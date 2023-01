Les mémoires du prince Harry ‘Spare’ publiées, cherchant un changement dans la famille royale

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Mardi marque le début de la publication des mémoires du prince Harry «Spare», un livre décrit par la presse comme un brûleur de pont et un lance-flammes, avec son révélateur – sincère? cruel? banal? – des portraits de sa famille et des cercles intimes au sein des cercles de la maison de Windsor, qu’il dépeint comme un clan sournois de coups de poignard, de jalousie et de besoin sans fond.

On peut dire sans se tromper que le lancement du livre ne s’est pas déroulé comme Harry et son éditeur l’avaient si méticuleusement planifié. Les premiers exemplaires imprimés en espagnol étaient disponibles la semaine dernière et il y a donc eu des jours de révélations vertigineuses dans les tabloïds mêmes que le duc de Sussex déteste tant.

Harry a perdu sa virginité dans un champ, apprend-on. Harry a tiré sur 25 talibans. Harry et son frère aîné, l’héritier, le prince William, se sont beaucoup chamaillés. De plus, William a l’air plus âgé et est plus chauve et leurs femmes se sont disputées pour le brillant à lèvres, les “cerveaux de bébé” et les robes de demoiselle d’honneur, écrit Harry.

Alors, et maintenant, quelle est la prochaine?

Dans le livre et dans le flux d’interviews qu’il a données, à “60 minutes” de CBS, à ITV à Londres et à “Good Morning America” ​​d’ABC, il est difficile de savoir exactement ce que Harry et sa femme, Meghan, la duchesse de Sussex , vraiment envie.

“Je ne pense pas que mon père ou mon frère liront le livre”, a déclaré Harry sur ITV en Grande-Bretagne, après avoir écrit dans le prologue qu’il écrivait le livre pour qu’ils le comprennent, et pourquoi lui et Meghan ont dû fuir son ” mère patrie » pour la Californie « par peur pour notre santé mentale et notre sécurité physique ».

Harry a dit à un intervieweur qu’il ferait toujours partie de la famille, écartant une question sur l’abandon de leurs titres royaux. Il a dit qu’il ne voyait aucun moyen de revenir, mais qui sait ? Les membres de la maison de Windsor vivent très longtemps.

Les premières critiques décrivent le livre comme un appel à l’aide, au changement, de Harry à une famille qu’il qualifie de “piégée” dans leurs rôles. honneur et silence impénétrable sur toutes les choses familiales. Elizabeth n’a jamais accordé d’interview à la presse au cours de ses 70 années sur le trône.

Harry et Meghan ont déclaré que leur histoire d’origine n’avait pas été racontée – jusqu’à présent. Mais dans l’interview d’Oprah Winfrey en 2021, les nombreuses rencontres faisant la promotion des mémoires, les six heures de documentaire que Harry et Meghan ont produit sur eux-mêmes pour Netflix, intitulé “Harry & Meghan”, ils ont sûrement mis leur côté.

En tout cas, le livre va se vendre. Il est déjà en tête des listes de best-sellers. C’est un fracas. C’est Michelle Obama grand. Et il y aura probablement plus de livres de Harry et Meghan, qui ont échangé des emplois de “senior royals” à d’anciens seniors royals, qui conservent leurs titres tout en parlant de la famille qui ne parlera pas d’eux.

Et qu’en est-il de la réconciliation, de la paix ou du jugement dont Harry parle tant ? Est-ce une possibilité ? Pas très probable, disent les correspondants royaux, que Harry déteste aussi – et se moque.

Le père de Harry, Charles, doit être couronné en mai. On ne sait pas à l’heure actuelle si Harry et Meghan seront présents.

Il est vrai que le couple a réussi l’un de ses objectifs, reprendre un peu le contrôle de son propre récit. Aucun membre de la famille royale n’est jamais allé là où Harry et Meghan ont détaillé le dysfonctionnement familial et nommé des noms.

Harry semble vraiment en avoir pour sa belle-mère, Camilla, reine consort, épouse et amante de longue date de son père, maintenant le nouveau roi Charles III. Elle, dans la prise de Harry, est une intrigante qui a joué «le long jeu. Une campagne visant le mariage, et éventuellement la couronne.

Alors que de nombreux Britanniques ont tourné au vinaigre contre le prince et sa femme américaine, beaucoup ont également raconté leur histoire, en particulier les accusations selon lesquelles la famille royale et les tabloïds britanniques sont soit racistes, soit souffrent de «préjugés inconscients».

Quelques minutes après minuit mardi, Sarah Nakana, 46 ans, géomètre qui travaille dans l’immobilier et vit dans le sud de Londres, a été l’une des premières du pays à acheter un exemplaire de “Spare”, dans une librairie d’un quartier presque vide. Gare Victoria.

“Je suis ravi d’entendre parler de la vie du prince Harry par le prince Harry”, a déclaré Nakana, tenant une copie cartonnée du livre de 417 pages.

“Je veux prendre de l’avance sur la presse britannique… il y aura une frénésie anti-Harry et Meghanness le matin, parce que la haine vend… et c’est important pour moi d’entendre son histoire dans ses mots”, a-t-elle déclaré.

