Les menaces à long terme pour la sécurité alimentaire mondiale vont bien au-delà de l’Ukraine

Au Moyen Âge, les gens savaient par expérience amère que la guerre et la peste chevauchaient généralement avec un autre cavalier : la famine.

“Nous sommes confrontés à une crise de la faim dans le monde sans précédent”, a averti le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le mois dernier. « Au cours des deux dernières années, le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave dans le monde a plus que doublé pour atteindre 276 millions. Il existe un risque réel que de multiples famines soient déclarées en 2022. Et 2023 pourrait être encore pire.

L’accord entre la Russie et l’Ukraine pour débloquer les ports de la mer Noire a apporté une lueur d’espoir à la fin de la semaine.

« La confiance du Canada dans la fiabilité de la Russie est à peu près nulle », a déclaré vendredi le premier ministre Justin Trudeau. “Ils n’ont fait preuve que de mauvaise foi.”

Mais, a-t-il ajouté, “nous sommes optimistes”.

Les secours ne peuvent pas arriver assez tôt dans certains endroits.

Un manifestant interagit avec la police qui monte la garde alors que des manifestants participent à une marche de protestation contre le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe à Colombo le 22 juillet 2022. (Arun Sankar/AFP/Getty Images)

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté dans le monde entier – mais au Sri Lanka en mai, la nourriture coûtait déjà en moyenne 57% de plus qu’un an plus tôt, plongeant 30% des ménages dans la faim et provoquant un soulèvement public qui a le gouvernement s’effondre. Depuis lors, les choses n’ont fait que s’aggraver.

Des facteurs locaux au Sri Lanka – comme l’interdiction d’importer des engrais – ont aggravé des facteurs mondiaux comme la guerre en Ukraine.

Mais partout dans le monde, ces perturbations temporaires se déroulent sur fond de tendances inquiétantes qui menacent la capacité du monde à se nourrir à long terme. Et le Canada n’est pas à l’abri de ces tendances.

Bon terrain pavé sous

Le recensement canadien de l’agriculture a révélé cette année que les terres agricoles de l’Ontario en 2021 ont été perdues au profit du développement à un rythme de 319 acres par jour, soit environ 240 terrains de football de la NFL. Ce taux de perte est plus de trois fois supérieur à celui du dernier recensement de 2016.

Les établissements humains ont tendance à émerger dans des endroits où la nourriture peut être cultivée. Au fur et à mesure qu’ils s’étendent, ils s’étendent sur ces bonnes terres agricoles.

Mark Reusser élève des dindes et fait pousser des cultures dans le comté de Waterloo, en Ontario. et vice-président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario.

“Environ 5% de la masse terrestre de l’Ontario est propice à l’agriculture”, a-t-il déclaré à CBC News. « Le reste, c’est le Bouclier canadien, les terres humides et la forêt boréale, et il n’y a vraiment pas de sol ou de climat pour faire pousser des cultures. Nous avons donc ce genre de conflit d’intérêts où les gens veulent vivre au même endroit où il y a de bonnes terres agricoles et de bonnes climat propice à la croissance des cultures.

“Les terres agricoles elles-mêmes sont une ressource naturelle non renouvelable. Lorsque vous les recouvrez, elles disparaissent pour toujours. D’un autre côté, si vous en prenez soin, c’est potentiellement une ressource perpétuelle dans la mesure où elle peut produire de la nourriture pour toujours. Nous vivons dans un endroit ici dans le sud-ouest de l’Ontario … où des cultures comme le maïs, les haricots et les courges sont cultivées depuis plus de mille ans.

La superficie cultivée diminue dans le monde

La perte de terres agricoles se produit dans des pays du monde entier.

La superficie agricole totale du Canada a diminué d’un peu plus de 3 % entre 2016 et 2021. Le problème est le plus aigu en Ontario.

Le nombre d’exploitations diminue également et l’âge médian des agriculteurs continue de grimper (il est désormais de 58 ans). Ce phénomène troublant a donné naissance à une sorte de service de jumelage d’agriculteurs qui cherche à mettre en relation des agriculteurs plus âgés avec des jeunes qui souhaitent maintenir leurs terres en production.

Reusser a déclaré que les Canadiens doivent commencer à penser en termes de sécurité alimentaire lorsqu’ils considèrent la valeur des terres agricoles et des agriculteurs.

Un tracteur travaille dans un champ agricole à Manotick, en Ontario, le jeudi 13 juillet 2022. La perte de terres agricoles au profit du développement urbain pourrait rendre le Canada plus vulnérable aux pénuries alimentaires. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Il y a deux ans et deux mois, les étagères de nos épiceries étaient sur le point de se vider, et certaines l’ont fait au début”, a-t-il déclaré. “Nous importons beaucoup de nourriture d’autres pays, principalement du pays au sud de nous. Et quand cette frontière se ferme et que la nourriture ne traverse pas, nous avons des problèmes parce que nous ne sommes pas autosuffisants en termes de production alimentaire. .

