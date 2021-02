Hunter, le fils du président Joe Biden, a un best-seller dans la catégorie « Biographie chinoise » et aurait été payé 2 millions de dollars pour les mémoires du même éditeur qui a annulé le livre Big Tech du sénateur républicain Josh Hawley.

La liste de la « biographie chinoise » a été rapportée pour la première fois vendredi par le New York Post, le même journal censuré sur les réseaux sociaux à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2020 pour un article sur les relations commerciales de Hunter en Ukraine et en Chine.

Biden aurait reçu une avance de 2 millions de dollars pour le livre, intitulé « Beautiful Things » et contiendrait, entre autres, un compte rendu de sa lutte contre la toxicomanie. La nouvelle du contrat – qui aurait été signé secrètement fin 2019 – n’a été annoncée que jeudi.

Le mémoire devrait être publié début avril par Gallery Books, une empreinte de Simon & Schuster – le même éditeur qui a annulé «Tyranny of Big Tech» de Hawley après les troubles du 6 janvier au Capitole américain.

Aussi sur rt.com L’annulation du livre de Josh Hawley est un autre coup dur contre la liberté d’expression des entreprises américaines et ne fait que confirmer les craintes des conservateurs

Interrogé sur les mémoires jeudi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, l’a appelé «Un livre personnel sur son propre parcours personnel.»

Psaki a également cité une déclaration «À titre personnel en tant que parents» de Joe et Jill Biden, qui ont dit qu’ils «Admirez la force et le courage de notre fils Hunter pour parler ouvertement de sa dépendance afin que les autres puissent se voir dans son parcours et trouver de l’espoir.»

Hunter a été renvoyé de la réserve de la marine américaine en 2014 pour consommation de cocaïne. Plus tard cette année-là, il a été membre du conseil d’administration de la compagnie gazière ukrainienne Burisma – tandis que son père dirigeait la politique ukrainienne de l’administration Obama. La relation Burisma, qui n’a pris fin qu’en 2019, a conduit à des accusations selon lesquelles le vice-président Biden a intimidé Kiev pour qu’il licencie un procureur pour corruption pour protéger son fils, affirme que les paiements à Hunter étaient en réalité des pots-de-vin pour lui, et même la destitution du président Donald Trump en décembre. 2019 pour avoir soulevé la question au téléphone avec son homologue ukrainien.

Des e-mails récupérés sur un ordinateur portable laissé par Hunter dans un atelier de réparation du Delaware ont fait surface en octobre 2020, alors que Biden se présentait à la présidence contre Trump – conduisant à des allégations sur les relations commerciales de Hunter avec l’Ukraine et la Chine, négociant sur le nom de famille.

Aussi sur rt.com Le ministère américain de la Justice lance une enquête sur les « affaires fiscales » de Hunter Biden au milieu d’appels à un « avocat spécial »

Joe Biden a nié toute irrégularité, tandis que les démocrates se sont précipités pour dénoncer l’histoire comme «Désinformation russe» et censurer les médias sociaux. Ce n’est qu’après les élections qu’il est apparu que l’ordinateur portable et son contenu étaient authentiques et avaient fait l’objet d’une enquête du FBI.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!