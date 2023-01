Les mémoires du prince Harry “Spare” se vendent à plus de 3,2 millions d’exemplaires dans le monde au cours de la première semaine – National

“Spare” du prince Harry s’est vendu à plus de 3,2 millions d’exemplaires dans le monde après seulement une semaine de publication et se classera probablement parmi les mémoires les plus vendues de tous les temps.

Penguin Random House a annoncé jeudi que les mémoires du prince Harry s’étaient vendues à 1,6 million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. C’est un nombre comparable aux ventes de la première semaine pour des blockbusters tels que “A Promised Land” de l’ancien président Barack Obama et “Becoming” de l’ancienne première dame Michelle Obama, qui s’est vendu à plus de 17 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2018.

L’éditeur britannique a annoncé la semaine dernière que “Spare” s’était vendu à 400 000 exemplaires au Royaume-Uni dans tous les formats – cartonné, e-book et audio – le premier jour.

Les ventes totales annoncées pour « Spare » concernent les éditions imprimées, audio et numériques sur les principaux marchés anglophones : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Le livre est sorti dans 15 autres langues et des éditions dans 10 autres langues sont attendues.

“Spare” peut établir des records pour la non-fiction, mais aucun livre en mémoire n’approche le rythme du dernier roman de Harry Potter, “Harry Potter et les reliques de la mort”, qui en 2007 s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires au cours de ses premières 24 heures.

Le prince Harry, duc de Sussex, a travaillé sur son livre avec le romancier américain JR Moehringer, qui a également aidé à écrire le célèbre “Open” d’Andre Agassi et est l’auteur de “The Tender Bar”, un mémoire adapté par George Clooney dans un film mettant en vedette Ben Affleck.