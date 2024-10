Les memristors à base de graphène font un pas de plus vers l’informatique de nouvelle génération

Crédit: Matériaux électroniques appliqués ACS (2024). DOI : 10.1021/acsaelm.4c01208



Des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres et de Paragraf Limited ont démontré une avancée significative dans le développement de memristors à base de graphène et ont libéré leur potentiel d’utilisation dans les futurs systèmes informatiques et l’intelligence artificielle (IA).

Cette nouveauté, publié dans Matériaux électroniques avancés ACS et présenté en couverture du numéro de ce mois-ci, a été réalisé à l’échelle d’une tranche. Cela commence à ouvrir la voie à une production évolutive de memristors à base de graphène, qui sont des dispositifs cruciaux pour la mémoire non volatile et les réseaux de neurones artificiels (ANN).

Les memristors sont reconnus comme pouvant changer la donne en informatique, offrant la possibilité d’effectuer des calculs analogiques, de stocker des données sans alimentation et d’imiter les fonctions synaptiques du cerveau humain.

L’intégration du graphène, un matériau d’un seul atome d’épaisseur doté de la mobilité électronique la plus élevée de toutes les substances connues, peut améliorer considérablement ces dispositifs, mais il était notoirement difficile à intégrer dans l’électronique de manière évolutive jusqu’à récemment.

« Les électrodes de graphène apportent des avantages évidents à la technologie des memristors », déclare le Dr Zhichao Weng, chercheur scientifique à l’École des sciences physiques et chimiques de Queen Mary. « Ils offrent non seulement une endurance améliorée, mais également de nouvelles applications passionnantes, telles que des synapses photosensibles et des mémoires optiquement accordables. »

L’un des principaux défis du développement des memristors est la dégradation des dispositifs, que le graphène peut aider à prévenir. En bloquant les voies chimiques qui dégradent les électrodes traditionnelles, le graphène pourrait prolonger considérablement la durée de vie et la fiabilité de ces appareils. Sa transparence remarquable, transmettant 98 % de la lumière, ouvre également les portes à des applications informatiques avancées, notamment en IA et en optoélectronique.

Cette recherche constitue une étape clé sur la voie de l’évolutivité de l’électronique du graphène. Historiquement, la production de graphène de haute qualité compatible avec les processus semi-conducteurs a constitué un obstacle important. Cependant, le procédé exclusif de dépôt chimique en phase vapeur métal-organique (MOCVD) exclusif de Paragraf a désormais permis de faire croître du graphène monocouche directement sur des substrats cibles.

Cette approche évolutive est déjà utilisée dans des dispositifs commerciaux tels que les capteurs à effet Hall basés sur le graphène et les transistors à effet de champ (GFET).

« L’opportunité du graphène de contribuer à la création de dispositifs informatiques de nouvelle génération capables de combiner logique et stockage de nouvelles manières offre des opportunités pour résoudre les coûts énergétiques liés à la formation de grands modèles de langage en IA », déclare John Tingay, CTO chez Paragraf.

« Ce dernier développement avec l’Université Queen Mary de Londres pour fournir une preuve de concept de memristor constitue une étape importante dans l’extension de l’utilisation du graphène en électronique, des capteurs magnétiques et moléculaires, jusqu’à prouver comment il pourrait être utilisé dans les futurs dispositifs logiques et de mémoire. »

L’équipe a utilisé un processus de photolithographie en plusieurs étapes pour modéliser et intégrer les électrodes de graphène dans des memristors, produisant ainsi des résultats reproductibles ouvrant la voie à une production à grande échelle.

« Notre recherche établit non seulement une preuve de concept, mais confirme également l’aptitude du graphène à améliorer les performances des memristors par rapport à d’autres matériaux », ajoute le professeur Oliver Fenwick, professeur de matériaux électroniques à la Queen Mary’s School of Engineering and Materials Science.

Plus d’informations :

Zhichao Weng et al, Memristors avec électrodes de graphène monocouche cultivées directement sur des plaquettes de saphir, Matériaux électroniques appliqués ACS (2024). DOI : 10.1021/acsaelm.4c01208

Fourni par Queen Mary, Université de Londres