Les mémoires du prince Harry, Spare, seront publiées le 10 janvier

Les mémoires du prince Harry, un objet d’anticipation obsessionnelle dans le monde entier depuis leur première annonce l’année dernière, sortiront le 10 janvier.

Le livre s’appellera De rechange et est présenté par Penguin Random House comme un récit raconté avec “une honnêteté brute et inébranlable” et rempli de “perspicacité, de révélation, d’auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin”.

Dans un communiqué publié jeudi, Penguin Random House a rappelé les souvenirs de la mort stupéfiante en 1997 de la mère du prince Harry, Diana, et de Harry et de son frère, William, “marchant derrière le cercueil de leur mère alors que le monde regardait avec tristesse et horreur”.

“Alors que Diana, princesse de Galles, a été inhumée, des milliards de personnes se sont demandées ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie se déroulerait à partir de ce moment-là”, indique en partie le communiqué.

“Pour Harry, c’est enfin son histoire.”

Le titre des mémoires est une référence apparente au fait que le prince Harry est une “réserve” royale, et non la première dans la lignée de la succession. William, prince de Galles, est le suivant.

Le livre de 416 pages sortira en 16 langues, du néerlandais au portugais, et sera également publié dans une édition audio lue par le prince Harry. Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais Harry, le duc de Sussex, utilisera le produit de De rechange faire un don à des œuvres caritatives britanniques. Il a déjà donné 1,5 million de dollars américains à Sentebale, une organisation qu’il a cofondée avec le prince Seeiso du Lesotho pour aider les enfants et les jeunes du Lesotho et du Botswana touchés par le VIH/sida.

Penguin Random House identifie le prince Harry comme “un mari, un père, un humanitaire, un ancien combattant, un défenseur du bien-être mental et un écologiste”.

Les observateurs de la famille royale et le grand public ont spéculé sans cesse depuis la première annonce du livre en juillet 2021.

Le duc de Sussex avait déjà révélé une volonté médiatique de discuter de sa vie privée lorsque lui et son épouse d’origine américaine, Meghan, duchesse de Sussex, ont été interviewés pour une émission de mars 2021 par leur voisin de Santa Barbara, en Californie, Oprah Winfrey. Le couple a parlé du profond mécontentement de Meghan face à sa nouvelle vie en Angleterre, du prétendu racisme au sein de la famille royale et de la crainte de Harry que la vie de sa femme ne soit mise en danger s’ils étaient restés dans son pays natal.

En 1992, Diana a travaillé avec l’auteur Andrew Morton sur ses mémoires explosives Diana : sa véritable histoiredans lequel elle décrit longuement son mariage malheureux avec le futur roi Charles, le père de Harry.

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis. Harry a dit à Winfrey que sa famille l’avait coupé financièrement et qu’il avait aidé à payer sa sécurité avec l’argent que lui avait laissé sa mère. Ils ont lancé de nombreuses initiatives, dont un accord de production Netflix et la Fondation Archewell “à but non lucratif axée sur l’impact”.

Le retard du livre a conduit à des rumeurs selon lesquelles Harry hésitait à en dire trop sur sa famille, ou révisait peut-être le récit après la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, en septembre. Il a parlé d’être séparé de son frère, William, bien que les frères et sœurs et leurs épouses soient apparus en public ensemble pendant la période de deuil qui a suivi la mort de la reine.