Les mémoires du prince Harry devraient être publiées en janvier: rapport

Les mémoires révélatrices du prince Harry semblent avoir une date de sortie.

Le tome devrait sortir le 10 janvier 2023, selon le New York Times. Les mémoires – le premier d’un accord de plusieurs livres avec Penguin Random House – devaient initialement être publiés à la fin de 2022, mais la date aurait été repoussée en raison du décès de la reine Elizabeth II.

Des dirigeants de l’industrie du livre ont déclaré au point de vente que le prince avait “eu froid aux pieds” à propos du contenu des mémoires “à divers moments” au cours du processus.

Les détails spécifiques des mémoires de Harry restent flous, mais il suit les traces de quelques membres célèbres de la famille royale qui se sont déjà ouverts sur la vie dans la monarchie et les difficultés de vivre aux yeux du public, y compris sa défunte mère, la princesse Diana, Sarah Ferguson qui a divorcé du prince Andrew, et même le nouveau roi Charles III.

Depuis la nouvelle des mémoires de Harry, les fans de la monarchie britannique se demandent à quel point Harry sera franc et ce qu’il partagera dans le contenu des mémoires.

Lorsque Penguin Random House a annoncé les mémoires en 2021, la société l’a décrit comme “une pièce intime et sincère” de Harry qui serait “le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner”.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré Harry dans un communiqué à l’époque. Il a ajouté qu’il avait l’intention de donner “un récit de première main de ma vie qui est exact et entièrement véridique”.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons”, a ajouté Harry.

Harry a déclaré qu’une partie du produit du livre serait reversée à une association caritative, bien qu’il n’ait pas précisé à quelle organisation il contribuerait. Le duc et la duchesse de Sussex ont fondé le Fondation Archewell peu de temps après avoir quitté leurs responsabilités royales.

“Le prince Harry a mis à profit son extraordinaire expérience de vie en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’établissant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit. C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son honnête et une histoire émouvante”, a précédemment déclaré Markus Dohle, PDG de Penguin Random House.

En 2018, le prince britannique a épousé Meghan Markle, une actrice américaine. Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”. Après avoir déménagé en Californie avec leurs deux enfants, le couple a accordé une interview explosive à Oprah Winfrey.

