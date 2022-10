Les mémoires du prince Harry “Spare” peuvent “être un danger” pour la famille royale, selon un expert

La bombe révélatrice du prince Harry, “Spare”, devrait être le livre le plus en vogue de la ville lorsqu’il arrivera sur les tablettes le 10 janvier, et il suscite déjà de vives réactions de la part des experts royaux.

Jeudi, Penguin Random House a annoncé que le duc de Sussex racontera son histoire avec “une honnêteté brute et inébranlable” et qu’elle sera remplie de “perspicacité, de révélation, d’auto-examen et de sagesse durement acquise”. Il mettra également en lumière “le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin”.

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que le titre à lui seul implique qu’Harry est enfin prêt à tout dire sur son éducation – que sa famille approuve ou non.

“C’est très nébuleux car sa mère l’appelait affectueusement ‘le de secours’, mais c’est aussi révélateur du combat qu’il a mené toute sa vie, pour trouver un chemin qui lui soit propre dans une famille et une institution créée uniquement pour ses aînés. frère”, a-t-elle expliqué.

“Nous savions que c’était un mémoire, et compte tenu de l’interview d’Oprah [from March 2021], nous nous attendions à ce qu’il y ait des bombes époustouflantes”, a partagé Felton Spence. “La couverture, le titre – ils se concentrent certainement sur la lutte interne de Harry. C’est quelque chose de très significatif pour lui et son travail de plaidoyer, mais malheureusement, cela peut être un danger pour la famille royale.”

Bien que Buckingham Palace n’ait pas répondu au titre du livre, Felton Spence a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que la famille royale “surveillait cela de près”.

“Selon le contenu de ce livre, cela pourrait constituer un risque majeur pour leur réputation”, a-t-elle déclaré. “De plus, l’institution fonctionne en mettant l’accent sur les héritiers directs, les membres les plus anciens. Le titre à lui seul crée une distraction pour tout ce qui [Prince William and Kate Middleton] faites. Et c’est un problème pour eux.”

Felton Spence a souligné qu’après avoir commencé une nouvelle vie en Californie, Harry est plus que jamais obligé de s’ouvrir sur la famille royale et pourquoi il est finalement parti. Le prince et sa femme, Meghan Markle, résident dans la ville côtière de Montecito avec leurs deux enfants. Harry lui-même a partagé une fois que c’était l’ancienne actrice américaine de 41 ans qui l’avait encouragé à suivre une thérapie pour faire face aux sentiments qui l’avaient accablé pendant des années.

“Nous savons maintenant qu’Harry nourrissait du ressentiment et de la colère depuis très longtemps”, a-t-elle déclaré. “Une partie de cela est évidemment une réponse traumatique à la perte de sa mère, mais aussi dans la façon dont il s’est toujours senti comme un tack-on comme” de rechange “. Meghan lui a donné la permission et l’a encouragé à s’approprier ces sentiments.Le communiqué de presse raconte son parcours [is one] de ‘l’amour plutôt que le chagrin’ et c’est exactement ce qu’il nous dit. Meghan l’a sorti. Son influence est évidente dans tout ce qu’il fait maintenant. C’est une personne qui a changé depuis qu’il a rencontré sa femme.”

Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For Daily”, a également déclaré à Fox News Digital que le public pourrait être las d’entendre plus de malheurs de Harry, surtout après que le duc et la duchesse de Sussex aient quitté le Royaume-Uni dans l’espoir d’avoir une vie plus privée.

“Ma réaction est:” Épargnez-moi “”, a-t-elle déclaré. “Les gens ont toujours été sympathiques au voyage du prince Harry jusqu’à ce que Harry et Meghan entament une tournée sans fin de griefs. Espérons un nouveau départ. [But] le titre est un tel buzzkill, s’attardant sur le passé et le négatif. Quelque chose que nous voyons souvent avec Harry et Meghan. Ils ont tendance à mijoter dedans. J’aurais aimé voir quelque chose de plus édifiant. Harry a eu une opportunité incroyable de recommencer en Amérique et de se faire un nom en fonction de ses propres compétences et de son charisme. Il ne semble pas que ce soit la direction dans laquelle il se dirige actuellement.”

