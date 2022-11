Les Memphis Tigers retirent le maillot de Lorenzen Wright

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Les Memphis Tigers retireront le maillot n ° 55 de Lorenzen Wright lors d’un futur match au FedExForum.

Wright, qui a été tué en 2010, se classe 49e sur la liste des pointeurs en carrière des Tigers avec 1 026 points. Il était la première équipe All-Great Midwest en 1995 et la première équipe All-Conference USA en 1996.

Il a mené Memphis en termes de buts, de rebonds et de tirs bloqués au cours de ses deux saisons et a récolté en moyenne 16 points et 10,3 rebonds. Il a eu 31 doubles-doubles, le septième plus grand nombre de l’histoire de l’école, alors que Memphis a fait des apparitions consécutives au tournoi NCAA, se qualifiant pour le Sweet Sixteen en 1995.

Wright a été classé n ° 7 au classement général du repêchage de la NBA en 1996 par les Clippers de Los Angeles. Il a joué 13 saisons en NBA avec cinq équipes différentes, dont les Memphis Grizzlies.

The Associated Press