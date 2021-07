Les mémoires du PRINCE Harry se concentreront sur la mort de la princesse Diana et sur qui il blâme, a révélé une « source bien informée ».

L’auteur royal Angela Levin a déclaré que des sources ont confirmé que le livre du duc mentionnerait fortement la « terrible tragédie » qu’il a vécue alors qu’il n’était qu’un enfant.

Le livre se concentrera fortement sur la mort de la princesse Diana – et sur qui il blâme Crédit : Le Soleil

Plus tôt cette semaine, le duc a annoncé un contrat de publication sans précédent pour les mémoires, dont la sortie est prévue pour l’année du jubilé de platine de la reine.

Le duc de Sussex a annoncé cette semaine qu’il travaillait sur un mémoire qui sera publié l’année prochaine – et il a été dit que le palais « devrait avoir peur ».

La biographe royale Angela Levin a déclaré aujourd’hui: « Une source bien informée m’a dit que les mémoires de Harry se concentreraient fortement sur la mort de sa mère, la princesse Diana, et à qui il blâme.

« C’était une terrible tragédie, mais c’est triste que l’homme ne puisse pas avancer. »

La nouvelle du livre de Harry a envoyé des ondes de choc à travers le palais – avec des mois de tension attendus alors que les Royals attendent de voir quelles affirmations explosives il publiera.

Cela vient après qu’il a été rapporté que Charles était « surpris » par la nouvelle que le prince Harry écrivait un mémoire révélateur explosif.

Mme Levin a également ajouté qu’elle pensait que Charles serait en tête de liste de Harry « à écraser, encore une fois ».

Il vient comme :

Et le prince Harry a également critiqué les médias en ce qui concerne la mort de sa mère, ce à quoi le biographe fait peut-être allusion.

Harry a précédemment déclaré que l’interview de la BBC avec Martin Bashir avait provoqué un « effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique » qui a finalement coûté la vie à sa mère.

Après la critique de Beeb plus tôt cette année, le duc a déclaré: « Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé.

« En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. »

Pendant ce temps, les Royals et le public doivent se préparer à ce que le duc développe toutes ses « bombes de vérité » alors qu’il écrit l’histoire de sa vie, a affirmé un expert.

Hier, Mme Levin a déclaré à GMB: « Si cela doit être intime, comme il le dit, je crains qu’il ne risque de ressembler à un traître à la famille royale.

« Je pense qu’il va encore écraser. Je ne sais pas pourquoi. Veut-il détruire sa famille ?

« Se sent-il si vindicatif qu’il doit prendre un autre coup après Oprah et Finding Freedom ?

« Je ne comprends pas très bien, pourquoi il ne veut pas passer à autre chose et profiter de sa vie. »

« Pourquoi est-il si négatif à propos de son passé? Il ne peut pas le laisser seul. Il est comme un chat, un chien, déchirant quelque chose pour le détruire. »

Et l’expert royal Richard Kay a écrit dans le Daily Mail : « Que peut offrir Harry, à part beaucoup de règlements de compte avec les médias ?

«Pour justifier les sommes colossales qui sont distribuées, cela ne peut être qu’une chose : le livre sera un révélateur.

« Il doit donc être prêt à développer toutes les » bombes de vérité » explosives que lui et Meghan ont fait exploser sous la famille royale avec Oprah en mars.

«Pourrait-il nommer le membre de la famille qui, selon le couple, a fait des commentaires sur la couleur de la peau de leur fils à naître Archie?

« Il devra sûrement offrir une explication à cette affirmation des plus sensationnelles. Nommera-t-il le membre anonyme du personnel qui a semblé écarter avec désinvolture les inquiétudes de Meghan concernant son bien-être mental ?

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Lundi, le duc de Sussex a annoncé un accord de publication sans précédent pour ses mémoires, dont la sortie est prévue pour l’année du jubilé de platine de la reine.

Il a surnommé le livre « tout à fait véridique ».

Mais une source a déclaré au Mirror que son annonce avait déclenché un « tsunami de peur », le palais de Buckingham étant terrifié par des affirmations plus explosives sur le traitement de Harry et Meghan.

Il aurait reçu une énorme somme de plusieurs millions de livres à titre d’avance.

Un initié a dit. «Les éditeurs miseront sur le livre qui fera la une des journaux et dirigera les nouvelles diffusées dans le monde entier le jour de la publication.

« Et cela nécessitera quelque chose de bruyant. Je parie que Charles se prépare. «

Alors qu’un porte-parole du prince Harry a déclaré qu’il en avait parlé en privé à sa famille « très récemment », une source proche de son père s’est dit « surpris » par l’annonce.

Penguin Random House, l’éditeur du prince Harry, a été contacté pour commentaires.