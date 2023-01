Les mémoires du prince Harry sont en vente, le plus gros livre royal depuis celui de Diana

Après des mois d’anticipation et un blitz publicitaire soutenu, l’autobiographie du prince Harry “Spare” a finalement été mise en vente dans son Royaume-Uni natal mardi, menaçant davantage d’embarras pour la famille royale.

Certains magasins britanniques ont ouvert tard pour la sortie à minuit du plus grand livre royal depuis que la mère de Harry, la princesse Diana, a collaboré avec Andrew Morton pour “Diana : Her True Story” en 1992.

La publication a été accompagnée de quatre interviews télévisées au Royaume-Uni et aux États-Unis, où il vit maintenant avec sa femme Meghan.

Mais le contenu des mémoires écrites par des fantômes de Harry, qui seront disponibles en 16 langues et sous forme de livre audio, a déjà été largement divulgué après que des copies aient été mises en vente par erreur au début de l’Espagne.

Le livre contient une affirmation de Harry selon laquelle son frère William l’a physiquement attaqué alors qu’ils se disputaient à propos de Meghan, selon ceux qui ont mis la main sur l’un de ces exemplaires.

Il raconte également comment il a perdu sa virginité, un aveu de consommation de drogue chez les adolescents et une affirmation selon laquelle il a tué 25 personnes alors qu’il servait en Afghanistan avec l’armée britannique, ce qui lui a valu une réprimande des islamistes extrémistes les talibans.

Chute de popularité

La famille, en particulier William et leur père, le roi Charles III, craindront quelles autres révélations embarrassantes et dangereuses sont contenues dans ses pages, alors que les médias britanniques examinent les affirmations de Harry dans les moindres détails.

La reine consort Camilla semble également prête pour une course difficile après que Harry ait utilisé une interview avec le réseau américain CBS pour viser sa belle-mère.

Camilla – longtemps vilipendée comme “l’autre femme” dans le mariage de Charles et Diana – a mené une campagne rusée mais “dangereuse” pour gagner la presse elle-même, a-t-il dit, l’appelant “la méchante”.

Le livre fait suite à des docuseries Netflix de six heures “Harry & Meghan”, dans lesquelles le couple a de nouveau exprimé ses griefs avec la famille royale et les médias britanniques.

Si le couple espérait susciter la sympathie, de récents sondages semblent montrer qu’ils ont l’effet inverse – du moins au Royaume-Uni.

Un sondage YouGov de lundi a révélé que 64% ont désormais une opinion négative du prince roux autrefois populaire – sa note la plus basse jamais enregistrée – et que Meghan obtient également des scores lamentables.

‘Soap opera’

Et après des jours de bandes-annonces télévisées et de fuites de journaux, un chiffre relativement faible de 4,1 millions de personnes a écouté la première des interviews de Harry, avec ITV britannique, selon les données officielles d’audience.

Dans l’interview, le duc de Sussex a provoqué la perplexité en insistant sur le fait que lui et sa femme métisse n’ont jamais accusé la famille royale de racisme à cause des commentaires faits sur le teint de leur fils à naître.

“Non, je ne l’ai pas fait. La presse britannique a dit cela”, a déclaré Harry, ajoutant que Meghan n’avait pas non plus qualifié la famille royale de “raciste”.

L’allégation initiale, faite dans une interview explosive donnée par Harry et Meghan en mars 2021 à l’animatrice américaine Oprah Winfrey, a provoqué un tollé transatlantique.

Pour CBS, le prince a également admis être “probablement sectaire” avant de rencontrer Meghan, et a accusé William et sa femme Kate de ne jamais lui avoir donné une chance.

Harry maintient qu’il veut un rapprochement avec son père et son frère, malgré un manque de contact avec eux, mais a déclaré que la responsabilité leur incombait, refusant de confirmer s’il assistera au couronnement de Charles en mai.

Omid Scobie, un ami et biographe de Harry et Meghan, a déclaré que le couple allait probablement adopter un profil plus bas après le récent “feuilleton”.

“Je pense que nous allons voir, pour le reste de cette année, une sorte de recul par rapport à beaucoup de ce que nous avons vu au cours des derniers mois”, a-t-il déclaré à la radio BBC.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)