Comme au bon moment, ce premier acheteur de livres était entouré d’une foule d’une trentaine de photographes et de journalistes. “C’est un peu ridicule”, a déclaré Nakana à propos de la mêlée, “mais je comprends l’intérêt du livre car il est le premier prince de notre génération à mettre sa vie par écrit.”

Dans ses interviews, Harry avoue qu’il a tous les deux perdu son père et son frère, mais qu’il aspire – non, exige – leur attention. Il veut la réconciliation et la comptabilité, mais à ses conditions.

Buckingham Palace et Kensington Palace ont continué de refuser de commenter tout cela – comme c’est leur manière.

“C’est un jeune homme en colère”, a déclaré Dickie Arbiter, un ancien porte-parole de la reine Elizabeth II. «Il fait ces accusations et ces allégations et ne les étaye pas avec d’autres informations à leur sujet. Il dit juste, c’est ce qu’ils ont fait et il le dit en sachant très bien qu’ils ne répondront pas.

Imaginez si William répondait publiquement, a déclaré Arbiter. “Si William sortait et niait avoir poussé Harry à Nottingham Cottage, il y aurait alors une question d’un journaliste. ‘D’accord, eh bien, que s’est-il passé ?’ Je veux dire, cela perpétue l’histoire, n’est-ce pas ? »

Cela reviendrait, a dit Arbiter, à “Il dit, il dit, elle dit, elle dit.”

Dans le livre, Harry dit que Charles a imploré les deux frères d’arrêter leurs disputes incessantes, disant après les funérailles de son père le prince Philip en 2021 : « S’il vous plaît, les garçons. Ne faites pas de mes dernières années une misère.

C’est une ligne triste dans le livre rempli de tristesse.

Valentine Low, auteur de «Courtiers: Intrigue, Ambition and the Power Players Behind the House of Windsor», a déclaré que même si Harry avait fait une série «étonnante» de révélations et d’allégations, les dégâts pourraient ne pas être aussi graves que certains l’avaient craint.

Il a dit qu’après la mort de la mère de Harry, la princesse Diana, dans un accident de voiture dans un tunnel parisien en 1997, “la position de la famille royale était au plus bas”, mais même alors, “ils ont en quelque sorte tout surmonté”.

La monarchie, a-t-il dit, “a une capacité étonnante à survivre… J’ai en quelque sorte l’impression que la famille royale semble avoir suffisamment de bonne volonté à son égard et parvient à traverser ces crises”.

Le silence de Buckingham Palace incite les gens à “remplir les blancs” sur ce qu’ils pensent que la réponse de Charles et William pourrait être, a déclaré Pauline Maclaran, experte en monarchie au Royal Holloway, Université de Londres.

“Harry a tellement dit, les gens vont probablement penser, oh, pauvre Charles, c’est comme un drame shakespearien avec un fils capricieux”, a-t-elle déclaré. “Je pense que les gens peuvent s’identifier très clairement à ces batailles, mais ils ne peuvent pas s’identifier à Harry tellement, du moins du côté britannique, parce qu’il ne reconnaît aucune faute, vraiment tout le monde est à blâmer, même son célèbre port de l’uniforme nazi est la faute de William et Kate.

Le revers de la médaille, a déclaré Maclaran, les membres de la famille royale “sont intrinsèquement assez ennuyeux, mais maintenant, avec l’engagement émotionnel, ils nous manqueraient s’ils étaient partis. Nous nous lions avec nos voisins en disant : ‘Qu’est-ce qu’Harry a fait maintenant ?'”

Les choses qui semblent choquantes lorsqu’elles sont publiées pour la première fois le sont moins quelques jours plus tard et de nombreux commentateurs ont dit, eh bien, les familles se battent.

Sauf que les circonstances de leur naissance sont extraordinaires — et c’est ainsi que cela fonctionne avec la monarchie héréditaire. Guillaume est l’héritier. Harry est disponible. Et plus disponible chaque jour avec chaque enfant que William et Catherine, princesse de Galles, ont.

«William ne se présente pas très bien, il semble qu’il ait un tempérament. Était-il un peu autoritaire envers son frère ? Peut-être, mais nous avons juste la parole de Harry pour cela », a déclaré Low. «Mais d’un autre côté, ce sont des frères, et ce sont le genre de combats que les frères ont. Harry se plaint également de tout et tout le monde et les gens commencent à en tenir compte.

Un sondage YouGov publié lundi, un jour avant le lancement du livre, a révélé que seulement 26% des personnes avaient une opinion positive de Harry, contre 49% en décembre – un record pour lui. La cote de popularité de William a également pris un coup, avec 69% déclarant avoir une opinion positive de lui, contre 77% le mois dernier.

Certaines autorités de la monarchie disent que le livre de Harry sapera l’institution, l’affaiblira au pays et à l’étranger, sapera le “soft power” exercé par la Maison de Windsor, tant en Amérique que dans les pays du Commonwealth.

Anna Whitelock, professeur d’histoire de la monarchie moderne à City, Université de Londres, a déclaré que les affirmations de Harry étaient “inconfortables pour la famille royale”.

Mais “au-delà des mauvaises relations publiques et du sentiment que le drame de la famille royale britannique s’apparente à un thriller en coffret, les dommages causés à l’institution de la monarchie en soi sont plus difficiles à évaluer à ce stade”.