandation, le Département aurait besoin de ressources supplémentaires pour les nouveaux employés, la formation et les véhicules ainsi que l’approbation des parties prenantes du Congrès », a déclaré le communiqué de la police du Capitole.