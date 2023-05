Les menaces à la liberté de la presse au Canada et dans le monde

Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Tu peux trouver plus de blogs ici .

La semaine dernière a marqué le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993 pour renforcer la relation intrinsèque d’une presse libre à tous les autres droits de l’homme.

Quel meilleur moment pour réfléchir sur l’état du journalisme au Canada et à l’étranger?

Quelques réflexions et mises à jour :

liberté de presse

Tant de choses ont changé dans le paysage des médias d’information au cours des 30 dernières années. Le journalisme indépendant basé sur les faits a été de plus en plus remis en question, d’abord par une révolution numérique qui a bouleversé les modèles commerciaux et la création de contenu, entraînant des salles de rédaction plus petites, des licenciements et ce que l’on appelle « nouvelles locales déserts . »

Plus récemment, l’industrie de l’information a été tourmentée par l’approfondissement de la polarisation politique, la désinformation, la méfiance croissante à l’égard d’institutions telles que les médias grand public, le harcèlement des journalistes et l’émergence de l’intelligence artificielle. (Vérifiez la semaine dernière Comme ça arrive entretien avec le Le « parrain » canadien de l’IA, Geoffrey Hinton . Plus d’analyses de CBC News de son des avertissements sévères peuvent être trouvés ici .)

Dans ce contexte, des régimes autoritaires ont pris des mesures pour restreindre, censurer ou contrecarrer le journalisme indépendant. Plus de 560 journalistes et travailleurs des médias sont emprisonnés, selon Reporters sans frontières, dont le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui a été arrêté et emprisonné en Russie fin mars pour espionnage. (Rosemary Barton a récemment parlé au rédacteur en chef du journal de son cas. Regardez ici .)

Le journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté en Russie pour espionnage, se tient dans la cage des accusés avant une audience en appel à Moscou le 18 avril. (Natalia Kolesnikova/AFP via Getty Images)

L’arrestation de Gershkovich a eu lieu au milieu d’une répression contre les médias indépendants en Russie ces dernières années, plus aiguë depuis son invasion de l’Ukraine. De nouvelles lois restreignent ce qui peut être dit sur la guerre. De nombreux journalistes ont fui le pays. CBC/Radio-Canada elle-même a été forcée de fermer son bureau de Moscou par des responsables russes qui ont accusé le Canada « d’attaques ouvertes contre les médias russes ». La fermeture en mai 2022 a mis fin à 44 ans de présence continue au pays des journalistes de Radio-Canada.

Sans surprise, la Russie a perdu neuf places, à 164, sur l’année 2023 Classement mondial de la liberté de la presse publié la semaine dernière par Reporters sans frontières, qui évalue l’environnement du journalisme dans 180 pays. La cote de la liberté de la presse en Inde est tombée à 161 sur l’indice, selon une histoire du correspondant de CBC News Salimah Shivji a exploré de notre nouveau bureau de Mumbai.

Tout en bas de l’indice de la liberté de la presse se trouvent le Vietnam, la Chine et la Corée du Nord. Le Top 3 sont la Norvège, l’Irlande et le Danemark. Le Canada a gagné quatre places par rapport à l’an dernier pour se classer 15e.

Harcèlement des journalistes

Alors que le Canada obtient un « bon » classement sur l’indice de la liberté de la presse, le harcèlement des journalistes et des professionnels des médias en ligne et dans la vraie vie ici est un problème permanent. Les abus, les discours de haine, les menaces et le vandalisme visant les journalistes et leurs agences de presse visent à intimider et à réduire au silence. C’est une atteinte à la liberté de la presse.

CBC/Radio-Canada continue de travailler avec d’autres médias pour sensibiliser le public à ces menaces et assurer la sécurité de son personnel. Nous avons également créé ce Site Web #NotOK en tant que ressource de l’industrie.

Twitter

Au cœur de la liberté de la presse se trouve la compréhension qu’aucun gouvernement externe, groupe ou intérêt particulier ne devrait influencer le journalisme d’un organe de presse.

Il y a quelques semaines, le PDG de Twitter, Elon Musk, a qualifié le compte Twitter de la CBC de « financé par le gouvernement », ainsi que plusieurs autres diffuseurs publics du monde entier, ce qui a suscité une réponse rapide. Plusieurs diffuseurs, dont CBC/Radio-Canada, ont suspendu leur activité sur leurs comptes Twitter officiels ou annoncé qu’ils quittaient la plateforme.

Comme je noté à l’époque , la controverse ne porte pas vraiment sur la manière dont les radiodiffuseurs publics sont financés. (Pour mémoire, CBC/Radio-Canada, en tant que société d’État, a reçu plus de 1,2 milliard de dollars en financement fédéral en 2021-2022 et a généré 650 millions de dollars supplémentaires par d’autres moyens, tels que la publicité, les abonnements et la syndication de son contenu.)

Le problème est plutôt que la définition publiée par Twitter de « financé par le gouvernement » fait référence à des points de vente qui « peuvent avoir divers degrés d’implication du gouvernement dans le contenu éditorial ». Et Musk a à plusieurs reprises lié le financement gouvernemental à l’influence de l’État et aux préjugés des médias.

Alors que CBC/Radio-Canada est financée publiquement par un crédit parlementaire voté par tous les députés, le gouvernement n’a aucune implication dans le contenu éditorial ou le journalisme. (@CBC/Twitter)

Aucun gouvernement n’a d’implication ou d’influence sur le journalisme de CBC News et de Radio-Canada Info, notre service de langue française. L’indépendance éditoriale de CBC est enchâssée dans la Loi sur la radiodiffusion du Canada, ainsi que dans ses normes et pratiques journalistiques (JSP), à laquelle les directions de l’information sont tenues responsables par médiateurs indépendants.

Après avoir interrompu notre activité sur Twitter, le libellé de notre compte a été modifié trois fois, avant de disparaître, le tout en l’espace d’une semaine.

Pour être clair, CBC News revoit et ajuste sa stratégie de médias sociaux depuis plus d’un an, bien avant ces changements soudains chez Twitter, qui comprenaient également l’abandon de son programme de vérification des comptes. Nous nous concentrons toujours sur les plateformes sociales qui donnent la priorité aux communautés saines et/ou nous offrent de meilleures opportunités pour développer de nouveaux publics.

Aujourd’hui, nous reprendrons certaines activités sur une poignée de comptes Twitter parapluies, y compris @CBCNews, mais nous réduirons considérablement notre empreinte globale sur Twitter et continuerons d’évaluer la plateforme par rapport à notre stratégie.

Notre engagement

Malgré de nombreux défis à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, l’engagement de CBC envers le journalisme indépendant et factuel est inébranlable.

Les démocraties vivent ou meurent par la santé de leurs médias d’information indépendants ; la liberté et une presse libre sont mutuellement dépendantes.