Les mémoires du prince Harry « susciteront des inquiétudes » mais « ne détruiront pas l’institution » : le biographe de la princesse Diana

Le biographe de la princesse Diana, Andrew Morton, pense que la famille royale britannique fera front uni tandis que le duc et la duchesse de Sussex diront tout – encore une fois.

Après que le couple ait été honoré lors du gala fastueux Ripple of Hope mardi, Netflix publiera jeudi le premier volet de leurs docuseries intitulé “Harry & Meghan”. Il promet de détailler leurs luttes aux yeux du public. Le deuxième épisode sera disponible le 15 décembre. Puis le 10 janvier, les mémoires très attendues de Harry “Spare” sortiront dans les bibliothèques.

Le couple a déjà abordé ses problèmes avec la famille royale dans une interview explosive avec Oprah Winfrey diffusée en 2021.

“Harry a parfaitement le droit d’écrire ses mémoires”, a déclaré Morton à Fox News Digital. “Il n’est pas le premier royal à le faire, ni ne sera le dernier. Cela remonte à Edward VIII. Il a écrit ‘A King’s Story’ en 1951, qui était un best-seller international comme celui-ci va être. Et cela a bouleversé le Diana a écrit avec moi, ‘Her True Story’ – best-seller international, bouleversé la famille royale. [The former] Le prince Charles, le prince de Galles a écrit son livre avec Jonathan Dimbleby où il a critiqué ses parents. C’était un gros livre et encore une fois, [it] bouleversé la famille royale.”

“Le livre de Harry suscitera des inquiétudes et fera les gros titres dans le monde entier, mais il ne détruira pas l’institution”, a-t-il partagé. “Et si l’institution est si faible qu’elle ne peut pas supporter un livre écrit par un membre junior, alors ça ne vaut probablement pas la peine de le garder… Je veux dire, très franchement, un livre écrit par [a monarch], une future reine, Diana, et un livre du futur roi Charles sont bien plus pertinents et importants qu’un livre de, qu’est-il maintenant ? Sixième dans l’ordre du trône ? Qui va rapidement descendre dans la hiérarchie.”

L’auteur britannique a récemment écrit un livre sur la grand-mère de Harry intitulé “La reine: sa vie.” Dans ce document, Morton a allégué que la défunte reine avait rencontré son homonyme pendant le jubilé de platine mais ne voulait pas être photographiée pendant ce qui était censé être un moment sincère. À l’époque, la reine était également confrontée à des problèmes de mobilité car sa santé se détériorait.

Harry et Markle partagent deux enfants : Archie, 3 ans, et Lilibet, 1.

“Ils ont suggéré d’amener un photographe avec eux pour prendre une photo de la rencontre entre la reine et Lilibet au château de Windsor”, a déclaré Morton. “Meghan et Harry sont toujours très préoccupés par l’optique, leur apparence, leur image. La reine a décidé de ne pas le faire parce que ses yeux étaient injectés de sang. Et vous pourriez également dire que la reine ne voulait pas que ce qui était essentiellement un moment familial intime transformer en un spectacle secondaire. Cela a toujours été le souci avec tout ce qui concerne Harry et Meghan, qu’ils le tourneraient à leur avantage, le transformeraient en un cirque à trois pistes.

La reine est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Morton a fait équipe avec la défunte mère de Harry pour son récit de 1992. Diana s’est tournée vers Morton après avoir appris d’un ami que le journaliste écrivait un livre sur elle. Le couple a utilisé un ami commun, James Colthurst, comme intermédiaire pendant qu’ils collaboraient secrètement sur le livre. Dans ce document, Diana a reconnu des problèmes conjugaux avec son mari et son ancienne flamme Camilla Parker Bowles, qui est maintenant la reine consort. Elle a décrit comment leur relation a torpillé son mariage derrière les portes du palais. Le divorce de Charles et Diana a été finalisé en 1996 – un an avant sa mort à 36 ans.

L’expérience de travail de Morton avec la “princesse du peuple” est relatée dans la dernière saison du drame royal scénarisé de Netflix “The Crown”. Il met en vedette Elizabeth Debicki dans le rôle de Diana et Andrew Steele dans le rôle de Morton.

“La chose la plus difficile à gérer était la relation du prince Charles avec Camilla”, se souvient Morton. “Quand nous avons vu un avocat, parce qu’en Grande-Bretagne les lois sur la diffamation sont très strictes, l’avocat de la diffamation nous a dit : ‘Comment pouvez-vous dire que le prince Charles a une liaison avec Camilla Parker Bowles ? Êtes-vous dans la chambre avec eux ?’ Et puis la phrase suivante était : « M. Morton, qui pensez-vous qu’un juge croirait, vous ou le prince de Galles ? Nous avons donc dit à Diana que nous ne pouvions pas écrire sur la relation de Charles avec Camilla. Et elle était furieuse parce qu’évidemment, c’était quelque chose qui avait vraiment entaché sa vie au cours des 10 dernières années.”

“Elle nous a laissé lire quelques lettres d’amour… et des cartes postales”, a poursuivi Morton. “Et cela ne laissait aucun doute sur le fait que Charles et Camilla étaient amants. Et puis l’avocat a trouvé une phrase brillante. Il a dit:” Leur relation secrète a bouleversé Diana. Donc, vous n’aviez pas à dire qu’ils avaient une liaison. Nous l’avons donc changé en “Leur relation secrète”. Nous avons mis tout cela, la nature de la relation avec Camilla, dans le livre. C’est donc un exemple de la difficulté d’obtenir du matériel dans le livre sans attirer un procès.

Morton a déclaré que lorsqu’il s’agissait de raconter l’histoire de Diana, elle était prête à enfin remettre les pendules à l’heure sur son mariage malheureux, qui était ciblé par les tabloïds. Peu de temps avant sa mort, Diana a annoncé qu’elle “rechercherait un moyen plus approprié de combiner un rôle public significatif, avec, espérons-le, une vie plus privée”.

“Quand il s’agissait de choisir les choses à faire entrer [the book]… en ce qui me concerne, je lui ai posé toutes les questions auxquelles je pouvais penser et j’ai tout mis”, a ajouté Morton.

Selon Penguin Random House, l’histoire de Harry sera racontée avec “une honnêteté brute et inébranlable” et remplie de “perspicacité, de révélation, d’auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin”.

“Alors que Diana, princesse de Galles, était inhumée, des milliards de personnes se demandaient ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie se déroulerait à partir de ce moment-là”, lit-on en partie dans un communiqué de l’éditeur. “Pour Harry, c’est enfin son histoire.”

Le titre des mémoires est une référence apparente à “l’héritier et le remplaçant”, une expression souvent utilisée pour décrire les frères et sœurs royaux. Le frère de Harry, William, est maintenant prince de Galles et héritier du trône britannique. Quand Harry, 38 ans, est né, il était juste derrière William, 40 ans, dans la ligne de succession mais a depuis été repoussé. Leur père monta sur le trône à la mort de la reine.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé en Californie. Harry a dit à Winfrey, 68 ans, que sa famille l’avait coupé financièrement et qu’il avait aidé à payer sa sécurité avec l’argent que lui avait laissé sa mère. Ils ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un accord de production Netflix et la Fondation Archewell à but non lucratif.

L’annonce de Penguin Random House pour 2021 comprenait une déclaration de Harry.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a-t-il déclaré. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.