L’auteur et commentateur royal Duncan Larcombe a souligné à Fox News Digital que “la pièce de rechange” est “un terme péjoratif dans les cercles royaux”. Quand Harry est né, il était juste derrière William, 40 ans, dans la lignée de la succession, mais a depuis été repoussé.

Et une personne qui peut contester le titre du livre est William, l’héritier du trône. Harry avait précédemment admis que sa relation avec le prince de Galles était devenue tendue.

“Le remplaçant de l’héritier est quelqu’un qui n’est pas aussi important et aussi digne que son frère aîné”, a déclaré Larcombe. “Et c’est certainement quelque chose qui n’a pas été un rôle très facile historiquement pour le prince Harry, mais aussi pour le prince Andrew, le frère de Charles, et bien sûr, la princesse Margaret, la sœur de la reine. Il semble donc très clair que Harry a l’intention de prendre un sorte de position de victime, parce qu’il donne le Prince Harry’s memoir ‘Spare’ can ‘be a danger’ to the royal family, expert says un terme péjoratif, et probablement ce qui suivra est un livre sur la difficulté de naître dans l’ombre de son frère.”

Larcombe a également partagé que la couverture du livre, une photo en gros plan de Harry, pourrait être un signe que “c’est le travail de Harry, il veut tout là-bas, et c’est Harry qui va diriger la charge de la publicité pour ça.”

“Si c’est l’influence de Meghan, il n’y a encore aucun signe”, a déclaré Larcombe. “Je pense qu’il sera très intéressant de voir si le ton du livre de Harry est une continuation de leurs attaques générales contre l’institution elle-même.”

LE PRINCE HARRY “A TOUJOURS ÉTÉ SUSPECT” DU PERSONNEL DU PALAIS QUI “DONNE LA PRIORITÉ” AU PRINCE WILLIAM, DIT UN EXPERT ROYAL

Quant à la famille royale, “il semble qu’ils vont commencer 2023 avec des problèmes de relations publiques majeurs à résoudre”, a ajouté Larcombe.

Il est à noter que cette saison de Noël sera la première sans la grand-mère de Harry. La reine Elizabeth II, le monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans. Son père, le roi Charles III, a pris le trône à sa mort.

Quelques heures après l’annonce de jeudi, “Spare” figurait dans le top 10 de la liste des best-sellers d’Amazon.com.

Le duc de Sussex avait déjà révélé sa volonté de faire l’actualité pour discuter de sa vie privée lorsque lui et Markle, 41 ans, ont été interviewés par Oprah Winfrey pour une émission explosive. Le couple a parlé du profond mécontentement de la duchesse face à sa nouvelle vie en Angleterre, du prétendu racisme au sein de la famille royale et de la crainte de Harry que la vie de sa femme ne soit mise en danger s’ils étaient restés dans son pays natal.

En 1992, la mère de Harry, la princesse Diana, a travaillé avec l’auteur Andrew Morton sur ses mémoires explosives, “Diana : sa véritable histoire”, dans lesquelles elle décrit longuement son mariage malheureux avec le futur roi Charles III.

Penguin Random House a évoqué des souvenirs de la mort stupéfiante de la princesse en 1997 et de l’image subséquente de Harry et de son frère “marchant derrière le cercueil de leur mère alors que le monde regardait avec tristesse – et horreur”.

“Alors que Diana, princesse de Galles, était inhumée, des milliards de personnes se demandaient ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie se déroulerait à partir de ce moment-là”, lit-on en partie dans le communiqué. “Pour Harry, c’est enfin son histoire.”

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis. Harry a dit à Winfrey que sa famille l’avait coupé financièrement et qu’il avait aidé à payer sa sécurité avec l’argent que lui avait laissé sa mère. Ils ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un accord de production Netflix et la Fondation Archewell à but non lucratif.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.