« Je suggérerais aux gens, en particulier aux citadins, d’où voulez-vous vous procurer votre nourriture ? Voulez-vous être dépendant d’un pays étranger ? Voulez-vous être dépendant d’une nourriture qui traverse un océan ou doit être venant de l’autre bout du monde par avion ?”

Le changement climatique affecte les rendements

Les effets du réchauffement climatique sur les cultures sont inégaux. Sur les franges nord de l’aire de répartition d’une culture, cela peut en fait augmenter les rendements.

“Nous ne savons pas comment le changement climatique va se dérouler. Il existe de nombreux modèles différents, mais il semble certainement que l’endroit où la nourriture est produite va être éventuellement modifié”, a déclaré Clarence Swanton, membre du groupe d’experts sur Risques phytosanitaires au Canada réunis par le Conseil canadien des académies. “Dans quelle mesure, ce n’est pas encore clair.”

Certaines parties du monde font face à des perspectives bien pires que celles auxquelles sont confrontés des pays plus froids et tempérés comme le Canada. L’Inde, par exemple, connaîtra probablement des baisses importantes de la production alimentaire.

Mais même le Canada peut s’attendre à plus de résultats négatifs que positifs. “On s’attend à ce que nous connaissions des événements météorologiques plus extrêmes – plus chauds, plus froids, plus secs”, a déclaré Swanton. Des tempêtes plus fréquentes et plus intenses signifient plus de dégâts aux cultures.

“J’aime penser au changement climatique comme une équation thermodynamique”, a déclaré Swanton. “Vous avez maintenant un excès d’énergie dans l’environnement. Et comment cette énergie va-t-elle être dissipée ?”

Swanton a déclaré que des pratiques telles que le maintien de cultures de couverture à tout moment et la préservation des arbres comme brise-vent peuvent protéger les cultures et le sol des dommages et de l’érosion. Mais ces mesures impliquent parfois des compromis qui retirent temporairement ou définitivement des superficies à la production.

Jardins du nord

“Les gens pensent à tort:” Eh bien, à mesure qu’il se réchauffe, nous pouvons déplacer la production plus au nord “, a déclaré Swanton. “Eh bien, plus au nord signifie des rochers. Cela signifie le bouclier cambrien. Alors, où trouvez-vous la couche arable à produire? Avons-nous autant de terres disponibles?”

“La terre devient également plus petite à mesure que vous vous dirigez vers le nord”, a déclaré le modélisateur climatique Ricky Robertson de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires.

Robertson, un habitant du Midwest basé à Urbana, dans l’Illinois, a déclaré que sa modélisation du climat l’avait amené à imaginer un avenir de « plates-bandes surélevées géantes » sur le Bouclier canadien, où aujourd’hui le sol est « un gros morceau de granit d’un pouce et demi de des aiguilles de pin dessus.”

“Je viens de l’Illinois et nous pensons qu’à l’avenir, nous allons nous transformer en Texas. Nous avons tout ce sol merveilleux et donc la pensée m’a traversé l’esprit qu’il pourrait être utile à un moment donné dans le futur de sortez cette délicieuse terre de l’Illinois, raclez-la dans des wagons et transportez-la vers le nord pour l’étaler sur le sol dans le nord de l’Ontario ou du Québec.

“Est-ce que ça en vaudrait la peine? Dans un avenir lointain, si les choses tournent mal, ça pourrait l’être.”

Des travailleurs se tiennent au sommet d’une montagne de semences de maïs endommagées par les inondations à l’élévateur à grains Bartlett dans l’Iowa en mai 2019. Le changement climatique devrait réduire les rendements dans la ceinture de culture du maïs aux États-Unis. (Nati Harnik/Associated Press)

Robertson a déclaré que l’ampleur du problème en Amérique du Nord “n’est pas mondiale” sur une période de 30 à 40 ans – mais “vous allez voir une baisse de productivité pour les principales cultures de base”.

“Vous auriez probablement vu dans la ceinture de maïs américaine des rendements réduits d’environ 5%, toutes choses étant égales par ailleurs”, a-t-il déclaré, décrivant un scénario où les températures moyennes augmentent de deux degrés au-dessus des normes préindustrielles (nous sommes actuellement à 1,1 degré ci-dessus).

“Il va y avoir une baisse globale des rendements, à peu près tout est pire, sauf le blé d’hiver, l’orge d’hiver et peut-être le canola.”

Super mauvaises herbes et superbactéries

Parallèlement au changement climatique, a déclaré Swanton, “la deuxième menace qui se démarque très clairement pour moi est la vitesse à laquelle les ravageurs développent une résistance aux produits chimiques que nous utilisons pour protéger la santé des plantes.

“Nous avons eu une augmentation rapide des mauvaises herbes qui tolèrent un grand nombre de nos herbicides, ainsi que des insectes et des maladies tolérants à nos fongicides et insecticides.”

Le mouvement accéléré des espèces envahissantes dans le monde aggrave ce problème, a-t-il déclaré.

