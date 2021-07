Les mémoires révélatrices du PRINCE Harry sont « très dommageable » pour la famille royale et provoquera un « chaos », estiment les experts.

Le duc de Sussex, 36 ans, a secrètement écrit le livre détaillant la vie en tant que royal.

Les mémoires explosives du prince Harry provoqueront un « chaos » dans les cercles royaux, craignent les experts Crédit : AP

On pense que le livre examinera sa relation avec Meghan Markle, 39 ans, Megxit et élèvera leurs enfants, Lilibet et Archie.

On ne sait pas s’il avait prévenu la reine avant la nuit dernière – avec des affirmations selon lesquelles le père Charles a été surpris par la nouvelle.

Les observateurs royaux pensent que les mémoires enverront des ondes de choc à travers les Windsor.

L’expert royal Robert Jobson a déclaré à FEMAIL : « Il deviendra un best-seller international, mais à quel prix pour la monarchie ? Il n’y aura nulle part où se cacher.

« Cela ne manquera pas de provoquer le chaos parmi la maison de Windsor.

« Si Harry, ce qui semble inévitable, détaille les problèmes de santé mentale impliquant sa femme et le racisme présumé au sein de la famille royale, cela nuira énormément à la Maison de Windsor et à la monarchie en tant qu’institution.

« Harry est déjà extrêmement riche et célèbre, donc à part nuire à sa famille – ce qu’un livre comme celui-ci fera inévitablement, je ne suis pas sûr de ce qu’il essaie de réaliser.

« Tout ce qu’il dira conduira à un conflit. Pas étonnant qu’il y ait un fossé entre les frères royaux et des problèmes avec son père.

« Comment des ponts peuvent-ils être construits quand il fait ça ?

Harry a annoncé le contrat de publication des mémoires – dont la sortie est prévue pour le jubilé de platine de la reine en 2022.

Mais le prince Charles a été « surpris » par la nouvelle que son jeune fils écrivait le livre révélateur explosif.

Harry aurait travaillé sur le livre depuis environ un an – avec un manuscrit qui devait à l’origine être remis aux éditeurs le mois prochain.

Il a été repoussé jusqu’en octobre, mais le premier brouillon est « presque entièrement écrit », selon Page Six.

« EXORCISER SES DÉMONS »

Les commentateurs royaux ont prédit que le livre provoquerait le chaos dans les cercles du palais.

Richard Fitzwilliams a déclaré à MailOnline que Harry « exorcise ses démons » avec le livre.

Il a dit : « Est-ce que ce sera sa vérité ou la vérité ? Et seront-ils identiques ou différents ?

« Une grande partie de son interview avec Oprah n’a pas passé avec succès une vérification des faits, et il est difficile pour le monde extérieur de dire ce qui est vrai, ce qui est une grande préoccupation.

« Ils se considèrent toujours comme des victimes, j’espère que c’est constructif et que cela ne mènera pas à d’autres révélations qui nuiront à sa famille

« Il semble qu’il ait été écrit avant que la faille ne soit guérie – cela pourrait donc être extraordinaire. »

Pendant ce temps, il a été affirmé que le livre provoquerait « beaucoup de regards », selon une source de Palace, rapporte le Daily Mail.

L’initié a déclaré au Mail: « Je pense que tout le monde est juste fatigué d’être en colère quand il s’agit de ces deux-là.

« Ils ont passé les 18 derniers mois à faire tout ce qu’ils avaient promis à Sa Majesté qu’ils ne feraient pas – gagner leur vie grâce à leur vie antérieure et leur statut de membre de la famille royale. C’est malheureusement prévisible, malheureusement. »

L’éditeur, Penguin Random House, a déclaré qu’il s’agissait d’une autobiographie «honnête» et «intime» – suscitant des craintes de nouvelles révélations après que son entretien avec Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme.

Hier soir, les critiques ont hurlé de dérision après que le biographe Omid Scobie a tweeté que le prince Harry était « prêt à raconter son histoire ».

Piers Morgan, utilisant des emojis qui pleurent et rire, a répondu : « Prêt à raconter son histoire ? Prince Privacy n’a pas cessé de japper, de pleurnicher et de saccager sa famille toute l’année sanglante.

La biographe royale Ingrid Seward a ajouté: « Je trouve extraordinaire qu’Harry ressente le besoin de le faire. »

L’interview d’Oprah de Harry avec Meghan a accusé la famille royale de racisme