Les mauvaises herbes résistantes au glyphosate telles que l’acacia et la vergerette se sont développées de façon spectaculaire au Canada au cours de la dernière décennie. Waterhemp, qui a atteint l’Ontario au début des années 2000 et le Québec en 2017, a développé une résistance à plusieurs familles différentes d’herbicides et a montré une capacité remarquable à apparaître dans de nouveaux endroits, se propageant sur 700 kilomètres en six saisons de croissance.

Le déclin des populations d’insectes pollinisateurs menace un large éventail de cultures de base. (Soumis par Laura Klein)

Et tandis que certaines espèces se propagent, d’autres déclinent. Le plus alarmant est le déclin des pollinisateurs, une menace pour les cultures allant des carottes à la luzerne.

La dégradation du sol

Il y a cinq ans, le secrétaire britannique à l’environnement, Michael Gove, a averti que certaines parties de la campagne britannique étaient à trois ou quatre décennies de “l’éradication fondamentale de la fertilité des sols”.

“Les pays peuvent résister aux coups d’État, aux guerres et aux conflits, même en quittant l’UE, mais aucun pays ne peut supporter la perte de son sol et de sa fertilité”, a-t-il déclaré.

“Si vous avez des machines lourdes qui brassent le sol et l’impactent, si vous le trempez dans des produits chimiques qui améliorent les rendements mais qui, à long terme, réduisent la fertilité future de ce sol, vous pouvez augmenter les rendements d’année en année, mais en fin de compte, vous coupez vraiment le sol. loin de sous vos propres pieds. Les agriculteurs le savent.

Alors que le sol du Canada est en meilleur état que celui de la Grande-Bretagne, Reusser a déclaré que les agriculteurs d’ici ont également réalisé qu’ils ne peuvent pas continuer à extraire indéfiniment les plus gros rendements possibles de la terre.

“En tant qu’agriculteurs, nous sommes arrivés à la conclusion que si nous voulons faire pousser des cultures à long terme, non seulement nous-mêmes, mais aussi nos enfants et nos petits-enfants, etc., nous devrons mieux entretenir le sol que nous ne l’avons fait. dans le passé », a-t-il dit.

“Et je pense que nous avons montré au cours de la dernière décennie que nous pouvons le faire. Nous avons adopté des pratiques telles que la culture de nouvelles cultures sans l’utilisation du travail du sol primaire, de sorte que nous ne perturbons pas le sol autant que nous l’avons utilisé. Et par conséquent, il ruisselle moins quand il pleut et nous conservons cette fertilité. Nous apprenons lentement mais sûrement à prendre soin de notre sol et à faire en sorte qu’il conserve sa capacité à produire de la nourriture. “

Reusser a déclaré que des rotations de cultures plus longues qui ajoutent du foin au mélange et des tracteurs “autoguidés” qui évitent de labourer deux fois le même sol sont deux façons dont les agriculteurs canadiens ont essayé de préserver la fertilité du sol.

La Revolution verte

“Quand j’ai commencé à cultiver”, a déclaré Reusser, “mon rendement moyen de maïs était d’environ 100 boisseaux par acre. Aujourd’hui, c’est le double. C’est une augmentation étonnante de la productivité et c’est un peu partout dans l’agriculture.”

Les agriculteurs et les scientifiques ont par le passé fait preuve d’une capacité remarquable à adapter et à élargir l’offre alimentaire. La “révolution verte” d’après-guerre a permis à des milliards de personnes de survivre qui seraient mortes de faim sans ses innovations.

“Dans les années 1960 et 1970”, a déclaré Robertson, “nous étions tous très inquiets que beaucoup de gens meurent de faim, alors nous avons travaillé très dur pour nous assurer que nous pouvions produire plus de nourriture, et nous avons fait beaucoup de progrès dans réduire la faim dans le monde. Mais si vous ajoutez le changement climatique à cela, vous annulez vraiment beaucoup de progrès qui ont été réalisés.

La pollution plastique et d’autres formes de dommages environnementaux océaniques pourraient peser davantage sur les terres arables. (Soumis par Shane Gross)

Aujourd’hui, la nourriture de la terre est complétée pour beaucoup par la nourriture de la mer. Mais le changement climatique, la surpêche, la pollution plastique et l’acidification signifieront probablement que la terre devra supporter un fardeau encore plus lourd à l’avenir, à mesure que les océans deviendront moins généreux.

Reusser a déclaré qu’il espérait que la révolution puisse continuer. “Je pense toujours qu’il y a du potentiel. Au fil du temps, nous repoussons en quelque sorte cette limite, sans vraiment savoir ce que nous pouvons faire à l’avenir pour produire plus de nourriture, plus efficacement et à moindre coût.”

“Je pense que nous allons encore continuer à faire des gains”, a déclaré Swanton. Le maïs d’aujourd’hui, par exemple, est beaucoup plus tolérant au stress que le maïs des années 1960, et la science continue de pousser la tolérance aux menaces telles que la sécheresse et la baisse des niveaux d’azote.

Mais les avancées scientifiques peuvent-elles garder une longueur d’avance sur les menaces croissantes ?

“Vous vous posez la question à ce stade”, a déclaré Swanton.